86 комментариев

Татьяна Тарасова присутствует на финале Гран-при России в Санкт-Петербурге, сидит у самого борта, рядом со столом комментаторов – но не за ним. Хотя здоровье точно позволяет работать.

Почему? Слово самой Тарасовой:

«Не комментирую, потому что были наложены санкции со стороны Ольги Черносвитовой. Связаны они с тем, что поддержала Евгения Плющенко, об этом мне прямо сказали. Расстраивает ли это меня? Что мне расстраиваться, у меня десять олимпийских медалей. Удивляюсь только тому, как у нас к людям относятся», – рассказала она «Р-Спорту».

Что же сказал Плющенко?

О, это самая резонансная речь нашего фигурного катания за последний год. Если коротко – в середине февраля, проиграв первенство страны с юниорками, Евгений разгромил судейство и федерацию, пригрозил уходом учениц под другой флаг и пообещал достучаться по этому поводу до Путина.

«Я общался с судьями, с федерацией. Говорю: смотрите, вы строго судите меня. Почему? Вы судите всех одинаково. Мы же за справедливость?

<…>

Я терпел-терпел-терпел… Сегодня мы уже пообщались со спортсменами, с родителями. Скорее всего, будет переход в другие страны. Многих спортсменов. Тех, которых судят несправедливо. Потому что бороться ребятам и мне еще и за справедливость… Я уже устал. Если мы не нужны федерации, нашему фигурному катанию, то мы тогда пойдем туда, где мы нужны.

<…>

Когда закрываются глазки на других спортсменов, а на мне, наоборот, они открываются – здесь уже не хочется сотрудничать, не хочется двигаться, направлять. Как я могу спортсменов сейчас остановить, если такое решение накипело? Оно кипело, кипело, кипело. Значит, так надо, значит, кем-то так поставлена задача.

А мне федерация говорит: ну уходите, ниче страшного. Фу… Великолепно. Здорово. Буду общаться с Минспортом, с ОКР, буду ставить как есть. И, конечно, хочу донести до Владимира Владимировича Путина, который борется наоборот. Время сложное, мы должны сплачиваться, поднимать друг друга, а тут нас пытаются… конфликт за конфликтом».

У этой тирады Плющенко пока нет никаких фактических последствий, хотя пролетело две недели. Возможно, заседание комиссии по этике впереди, но пока выступление разгневанного тренера только комментируют – занимают его сторону или спорят.

Тарасова – поддержала Евгения (отрывок из интервью ТАСС):

«То есть назначать судить людей, которые никогда не катались, можно, а критиковать их нельзя? Я согласна со многим, что сказал Евгений. Наши судьи умеют наказывать, а восхищаться, выставляя оценки, не умеют. По большей части они некомпетентные и злые люди».

Видимо, из-за этих слов мы и не слышим Тарасову в эфире Первого.

А кто такая Ольга Черносвитова?

Глава дирекции спортивного вещания Первого канала, а ключевой спорт там – фигурное катание. По сути, канал и федерация давно работают в связке, даже организуют турниры.

Не секрет, что у Черносвитовой как минимум товарищеские отношения с Этери Тутберидзе, да и в принципе она близка фигурному катанию не просто из служебной необходимости.

Она летала на Игры в Пекин, есть даже кадры, где Черносвитова после сумасшедшей развязки в женском турнире утешает объятиями и словами Камилу Валиеву:

«Это не твое поражение. Ты будешь кататься, ты еще покажешь. Ладно? Я тебе сейчас не просто так все это говорю. Давай, держись. Пусть это самое плохое, что у тебя случится. Теперь только вверх, терять нечего. Все? Обещаешь?»

Разумеется, у Черносвитовой есть полномочия отстранить Тарасову (как и вернуть). Вопрос, что именно к этому подталкивает. Если к отстранению Тарасовой от эфиров привела именно ее поддержка Плющенко, то все выглядит крайне скверно.

Черносвитова уже вмешивалась в фигурные разборки?

Недавно, причем в противоположной роли – отстаивала комментаторов.

У Александры Трусовой есть некие претензии к Первому каналу, которые подразумевают отстранение от эфиров Алексея Ягудина и все той же Тарасовой. Первый на это не пошел, вот официальное заявление представителей канала:

«Первый всегда освещал карьеру Александры Трусовой корректно и с уважением к ее труду и достижениям, в спортивных трансляциях, новостных выпусках и специальных материалах, посвященных только Александре.

В этом сезоне ее отец Вячеслав Трусов действительно выдвинул ряд требований, в числе прочих – по назначению комментаторов и ведущих любых передач с участием Александры, а также по поводу критики в ее адрес.

Первый хотел бы сохранить за собой право самостоятельного выбора спортивных комментаторов и экспертов. А те вправе свободно выражать свое профессиональное мнение в эфире. Пользуясь случаем, желаем Александре скорейшего выздоровления, ждем ее выступлений на турнирах в следующем году, которые, как и всегда, мы обязательно покажем».

***

А Плющенко уже – очень оперативно – поддержал Тарасову: «Великая женщина, великий тренер. Низкий ей поклон от меня, моей команды и моих спортсменов за поддержку. Остальное сказал ей лично».

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов