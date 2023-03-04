86 комментариев

Фигурный лед
Блог

Первый канал отстранил Тарасову! Она поддержала Плющенко в атаке на судей

телевидение телевидение
Первый канал Первый канал
судьи судьи
Евгений Плющенко Евгений Плющенко
Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова
Фигурное катание Фигурное катание

Татьяна Тарасова присутствует на финале Гран-при России в Санкт-Петербурге, сидит у самого борта, рядом со столом комментаторов – но не за ним. Хотя здоровье точно позволяет работать.

Почему? Слово самой Тарасовой:

«Не комментирую, потому что были наложены санкции со стороны Ольги Черносвитовой. Связаны они с тем, что поддержала Евгения Плющенко, об этом мне прямо сказали. Расстраивает ли это меня? Что мне расстраиваться, у меня десять олимпийских медалей. Удивляюсь только тому, как у нас к людям относятся», – рассказала она «Р-Спорту».

Что же сказал Плющенко?

О, это самая резонансная речь нашего фигурного катания за последний год. Если коротко – в середине февраля, проиграв первенство страны с юниорками, Евгений разгромил судейство и федерацию, пригрозил уходом учениц под другой флаг и пообещал достучаться по этому поводу до Путина.

«Я общался с судьями, с федерацией. Говорю: смотрите, вы строго судите меня. Почему? Вы судите всех одинаково. Мы же за справедливость?

<…>

Я терпел-терпел-терпел… Сегодня мы уже пообщались со спортсменами, с родителями. Скорее всего, будет переход в другие страны. Многих спортсменов. Тех, которых судят несправедливо. Потому что бороться ребятам и мне еще и за справедливость… Я уже устал. Если мы не нужны федерации, нашему фигурному катанию, то мы тогда пойдем туда, где мы нужны.

<…>

Когда закрываются глазки на других спортсменов, а на мне, наоборот, они открываются – здесь уже не хочется сотрудничать, не хочется двигаться, направлять. Как я могу спортсменов сейчас остановить, если такое решение накипело? Оно кипело, кипело, кипело. Значит, так надо, значит, кем-то так поставлена задача.

А мне федерация говорит: ну уходите, ниче страшного. Фу… Великолепно. Здорово. Буду общаться с Минспортом, с ОКР, буду ставить как есть. И, конечно, хочу донести до Владимира Владимировича Путина, который борется наоборот. Время сложное, мы должны сплачиваться, поднимать друг друга, а тут нас пытаются… конфликт за конфликтом».

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

У этой тирады Плющенко пока нет никаких фактических последствий, хотя пролетело две недели. Возможно, заседание комиссии по этике впереди, но пока выступление разгневанного тренера только комментируют – занимают его сторону или спорят.

Тарасова – поддержала Евгения (отрывок из интервью ТАСС):

«То есть назначать судить людей, которые никогда не катались, можно, а критиковать их нельзя? Я согласна со многим, что сказал Евгений. Наши судьи умеют наказывать, а восхищаться, выставляя оценки, не умеют. По большей части они некомпетентные и злые люди».

Видимо, из-за этих слов мы и не слышим Тарасову в эфире Первого.

А кто такая Ольга Черносвитова?

Глава дирекции спортивного вещания Первого канала, а ключевой спорт там – фигурное катание. По сути, канал и федерация давно работают в связке, даже организуют турниры.

Не секрет, что у Черносвитовой как минимум товарищеские отношения с Этери Тутберидзе, да и в принципе она близка фигурному катанию не просто из служебной необходимости.

Она летала на Игры в Пекин, есть даже кадры, где Черносвитова после сумасшедшей развязки в женском турнире утешает объятиями и словами Камилу Валиеву:

«Это не твое поражение. Ты будешь кататься, ты еще покажешь. Ладно? Я тебе сейчас не просто так все это говорю. Давай, держись. Пусть это самое плохое, что у тебя случится. Теперь только вверх, терять нечего. Все? Обещаешь?»

Разумеется, у Черносвитовой есть полномочия отстранить Тарасову (как и вернуть). Вопрос, что именно к этому подталкивает. Если к отстранению Тарасовой от эфиров привела именно ее поддержка Плющенко, то все выглядит крайне скверно.  

Черносвитова уже вмешивалась в фигурные разборки?

Недавно, причем в противоположной роли – отстаивала комментаторов.

У Александры Трусовой есть некие претензии к Первому каналу, которые подразумевают отстранение от эфиров Алексея Ягудина и все той же Тарасовой. Первый на это не пошел, вот официальное заявление представителей канала:

«Первый всегда освещал карьеру Александры Трусовой корректно и с уважением к ее труду и достижениям, в спортивных трансляциях, новостных выпусках и специальных материалах, посвященных только Александре.

В этом сезоне ее отец Вячеслав Трусов действительно выдвинул ряд требований, в числе прочих – по назначению комментаторов и ведущих любых передач с участием Александры, а также по поводу критики в ее адрес.

Первый хотел бы сохранить за собой право самостоятельного выбора спортивных комментаторов и экспертов. А те вправе свободно выражать свое профессиональное мнение в эфире. Пользуясь случаем, желаем Александре скорейшего выздоровления, ждем ее выступлений на турнирах в следующем году, которые, как и всегда, мы обязательно покажем».

***

А Плющенко уже – очень оперативно – поддержал Тарасову: «Великая женщина, великий тренер. Низкий ей поклон от меня, моей команды и моих спортсменов за поддержку. Остальное сказал ей лично».

Почему Трусова повздорила с Первым каналом? Ее отец выдвинул ультиматум: Тарасову и Ягудина убрать из эфира

«Слово за слово – и я бросила в нее микрофон». Кто и как сделал Татьяну Тарасову ТВ-комментатором

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов

Тарасову отстранили от Первого канала за поддержку Плющенко. Вы в шоке?
511 голосов
Да, это перебор с таким уважаемым человеком
61%
Татьяна Тарасова
Нет, имеют право, все нормально
39%
Первый канал

86 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мэри-Сью
Ответ ejova55@mail.ru
Неправда. Они всех облизывают.
Неправда. Оды поются только Хрустальным! Остальных - по настроению.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The Only
Скандалы хороши в меру и контролируемо, а не так... каждый день в дурдоме праздник.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JSV
Ответ ejova55@mail.ru
Можно цитату
Когда Дэвисы еще в России тренировались.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
russalka
Ответ Наталья Кононенко
Забавно, даже сюда Этери приплели. Причем скандал развел Плющ, а все остальные это разгребают
Вообще всё идёт от Этери, если вы ещё не поняли. Выигрывать надо только девочкам ТШТ, а первому регулировать финансы. Никакие Титовы, Жилины, Плющенки, Тарасовы здесь не должны мешать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мэри-Сью
Ответ Нет святой, кроме Евгении!
Отстранили - и прекрасно. Тарасова - интриганка с полувековым стажем, за это время она сожрала закулисными методами очень и очень многих. Ну вот теперь пусть получает обратку. Цензура? Граждане, не будьте наивными эльфами. Тарасова поддержала Плющенко не по любви к правде и справедливости, а потому, что ей это выгодно. Я помню, как уже в последние годы Тарасова сперва участвовала в наглейшем пропихивании Медведевой и борьбе против Тутберидзе, потом Медведева слилась и Тарасова начала хвалить Тутберидзе, теперь ей стало выгоднее поддержать Плющенко... У неё нет никакой объективности, только расчёт, похвала "своим" и критика "чужих". Некрасиво? А Рудковские ведут себя красиво? Постоянная грязь, скандалы, наглость, давление на всех и вся, плюс закулисная раздача денег. Если всё это встретит жёсткий и последовательный ответ - фигурное катание станет только чище.
А представить, что в случае Титовой ей было наплевать кто ее тренер, просто она не могла смолчать когда увидела что фигуристку с чистым прокатом засунули под развалившую в хлам ученицу Тутберидзе - не судьба?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ejova55@mail.ru
Ответ Мэри-Сью
"Комментаторы вообще должны быть нейтральными в таких вопросах." Вы это скажите адептам Тутберидзе типа Транькова и Ягудина, которые облизывают учеников ТШТ и высказывают явную неприязнь к тем же ученикам Плющенко. .
Неправда. Они всех облизывают.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JSV
Ответ ejova55@mail.ru
Можно цитату
Уже снесена та инста, её у Тутберидзе сносили 3 раза вроде, но люди которые тут давно, подтвердят. Даже где-то было обсуждение в новости спортса, я щас искать не буду.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ejova55@mail.ru
Ответ JSV
Тутберидзе, которая критиковала судейство пары Дэвисов-Смолкиных в инсте, ей можно было? Она не поняла оценок и высказалась. Почему всем затыкают рот с этим судейством, когда сами в каждом втором сообщении пишут об этом. Федра бы лучше сказала, что разобрались и объяснили тренеру его сомнения, что они и должны были сделать, пригласить и объяснить. Вместо нормальной конструктивной работы раздули скандал, мстят спортсменам и раздувают его дальше.
Можно цитату
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ejova55@mail.ru
Ответ Angry Dude
В последний раз ТАТ отстранили после грязной петиции на change.org, дескать за нападки на Тутберидзе и Загитову. И тогда очевидно без Черносвитовой тоже не обошлось. Как и не без участия болельщиков Алины отсюда, которые всегда и везде видят заговор против своей любимки.
Какой то бред,никто ее не отстранял тогда, не комментировала потому что болела
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джефф Лебовски
Ответ Ezhevika33
Ерунду то не пишите. Как именно Плющенко оскорбил Федченко? Или её спортсменку? Назовите? Плющенко никого из тренеров не оскорблял. Зато Федченко прошлась по нему по полной. За что получит, надеюсь, чтобы прикусить свой не в меру говорливый язык.
🤦‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rygeek
Ответ Syndycate
Журналисты натянули сову на глобус как обычно... ТАТ отстранили уже давно, и не из за вчерашней поддержки Плюща, лол) А отстранили по делу, ее эфиры слушать нереально, уши вянут от ее душных и невнятных комментариев
Ну да, нужны послушные марионетки вроде Гришина, которому нужно всего лишь объяснить "политику партии".)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ejova55@mail.ru
Ответ несахар
везде есть люди тутберидзе как у мафии
Откуда основания для таких утверждений.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JSV
Ответ Большое Путешествие Рузика
Нет, ну одно дело что-то там написать у себя в Инсте, а другое выйти к журналистам и сделать заявление, обвинив судей.
Он никуда не выходил, а уходил, его приостановили и задали наводящий вопрос. Между прочим, инсту читает весь мир.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Большое Путешествие Рузика
Ответ Мэри-Сью
"Комментаторы вообще должны быть нейтральными в таких вопросах." Вы это скажите адептам Тутберидзе типа Транькова и Ягудина, которые облизывают учеников ТШТ и высказывают явную неприязнь к тем же ученикам Плющенко. .
Ну зачем вы так? Мне кажется, Гришин всех нахваливает. Особенно на юниорках это чувствуется, у него все катают хорошо всегда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lennuci
Ответ Orange carrot
По-хорошему, фигурку нужно отдавать в нейтральный канал, где нет никаких контрактов с тренерами и ученицами. А то Этери у нас дружит с дамой с Первого, семейство Плюща с Канделаки. Одни рекламируют шоу Тутберидзе, другие облизывают в шоу с Губерниевым Трусову. Пока такое происходит, в фигурке спокойствия ждать не стоит.
Какие контракты конкретно у тренеров и учениц с 1ТВ? Контракт у ФФКР с 1 каналом, а не у конкретных людей.
Реклама шоу тут вообще не при чем. Все шоу нехило финансируются государством, и рекламируются примерно одинаково на гос канале.
А с кем там дружат отдельные тренеры и семьи, это их дело. Тарасова вообще дружит и с теми, и с другими. Смотря с какой ноги с утра встанет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ejova55@mail.ru
Ответ delM
ТАТ должны были отстранить ещё после ОИ 2018, за её слова в адрес Алины .
Точно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Большое Путешествие Рузика
Ответ JSV
Тутберидзе, которая критиковала судейство пары Дэвисов-Смолкиных в инсте, ей можно было? Она не поняла оценок и высказалась. Почему всем затыкают рот с этим судейством, когда сами в каждом втором сообщении пишут об этом. Федра бы лучше сказала, что разобрались и объяснили тренеру его сомнения, что они и должны были сделать, пригласить и объяснить. Вместо нормальной конструктивной работы раздули скандал, мстят спортсменам и раздувают его дальше.
Нет, ну одно дело что-то там написать у себя в Инсте, а другое выйти к журналистам и сделать заявление, обвинив судей.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мэри-Сью
Ответ Lennuci
Я это имела ввиду, выше, говоря о комментаторах ИСУ. Сегодня пелись оды исключительно Лизе , а не Хрустальным.
Зато все остальное время, особенно когда комментили Траньков и Ягудин они как только не изворачивались чтобы поглубже лизнуть Тутберидзе и ее штабу! А другие, особенно фигуристы Плющенко - для них не существовали. В лучшем случае - сухо и исключительно в нейтральных тонах.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ezhevika33
Ответ Джефф Лебовски
Вы что-то совсем запутались 😏 1. Тутберидзе здесь вообще не при чём. То есть абсолютно. 2. Плющенко недавно оскорбил тренера Софью Федченко, участниц соревнований и судей. 3. ТАТ запуталась в показаниях - сначала что-то про судей, потом назвала Плющенко "дураком" и отметила его не вполне мужское поведение, а потом опять вернулась к судейству. Поскольку главное - здоровье, очевидно, что сейчас лучше для ТАТ немного отдохнуть - чисто из соображений психосоматики.
Ерунду то не пишите. Как именно Плющенко оскорбил Федченко? Или её спортсменку?
Назовите?
Плющенко никого из тренеров не оскорблял. Зато Федченко прошлась по нему по полной. За что получит, надеюсь, чтобы прикусить свой не в меру говорливый язык.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анна Лисина
Ответ Мэри-Сью
Во всем виноват ТШТ и лично Тутберидзе.
А как же.Хуже ТШТ и Тутберидзе нет никого в этом мире.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Большое Путешествие Рузика
Я сейчас ещё раз прочитала речь Плющенко и обратила внимание, что он говорит о МНОГИХ его спортсменах, которые будут переходить, так и как их несправедливо судят. А кого у него ещё несправедливо судят? Кто эти многие???
Очень умело хотят воспользоваться той ситуацией, раскидать спортсменов по другим сборным, прикрываясь судейством.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нет святой, кроме Евгении!
Отстранили - и прекрасно. Тарасова - интриганка с полувековым стажем, за это время она сожрала закулисными методами очень и очень многих. Ну вот теперь пусть получает обратку.

Цензура? Граждане, не будьте наивными эльфами. Тарасова поддержала Плющенко не по любви к правде и справедливости, а потому, что ей это выгодно. Я помню, как уже в последние годы Тарасова сперва участвовала в наглейшем пропихивании Медведевой и борьбе против Тутберидзе, потом Медведева слилась и Тарасова начала хвалить Тутберидзе, теперь ей стало выгоднее поддержать Плющенко... У неё нет никакой объективности, только расчёт, похвала "своим" и критика "чужих".

Некрасиво? А Рудковские ведут себя красиво? Постоянная грязь, скандалы, наглость, давление на всех и вся, плюс закулисная раздача денег. Если всё это встретит жёсткий и последовательный ответ - фигурное катание станет только чище.
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Биатлонная зима
Ответ Светлана Менова
Ой нет, не надо, трансляция шоу "Влюбленные в фигурное катание" была полным трэшем. Губерниева хотите в комметаторы или Журанкова простигосподи?
Губер это что- то , его лучше на другой канал бы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
delM
ТАТ должны были отстранить ещё после ОИ 2018, за её слова в адрес Алины .
+3
-7
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lennuci
Ответ Мэри-Сью
"Поддерживают всех, без выделения любимок." - а у нас комментаторы выделяют любимок, коими являются ученики Хрустального.
Я это имела ввиду, выше, говоря о комментаторах ИСУ.
Сегодня пелись оды исключительно Лизе , а не Хрустальным.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий