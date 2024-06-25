Англия кипит из-за блеклой сборной: Линекер назвал игру «дерьмом», Кейн и Райс ответили

Вспомнили неудачи предыдущих поколений.

Слабые надежды, что это звездное английское поколение заиграет на Евро-2024 ярко, не оправдались. После двух голов в двух матчах вся футбольная Англия переругалась.

«Саутгейт должен заставить Англию играть выше». Линекер и Ширер выступили с жесткой критикой

Тлевшее недовольство поджег Гари Линекер . В подкасте The Rest Is Footbal он разнес игру сборной:

«Можно подобрать разные слова и ругательства, если хотите, но это было дерьмо . Был ли тактический просчет? Очень трудно критиковать Гарета Саутгейта, потому что в целом он изменил судьбу сборной Англии во многих отношениях. Он удивительный лидер, отличный коммуникатор, он изменил мнение общественности о команде и игроках.

Но тактически первый матч [против Сербии]... И мы видели это и на других турнирах. Англия начинает хорошо, затем забивает гол, и все меняется, и это почти как тактика: забить гол и держаться за него. Их не обучают играть иначе?

Если кто-то говорит, что сборная Англии не старается или не выкладывается на 100%, это ерунда. Они просто немного потерялись тактически. И это исходит от тренера, к сожалению. Саутгейт должен заставить Англию играть выше, как единое целое. Потому что сейчас они не единое целое ».

Параллельно от Линекера досталось Харри Кейну: «Честно говоря, я думаю, что ему нужно играть намного лучше. Он двигался минимально, не стремился опускаться, но даже когда действительно хотел, то двигался очень вяло и неуклюже. Это не помогает».

Алан Ширер тоже недоволен игрой: «Они были ужасны, и мы должны это сказать. Если бы Англия была великолепна, мы бы сказали, что они великолепны, так это работает. Как игрок, ты всегда имеешь право ответить на поле.

Не вижу проблем в том, что мы сказали, я бы не отказался ни от чего из сказанного. Англия играла очень плохо. Я думаю, что подавляющее большинство страны и даже игроки в команде знают, что они ужасно сыграли против Дании. Вряд ли там было что-то положительное ».

А вот Пол Скоулз сгорел от инсайдов, что в старте против Словении выйдет энергичный Конор Галлахер (вместо Трента): «Почему мы думаем об энергии, когда должны думать о мозгах?»

«Мы не выигрывали ничего уже много лет. Нынешние эксперты тоже были частью этого». Ответка от Кейна

Харри Кейн как капитан ответил на критику: «Я бы никогда не хотел проявлять неуважение ни к какому футболисту, особенно к тому, кто носил футболку [сборной] и знает, каково это.

Может, бывшие игроки или те экс-игроки, которые сейчас работают экспертами, должны понять, что сейчас трудно не слушать [то, что они говорят]. Особенно тяжело непривыкшим и новичкам, впервые попавшим в такую среду.

Лично я чувствую, что на них лежит ответственность. Да, они должны быть честными и высказывать мнение, но на них также лежит ответственность, поскольку они бывшие игроки сборной Англии.

Суть в том, что мы не выигрывали ничего как нация уже очень-очень много лет. И, знаете, многие из этих бывших игроков тоже были частью этого... Они знают, что выступать на таких крупных турнирах непросто. Тяжело играть за Англию».

Линекер согласился: «Ладно-ладно, он абсолютно прав. Последнее, чего мы хотим, – это быть мрачными критиками. Мы оба были капитанами сборной и сидели перед медиа, когда Англия играла совсем не хорошо. И как капитан я бы ответил точно так же, как ответил Харри.

Я понимаю, что это тоже их работа. Как и у нас, мы должны говорить такие вещи. Можете ли вы представить, если бы мы сказали: «Ну, на самом деле, я считаю, что они играли очень хорошо». Для начала мы бы соврали, потому что это не так. И Харри знает, что они сыграли не очень».

«Мы лидируем в группе, а шум такой, будто проиграли два матча». Райс и Боуэн предложили искать позитив

Деклан Райс поддержал капитана: «Я не разочарован, потому что играю в футбол достаточно долго, и знаю, как они [эксперты] работают. Вот почему я совсем не беспокоюсь об этом. Они имеют право на мнение, их показывают по телевизору. Они говорят все, что хотят.

Я знаю некоторых из них лично – отличные парни, но они тоже были на нашем месте. И прежде чем говорить, иногда они должны подумать о том, что были там, где сейчас я, и не добивались хороших результатов на турнирах. Не знаю, почему все чувствуют, что Англия так уж плохо выступает на этом Евро. Об этом говорят так, будто мы вылетаем. А мы занимаем первое место в группе.

Нам нужно сохранять позитивный настрой. Давайте вселим уверенность в футболистов. Ваши игроки, такие как Фил Фоден, Сака, Джуд Беллингем, – давайте скажем им, что они лучшие на свете. Пусть они читают и думают: «Я выйду и отдам все силы». Это лучше, чем если они будут читать негативные комментарии и накручивать себя».

Вингер Джеррод Боуэн считает, что результаты нынешней сборной признак класса: «Я не знал, что критика [Линекера] настолько жесткая. Хотя они имеют полное право говорить об этом, ведь они выступали за страну и делали это на высоком уровне. Как по мне, признак хорошей команды – это когда ты играешь не так хорошо, как можешь, но делаешь все, чтобы не проиграть. У нас четыре очка. А шума столько, будто мы проиграли два матча и идем внизу таблицы».

А что Саутгейт? А он не заходит в соцсети

Вся шумиха проходит мимо Гарета Саутгейта .

Тренер утверждает, что не заходит в соцсети и не обращает внимания на критику: «Самое замечательное в долгом пребывании на этом посту – то, что я сумел понять, как лучше управлять собой. В прежние годы я бы что-то читал, слушал, и это огорчило бы меня и отняло энергию. Теперь мне нужно отрезать себя от этого. Я не могу поставить себя в такое положение, потому что потеряю концентрацию и то, что важно.

Таков мир, в котором мы живем. Я не обращаю на это внимания, для меня это совершенно не важно. Для меня важно то, что я должен направлять игроков, чтобы они уверенно прошли турнир».

Как Саутгейт стал таким осторожным человеком?

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Фото: eastnews.ru /IMAGO/Eibner-Pressefoto/Roger Buerke; Gettyimages.ru /Alex Grimm