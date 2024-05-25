«Зенит» вырвал шестое подряд золото! Догнали «Спартак»

Семак приносит только золото.

«Зенит» – чемпион России-2023/24! Команда Сергея Семака обыграла «Ростов» (2:1) и все-таки вырвала лидерство у «Динамо» с «Краснодаром».

Потому что «Краснодар» выиграл у «Динамо» и спустил москвичей на третье место.

Ох, как же это было сложно! За весь сезон лидировали лишь шесть туров

Да, это так: «Зенит» провел на вершине лишь пятую часть РПЛ-2023/24! Для сравнения: «Краснодар» был первым 20 туров, два – «Динамо», еще один – «Спартак». В последнем «Зенит» вырвал золото.

Хотя большую часть сезона статистические программы считали фаворитом именно «Зенит»: даже после серий неудач. Акценты сместились только в концовке и делали виртуальным чемпионом то «Краснодар», то «Динамо».

Почти весь сезон «Зенит» догонял: мог опережать «Краснодар» еще в матче первого круга на «Газпром Арене», но ничья 1:1 сохранила расклады в таблице. К игре второго круга петербуржцы уже лидировали с +1 и укрепили преимущество – довели до +4 благодаря победе 2:1 в Краснодаре.

А вот с «Динамо» в этом сезоне справиться получилось только в Кубке России: прошли в четвертьфинале (общий счет 2:1). Оба матча РПЛ закончились в пользу москвичей: 3:2 и 1:0. Последний в том числе возродил интригу в чемпионской гонке. Перед заключительным матчем Сергей Семак обозначил: «Не все зависит от «Зенита», поэтому задача одна – побеждать. Буду фокусироваться на своей игре». Конкуренты не подвели – Петербург ликует.

Семак – всегда чемпион. Зенитовцы догнали «Спартак»!

Исторический успех. Даже в таких обстоятельсвах умудрились забрать золото!

● Шесть титулов подряд – рекорд России: столько же завоевал «Спартак» в 1996-2001-м. Больше не забирал никто: теперь до истории всего один сезон.

● «Зенит» сравнялся со «Спартаком» по сумме титулов в российскую эпоху: теперь по 10! Своим доминированием сейчас петербуржцы догнали спартаковцев из 90-х.

● «Зенит» Сергея Семака = чемпионство! Еще ни разу он не давал выиграть в чемпионате России никому другому: тренер пришел в 2018-м и сразу же принес команде первое золото за четыре года. А с тех пор в разгаре гегемония.

До Семака только у Лучано Спаллетти было больше одного чемпионства с «Зенитом». Итальянец побеждал дважды.

● У Семака теперь больше чемпионских титулов как у тренера, чем как у игрока: шесть против пяти. И он ведь по-прежнему весьма молодой специалист!

● Михаил Кержаков стал семикратным чемпионом России! У него все победы российской истории, начиная с 2007-го. Так же часто чемпионат выигрывали Дмитрий Хлестов и Андрей Тихонов, а чаще – лишь легендарный Дмитрий Ананко, у него девять золотых медалей.

● «Зенит» еще и взял юбилейный титул в день рождения клуба. Лучший подарок к 99-летию!

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Фото: РИА Новости /Алексей Даничев, ФК «Зенит»