Вот это промах: с пяти метров, пока вратарь просто смотрел! От экс-форварда «Зенита»

Правда, у него и победный.

Извините, это что? Феерический промах из Второй лиги: нападающий «Чайки» Павел Долгов не попал по пустым воротам «Металлурга» с пяти метров, объяснений нет.

Анатомия промаха: покатил мимо без помех

Павлу вообще никто не мешал. Вообще никто, только полевые на линии отвлекали – но он не попал.

Нет, этот промах не смоделирован нейросетью.

Долгов принял мяч под правую, оценил ситуацию – и просто покатил мимо.

Это было сложно, но Павел умудрился не попасть с пяти метров.

Но надо вернуть справедливость: «Чайка» выиграла 1:0, единственный гол забил как раз Долгов с пенальти.

Тут должен был удваивать счет, но невероятно промазал.

Главные моменты матча – ниже. Оцените, вышло ярко.

Долгов поиграл в «Зените», выходил даже в ЛЧ! А сейчас – кочевник

Долгов, вообще-то, играл за «Зенит» – еще во времена Андре Виллаша-Боаша.

Павел стартовал в «Балтике», в 2011-м попал в академию «Зенита». Уже через два года – тренировки с главной командой. В сезоне-2015/16 подтягивали к основе насовсем: восемь выходов в РПЛ и дебют в Лиге чемпионов.

Долгов отыграл полчаса с «Гентом», когда команда уже вышла в плей-офф после пяти побед в пяти первых матчах. Эти 30 минут в Бельгии – вершина карьеры.

Дальше не пошло: пролезть в старт «Зенита» не вышло, поехал в «Анжи». Задержался на год, отдали в аренду в жодинское «Торпедо». Через год Долгов не продлил контракт и свободным агентом оказался в «Енисее». Отыграв за полсезона 15 игр, отправился в «Томь», а с 2021-го переезжает каждые полгода: «Зенит-2», «Амкар», снова дубль «Зенита», в январе 2022-го – липецкий «Металлург».

«Чайка» вообще подобрала Долгова после неудачной поездки в Казахстан: семь матчей за «Атырау», местных не впечатлил. Зато в нынешней команде лидер, с февраля – даже капитан. Парню 27 лет, болельщики выбрали его лучшим игроком первой части сезона за 8+1 (в том числе три победных гола) в 17 матчах.

Команда из села Песчанокопское идет четвертой в золотой группе Леон Высшей лиги А: они еле остались там по итогам осенней части сезона, а теперь отстают всего на три очка от лидирующей «Уфы».

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