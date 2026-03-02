  • Спортс
  • Мир отрицает, что оскорбил Эль-Хилали на почве расизма. Форвард «Эльче» утверждает, что сказал сопернику «Я снесу тебе башку»
Мир отрицает, что оскорбил Эль-Хилали на почве расизма. Форвард «Эльче» утверждает, что сказал сопернику «Я снесу тебе башку»

Рафа Мир отвергает обвинения в расизме.

Стала известна версия Рафы Мира относительно скандала с Омаром Эль-Хилали.

Напомним, главный арбитр матча «Эльче» – «Эспаньол» (2:2) Иосу Галек Апецтегия активировал антирасистский протокол и на пять минут остановил матч после жалобы марокканца на расистские оскорбления. 

Рефери указал в протоколе матча, что, по словам игрока «Эспаньола», Рафа Мир обратился к нему со словами: «Ты приплыл на лодке» (вероятно, речь о пути из Африки – Спортс’‘). Арбитр также сообщил, что данный комментарий «не услышал ни один из членов судейской бригады».

Испанский футболист отрицает, что оскорбил соперника на почве расизма, пишет Mundo Deportivo со ссылкой на El Chiringuito. В разговоре с людьми из близкого окружения Мир якобы заявил, что сказал Эль-Хилали «Я снесу тебе башку». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
комментария
до чего дожили, безопаснее пообещать снести башку, чем сказать: " ты приплыл в лодке"
Ответ Ржевский
до чего дожили, безопаснее пообещать снести башку, чем сказать: " ты приплыл в лодке"
На лодке опасно, может укачать
Ответ Ржевский
до чего дожили, безопаснее пообещать снести башку, чем сказать: " ты приплыл в лодке"
Мир сломался, факт
И я, конечно же, не про Рафу
Он захотел защититься от расизма угрозой убийством?😁
Ответ Cearvm
Он захотел защититься от расизма угрозой убийством?😁
Да даже за факт убийства меньше дадут. Се ля ви.
Ответ Cearvm
Он захотел защититься от расизма угрозой убийством?😁
В 2026 году это легче спустить на тормозах
Я снесу тебе башку любитель лодок!
Я убью тебя, лодочник!
А если сказать "Я твою пальму шатал" это тоже оскорбление будет??
Ответ Рубин2003
А если сказать "Я твою пальму шатал" это тоже оскорбление будет??
Или "Пальма матер".
Сейчас в ахилл проще прыгнуть с двух ног по-моему, чем с кем-то разговаривать на поле. Меньше дисквал дадут
Ответ Pasha Giggz
Сейчас в ахилл проще прыгнуть с двух ног по-моему, чем с кем-то разговаривать на поле. Меньше дисквал дадут
Ну кстати да, за грубую игру 3 матча дисквы а за расизм 10. Три разные травмы соперника за три КК -))).
Ждем, когда так пожалуются на игрока Ювентуса и Юве сразу отправят в пердив
Ты пришел сюда ногами, а я приехал на автобусе
щас начнется
по любому поводу можно к расизму апелировать
Он хотел просто играть в футбол и быть счастливым, но Мир был против этого
