Мир отрицает, что оскорбил Эль-Хилали на почве расизма. Форвард «Эльче» утверждает, что сказал сопернику «Я снесу тебе башку»

Рафа Мир отвергает обвинения в расизме.

Стала известна версия Рафы Мира относительно скандала с Омаром Эль-Хилали .

Напомним, главный арбитр матча «Эльче » – «Эспаньол» (2:2) Иосу Галек Апецтегия активировал антирасистский протокол и на пять минут остановил матч после жалобы марокканца на расистские оскорбления.

Рефери указал в протоколе матча, что, по словам игрока «Эспаньола », Рафа Мир обратился к нему со словами: «Ты приплыл на лодке » (вероятно, речь о пути из Африки – Спортс’‘). Арбитр также сообщил, что данный комментарий «не услышал ни один из членов судейской бригады».

Испанский футболист отрицает, что оскорбил соперника на почве расизма, пишет Mundo Deportivo со ссылкой на El Chiringuito. В разговоре с людьми из близкого окружения Мир якобы заявил, что сказал Эль-Хилали «Я снесу тебе башку».