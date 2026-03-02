  • Спортс
  • Пивоваров считает «Динамо» топ-клубом: «Богатая история, в том числе трофейная. Мы боремся за титулы практически в каждом сезоне в последние годы»
59

Пивоваров считает «Динамо» топ-клубом: «Богатая история, в том числе трофейная. Мы боремся за титулы практически в каждом сезоне в последние годы»

Павел Пивоваров: «Динамо» практически в каждом сезоне борется за трофеи.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров объяснил, почему считает бело-голубых топ-клубом. 

– После интервью Аршавина о том, что «Спартак», на его взгляд, не топ-клуб, развернулась дискуссия о соответствии клубов этому титулу. «Динамо», на ваш взгляд, топ-клуб?

– Да.

– Каковы критерии?

– Бренд, история, аудитория. «Динамо» имеет богатую историю, в том числе трофейную. Да, есть значительный период, когда выиграть не удается, но практически в каждом сезоне мы в последние годы боремся за трофеи. За последние 5 лет мы играли в финале Кубка, дважды финишировали в тройке и в обоих этих случаях боролись за первое место, – сказал Пивоваров. 

«Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 24 очка после 19 туров. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
Павел Пивоваров
59 комментариев
у сочи больше вторых мест, чем у динамо
Ответ Александр Воловец
у сочи больше вторых мест, чем у динамо
И где теперь они 😂😂😂
Ответ skoda1923@mail.ru
И где теперь они 😂😂😂
В Сочи.
Сегодня играть должны.
И сколько титулов выиграли за последние годы?
Ответ Иван Стуков
И сколько титулов выиграли за последние годы?
Комментарий скрыт
Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Я без зла бртава, но жизненный цикл Динамо выглядит так: (Карпин провалился) «Ничего, в следующем сезоне мы покажем настоящее Динамо»; (Выиграли один матч 4-0) «Динамо - топ-клуб, мы боремся за титулы». И так всегда.
Ответ Григорий Геник
Я без зла бртава, но жизненный цикл Динамо выглядит так: (Карпин провалился) «Ничего, в следующем сезоне мы покажем настоящее Динамо»; (Выиграли один матч 4-0) «Динамо - топ-клуб, мы боремся за титулы». И так всегда.
Если нажать на тэг Пивоварова и почитать новости, а не просто чет в комменты написать, у него Динамо и в этом сезоне за трофеи борется, так что увы, не в кассу))
Ответ Григорий Геник
Я без зла бртава, но жизненный цикл Динамо выглядит так: (Карпин провалился) «Ничего, в следующем сезоне мы покажем настоящее Динамо»; (Выиграли один матч 4-0) «Динамо - топ-клуб, мы боремся за титулы». И так всегда.
😂😂😂
и в очередной раз спрошу, в какой реальности топ клубом может считаться клуб, который последнее полноценное двухкруговое чемпионство завоёвывал в 1963 году?))
Ответ La Crosse Bobcats
и в очередной раз спрошу, в какой реальности топ клубом может считаться клуб, который последнее полноценное двухкруговое чемпионство завоёвывал в 1963 году?))
по возможностям комплектовать состав они топ в России
Вся "богатая" история упирается в одну победу в одном круге чемпионата. Да и то это было 50 лет назад. 50 лет дно!
Не просто топ-клуб, а жемчужина футбола
Ответ Чёрный + Ватутин = Любовь
Не просто топ-клуб, а жемчужина футбола
Сочинского?))
Ответ Мыкола
Сочинского?))
Петровского парка
История Динамо уже мхом поросла. А у аудитории средний возраст примерно равен возрасту последнего динамовского чемпионства, если не выше. А из бренда - Маяк и Джо Пич.

Так себе топ-клуб получается.
торпедо Москва тоже топчик
Топ - это вершина, Динамо - это не вершина, Динамо - это дно.
Что там с МАЯКОМ в Петровском парке?
Он существует? )))
