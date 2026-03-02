Пивоваров считает «Динамо» топ-клубом: «Богатая история, в том числе трофейная. Мы боремся за титулы практически в каждом сезоне в последние годы»

Павел Пивоваров: «Динамо» практически в каждом сезоне борется за трофеи.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров объяснил, почему считает бело-голубых топ-клубом.

– После интервью Аршавина о том, что «Спартак», на его взгляд, не топ-клуб, развернулась дискуссия о соответствии клубов этому титулу. «Динамо», на ваш взгляд, топ-клуб?

– Да.

– Каковы критерии?

– Бренд, история, аудитория. «Динамо» имеет богатую историю, в том числе трофейную. Да, есть значительный период, когда выиграть не удается, но практически в каждом сезоне мы в последние годы боремся за трофеи. За последние 5 лет мы играли в финале Кубка, дважды финишировали в тройке и в обоих этих случаях боролись за первое место, – сказал Пивоваров.

«Динамо » занимает 8-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 24 очка после 19 туров.