  RFEF создала кризисную группу для поддержки футболистов и тренеров, находящихся в Иране и странах Аравийского полуострова
5

В Испании поддерживают футболистов, находящихся на Ближнем Востоке.

В субботу армия обороны Израиля сообщила о «превентивном» ударе по Ирану, в атаке также участвовали США. Иран нанес ответные удары по Израилю. Также атаки осуществлялись по военным объектам на территории других ближневосточных государств. 

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) создала кризисную группу для определения мер поддержки футболистов, тренеров и других деятелей футбола, находящихся в Иране и странах Аравийского полуострова. Так, был создан канал связи, позволяющий «удовлетворять все потребности», которые могут у них возникнуть.

Также RFEF поддерживает контакт с посольствами Испании и футбольными федерациями стран, находящихся в зоне конфликта. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт RFEF
Политика
Федерация футбола Испании
logoЛа Лига
А что сделают? Каждому личное ПВО?
Как там Рональду?
Верблюжий чемпионат накрылся медным тазом
А это точно те, кому поддержка нужней всего?
