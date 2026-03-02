Кавазашвили о ЧМ-2026 на фоне конфликта в Иране: «Может начаться Третья мировая война, о каком футболе может идти речь? США и Израиль – бандитская группа, Трамп считает себя хозяином»

Кавазашвили: США и Израиль – бандитская группа, может начаться Третья мировая.

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о перспективах проведения чемпионата мира на фоне конфликта в Иране .

«Я думаю, все зависит от того, как дальше пойдет война. Если американцы, как они хотят, быстро победят, то все останется по-прежнему, никаких изменений не будет. Но если заварушка затянется, то, думаю, чемпионат мира могут вообще отменить. Полностью отменить.

Какой может быть чемпионат мира для Ирана? Народ в каком состоянии находится? Мы только начали, американцы и Израиль только начали, а уже сколько погибших – убили верховную власть, военных. Ты понимаешь, о каком спорте или увеселении может идти речь? Народ в жутком состоянии.

Агрессия со стороны Америки и Израиля – это самый настоящий международный авантюризм. Это просто бандитская группа в мире, которая владеет всеми средствами оружия и делает то, что хочет. Никакого международного права не осталось, никакого контроля над странами. Есть один хозяин, который себя таковым считает, – это президент США, и примкнувший к нему израильский Нетаньяху. Вот и все. Вокруг них сейчас все будут танцевать: и Европа, и ООН. Никто ничего не скажет, чтобы прекратить эти безобразия, что творятся под руководством Трампа .

Поэтому о каком футболе может быть речь, тем более через два-три месяца начало? Мы еще не знаем, сколько это продлится. Сейчас может начаться Третья мировая война. Спокойствия нам не ждать, к сожалению», – сказал Кавазашвили.