  • Кавазашвили о ЧМ-2026 на фоне конфликта в Иране: «Может начаться Третья мировая война, о каком футболе может идти речь? США и Израиль – бандитская группа, Трамп считает себя хозяином»
Кавазашвили о ЧМ-2026 на фоне конфликта в Иране: «Может начаться Третья мировая война, о каком футболе может идти речь? США и Израиль – бандитская группа, Трамп считает себя хозяином»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о перспективах проведения чемпионата мира на фоне конфликта в Иране.

«Я думаю, все зависит от того, как дальше пойдет война. Если американцы, как они хотят, быстро победят, то все останется по-прежнему, никаких изменений не будет. Но если заварушка затянется, то, думаю, чемпионат мира могут вообще отменить. Полностью отменить.

Какой может быть чемпионат мира для Ирана? Народ в каком состоянии находится? Мы только начали, американцы и Израиль только начали, а уже сколько погибших – убили верховную власть, военных. Ты понимаешь, о каком спорте или увеселении может идти речь? Народ в жутком состоянии.

Агрессия со стороны Америки и Израиля – это самый настоящий международный авантюризм. Это просто бандитская группа в мире, которая владеет всеми средствами оружия и делает то, что хочет. Никакого международного права не осталось, никакого контроля над странами. Есть один хозяин, который себя таковым считает, – это президент США, и примкнувший к нему израильский Нетаньяху. Вот и все. Вокруг них сейчас все будут танцевать: и Европа, и ООН. Никто ничего не скажет, чтобы прекратить эти безобразия, что творятся под руководством Трампа.

Поэтому о каком футболе может быть речь, тем более через два-три месяца начало? Мы еще не знаем, сколько это продлится. Сейчас может начаться Третья мировая война. Спокойствия нам не ждать, к сожалению», – сказал Кавазашвили.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Эх старый)
Можно и изобретательнее подойти
Какая бандитская группа? Коалиция Эпштейна!!!
Ответ Я лопнул от смеха
🤣
Классный пользователь Dexter Morgan)) спрашивает, а ответы ему заблочил👍🏻
Как и в сериале, задает вопросы, а потом затыкает рот тряпкой...
Я запутался. Они бандиты или рыцари? Они нам помогают илт мешают? Глядя на цены на нефть, наверное все же друзья
Родные наши! Лапушки наши! Зайки наши пушистые! Друзья, конечно, друзья.
Третьей мировой никакой не будет. Может случиться крупная, но локальная на Ближнем Востоке. Иран долбанул по всем соседям и скорее ему прилетит в ответ, чем он нанесет серьезный ущерб другим странам
У тебя хронология и последовательность хромают
Соглашусь: не начнётся. Начаться может только то, что ещё пока не началось, а то, что уже давным-давно началось, вот сейчас вот начаться не может.
Какая на фиг 3 Мировая война? Кто там собрался воевать с США и Израилем?
Галантерейщик и кардинал?
Сам Анзор)
Соглашусь: нам, живущим в такой исключительно миролюбивой стране, обидно видеть, что творят эти американцы и их прихлебатели израильтяне.
Я тоже в негодовании.
Ничего не будет, США отстранят, когда на горе рак свистнет. А вот Иран, судя по всему» на ЧМ не поедет, а я хотел Азмуна еще посмотреть
Это кто такой смелый, что сможет отстранить США?
Так все считают, иначе бы как то протестовали.
