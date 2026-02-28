«Интер Майами» Месси посетит Белый дом 5 марта в честь победы в Кубке МЛС

«Интер Майами » посетит Белый дом 5 марта по случаю своей победы в Кубке МЛС.

В ноябре прошлого года флоридцы впервые выиграли турнир, победив в финале «Ванкувер».

Представитель форварда «Интер Майами» Лионеля Месси пока не подтвердил, примет ли 38-летний аргентинец участие во встрече в Вашингтоне. 7 марта флоридцам предстоит сыграть в МЛС в гостях с «Ди Си Юнайтед».

Месси еще ни разу не был в Белом доме. В январе 2025-го его приглашали на вручение Президентской медали Свободы, но аргентинец не смог встретиться с тогдашним главой США Джо Байденом.