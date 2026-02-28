«Интер Майами» Месси посетит Белый дом 5 марта в честь победы в Кубке МЛС
«Интер Майами» посетит Белый дом 5 марта по случаю своей победы в Кубке МЛС.
В ноябре прошлого года флоридцы впервые выиграли турнир, победив в финале «Ванкувер».
Представитель форварда «Интер Майами» Лионеля Месси пока не подтвердил, примет ли 38-летний аргентинец участие во встрече в Вашингтоне. 7 марта флоридцам предстоит сыграть в МЛС в гостях с «Ди Си Юнайтед».
Месси еще ни разу не был в Белом доме. В январе 2025-го его приглашали на вручение Президентской медали Свободы, но аргентинец не смог встретиться с тогдашним главой США Джо Байденом.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Athletic
Думаю , МЕССИ не посетит Белый дом, как и в прошлом году. Он не горит желанием посетить Белый дом, как бомбардир "верблюжей лиги"
Бомбардир верблюжей лиги сломал психику месифилов
Интересно, рыжий скажет Лео, что он лучший футболист в мире после своих слов про Криштиану?
Скажет,что за сутки остановит вражду между фанами Роналду и Месси
А потом прекратит и эту войну, затащив обоих в один гольф-клуб
Надеюсь проигнорит миротворца-абрикоса.
🐐🇦🇷 Ключевое слово как победитель ☝🏼 а не как приблуда ибн Салмана аль-Сауда 🐪🇵🇹
Надеюсь Месси не пойдёт и в этот раз. Пусть к 🤡 идут 🤡.
Рекорд ЧМ по пенальти в пользу одной сборной сам по себе не обновится. Придётся нашему псевдогоату плестись на встречу и поджигать тем самым всех пятнадцатирублёвых поклонников-оправдателей иранских беспилотников, летящих, например, на Одессу или Херсон.
Ты конечно же отчаянно мечтал чтобы этот рекорд ЧМ принадлежал Рону и порткам ,но увы не сложилось...эх....может ещё не все потеряно и ,все ещё впереди?🤔
Это не дело Величайшего ходить на приём к 🤡..
Я проведу переговоры с Месси. Хотелось бы достичь сделки по признанию Роналду GOAT со стороны аргентинца. Не хочется применять военную силу по базе «Интера Майами», но мы готовы - Дональд Трамп
