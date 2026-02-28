15

«Интер Майами» Месси посетит Белый дом 5 марта в честь победы в Кубке МЛС

«Интер Майами» посетит Белый дом 5 марта по случаю своей победы в Кубке МЛС.

В ноябре прошлого года флоридцы впервые выиграли турнир, победив в финале «Ванкувер».

Представитель форварда «Интер Майами» Лионеля Месси пока не подтвердил, примет ли 38-летний аргентинец участие во встрече в Вашингтоне. 7 марта флоридцам предстоит сыграть в МЛС в гостях с «Ди Си Юнайтед».

Месси еще ни разу не был в Белом доме. В январе 2025-го его приглашали на вручение Президентской медали Свободы, но аргентинец не смог встретиться с тогдашним главой США Джо Байденом.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме31336 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Athletic
logoИнтер Майами
logoДональд Трамп
logoЛионель Месси
Политика
logoМЛС
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Думаю , МЕССИ не посетит Белый дом, как и в прошлом году. Он не горит желанием посетить Белый дом, как бомбардир "верблюжей лиги"
Ответ G-Dahuzi
Думаю , МЕССИ не посетит Белый дом, как и в прошлом году. Он не горит желанием посетить Белый дом, как бомбардир "верблюжей лиги"
Бомбардир верблюжей лиги сломал психику месифилов
Интересно, рыжий скажет Лео, что он лучший футболист в мире после своих слов про Криштиану?
Ответ olander
Интересно, рыжий скажет Лео, что он лучший футболист в мире после своих слов про Криштиану?
Скажет,что за сутки остановит вражду между фанами Роналду и Месси
Ответ Иван Стуков
Скажет,что за сутки остановит вражду между фанами Роналду и Месси
А потом прекратит и эту войну, затащив обоих в один гольф-клуб
Надеюсь проигнорит миротворца-абрикоса.
🐐🇦🇷 Ключевое слово как победитель ☝🏼 а не как приблуда ибн Салмана аль-Сауда 🐪🇵🇹
Надеюсь Месси не пойдёт и в этот раз. Пусть к 🤡 идут 🤡.
Ответ Greatest Of All Time
Надеюсь Месси не пойдёт и в этот раз. Пусть к 🤡 идут 🤡.
Рекорд ЧМ по пенальти в пользу одной сборной сам по себе не обновится. Придётся нашему псевдогоату плестись на встречу и поджигать тем самым всех пятнадцатирублёвых поклонников-оправдателей иранских беспилотников, летящих, например, на Одессу или Херсон.
Ответ Вася Пупкин_1116944893
Рекорд ЧМ по пенальти в пользу одной сборной сам по себе не обновится. Придётся нашему псевдогоату плестись на встречу и поджигать тем самым всех пятнадцатирублёвых поклонников-оправдателей иранских беспилотников, летящих, например, на Одессу или Херсон.
Ты конечно же отчаянно мечтал чтобы этот рекорд ЧМ принадлежал Рону и порткам ,но увы не сложилось...эх....может ещё не все потеряно и ,все ещё впереди?🤔
Это не дело Величайшего ходить на приём к 🤡..
Я проведу переговоры с Месси. Хотелось бы достичь сделки по признанию Роналду GOAT со стороны аргентинца. Не хочется применять военную силу по базе «Интера Майами», но мы готовы - Дональд Трамп
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Товарищеский матч. Гол Месси с пенальти принес «Интер Майами» победу над «Индепендьенте дель Валье» (2:1)
27 февраля, 03:10
Кандидаты в президенты «Барсы» используют Месси в своих кампаниях. Лео не обсуждал выборы ни с кем и не будет вмешиваться, несмотря на недовольство некоторыми вещами (Marca)
26 февраля, 08:59
Советник Лапорты Солер: «Не вижу возвращения Месси в «Барселону» в качестве игрока – это не в наших планах. Но Лео заслуживает от нас лучших почестей»
26 февраля, 05:53
Рекомендуем
Главные новости
Тренер «Брайтона» Хюрцелер: «Арсенал» иногда тратит больше минуты на угловой. Чистое время порой составляет 50 минут вместо 65, нужны четкие правила, сколько можно тратить на стандарты»
20 минут назад
Всего 8 футболистов играли и в «Сити», и в «Реале». Среди них – чемпион РПЛ. Кого вписали бы в ячейку?
23 минуты назадТесты и игры
Гасилин о Глушенкове: «Макс правильно считает себя лучшим в «Зените», красавец! В футбол должны играть такие подонки – люди, которые ставят себя выше других»
51 минуту назад
На арбитра Фисенко завели уголовное дело по статье о влиянии на результаты. Судью допросили по матчу «Алания» – «Химки» в Первой лиге в 2023-м («Ведомости»)
сегодня, 10:58
Личный самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию после атаки дронов на посольство США в Эр-Рияде и улетел в Мадрид
сегодня, 10:57
«Крылья Советов» выплатят долги по зарплате игрокам до 15 марта: «Сотрудникам клуба и базы платят по графику. В очередной раз пытаются расшатать ситуацию перед важными играми»
сегодня, 10:33
Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Мы выступаем не против Лапорты, а против устаревшей модели управления клубом, которая больше не работает. Мы хотим перемен»
сегодня, 10:10
Форвард «Хетафе» Сатриано об эпизоде с Рюдигером и Рико в 1-м тайме матча с «Реалом»: «Я своими глазами видел удар коленом в лицо»
сегодня, 10:01
Футболистки сборной Ирана не пели гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии. Их поддерживали криками и хлопали, тренер команды улыбалась
сегодня, 10:01
Все еще не знаешь, где найти все о работе в Спортсе’’? Есть идеальное место – наш карьерный сайт!
сегодня, 10:00Вакансия
Ко всем новостям
Последние новости
Алексей Шпилевский: «Даже Гвардиоле будет сложно в «Пари НН», но он будет следовать своему пути. Убежден, что мы останемся в РПЛ, верю в своих ребят»
6 минут назад
Дембеле, Дюплантис, Алькарас и Синнер претендуют на награду Laureus лучшему спортсмену 2025 года, Бонмати и Соболенко – лучшей спортсменке
14 минут назад
Семшов о судействе в РПЛ: «Варовцы боятся снижения оценки, если не позовут судью к монитору, а для арбитра минус, если он изменит решение. Надо что-то менять, чтобы работали на главную цель – не ошибиться»
33 минуты назад
Прокуратура расследует сделку «Монако» и ДР Конго в связи с предполагаемым отмыванием денег. «Барса» и «Милан» тоже сотрудничают с африканской страной
35 минут назад
Нуну о Траоре: «Я сказал Адама не ходить в спортзал – он и так достаточно мускулистый. Это генетика, ему стоит избегать тяжелых тренировок»
сегодня, 11:22
Игрок «Эстегляля» Назон покинул Иран: «Самолет вдруг остановился: «Всем выйти, начались бомбардировки», мы вернулись в Тегеран на автобусе. Все решили ехать в сторону Турции, а я – в Азербайджан»
сегодня, 11:20
Агент Кисляка о «Фенербахче»: «Моуринью сказал: «Отличный парень, хочу видеть его в составе». ЦСКА знал, что я летал на переговоры, но летом произошли изменения, которые поставили все на паузу»
сегодня, 11:08
«Атланта» о Миранчуке: «Алекс получил небольшую травму в предсезонке, мы все еще восстанавливаем его форму. Ожидаем, что он скоро вернется в стартовый состав»
сегодня, 10:34
Корнеев о Карседо в матче с «Сочи»: «Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют»
сегодня, 10:21
КДК рассмотрит оскорбления судьи болельщиками «Спартака» на игре с «Сочи» и бросание снежков фанатами «Динамо» Махачкала на матче с «Рубином»
сегодня, 10:21
Рекомендуем