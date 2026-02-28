Мостовой о Пруцеве: «У меня бы играл в «Спартаке». С мячом работает хорошо, двигается. Такой «мини-Хави»
Мостовой о Пруцеве: у меня бы играл в «Спартаке», такой «мини-Хави».
Александр Мостовой назвал хавбека «Спартака» Данила Пруцева «мини-Хави». Россиянин выступает за «Локомотив» на правах аренды.
«Если бы я был в «Спартаке», то Пруцев у меня бы играл. Я бы не отдавал его в «Локомотив». Он в «Локомотиве» стал игроком основного состава.
У него есть хорошие качества для центрального полузащитника. С мячом работает хорошо, двигается. Такой «мини-Хави» и внешне немного похож», — сказал бывший футболист «Спартака» в эфире YouTube-канала «100% Мяса».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Александр, здравствуйте! приглашаем вас к сотрудничеству в ФК Окжетпес, этакая мини-барселона казахстанского футбола. Укажите почтовый адрес.
Александр, здравствуйте! приглашаем вас к сотрудничеству в ФК Окжетпес, этакая мини-барселона казахстанского футбола. Укажите почтовый адрес.
Челобитную царю подаешь? Но делаешь это без уважения.)))
Ну надо собрать все дрова , которые были у Абаскаля, поставить тренером Сашу и пусть покажет какой он крутой тренер! Лет на 20 будет чемпионом!
Сань, че там по убийству Балтики пробуробишь ?
у него , мин 15 человек в составе выходило бы!
МиниХави,но до уровня Мостового еще далеко
