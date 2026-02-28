Мостовой о Пруцеве: «У меня бы играл в «Спартаке». С мячом работает хорошо, двигается. Такой «мини-Хави»

Мостовой о Пруцеве: у меня бы играл в «Спартаке», такой «мини-Хави».

Александр Мостовой назвал хавбека «Спартака» Данила Пруцева «мини-Хави». Россиянин выступает за «Локомотив» на правах аренды.

«Если бы я был в «Спартаке », то Пруцев у меня бы играл. Я бы не отдавал его в «Локомотив ». Он в «Локомотиве» стал игроком основного состава.

У него есть хорошие качества для центрального полузащитника. С мячом работает хорошо, двигается. Такой «мини-Хави » и внешне немного похож», — сказал бывший футболист «Спартака» в эфире YouTube-канала «100% Мяса».