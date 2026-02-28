  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о Пруцеве: «У меня бы играл в «Спартаке». С мячом работает хорошо, двигается. Такой «мини-Хави»
6

Мостовой о Пруцеве: «У меня бы играл в «Спартаке». С мячом работает хорошо, двигается. Такой «мини-Хави»

Мостовой о Пруцеве: у меня бы играл в «Спартаке», такой «мини-Хави».

Александр Мостовой назвал хавбека «Спартака» Данила Пруцева «мини-Хави». Россиянин выступает за «Локомотив» на правах аренды.

«Если бы я был в «Спартаке», то Пруцев у меня бы играл. Я бы не отдавал его в «Локомотив». Он в «Локомотиве» стал игроком основного состава. 

У него есть хорошие качества для центрального полузащитника. С мячом работает хорошо, двигается. Такой «мини-Хави» и внешне немного похож», — сказал бывший футболист «Спартака» в эфире YouTube-канала «100% Мяса».

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме31336 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoДанил Пруцев
logoАлександр Мостовой
logoХави
logoЛокомотив
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Александр, здравствуйте! приглашаем вас к сотрудничеству в ФК Окжетпес, этакая мини-барселона казахстанского футбола. Укажите почтовый адрес.
Ответ Den_84
Александр, здравствуйте! приглашаем вас к сотрудничеству в ФК Окжетпес, этакая мини-барселона казахстанского футбола. Укажите почтовый адрес.
Челобитную царю подаешь? Но делаешь это без уважения.)))
Ну надо собрать все дрова , которые были у Абаскаля, поставить тренером Сашу и пусть покажет какой он крутой тренер! Лет на 20 будет чемпионом!
Сань, че там по убийству Балтики пробуробишь ?
у него , мин 15 человек в составе выходило бы!
МиниХави,но до уровня Мостового еще далеко
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» хочет сохранить Пруцева. «Локо» еще не вел переговоров о выкупе арендованного хавбека (Metaratings)
17 февраля, 10:47
«Локо» хочет выкупить Пруцева у «Спартака» и продлить контракты с Карпукасом, Воробьевым и Монтесом, сообщил Генич
14 февраля, 02:13
Пруцев о СМИ: «Иногда натыкаюсь на заголовки – какую чушь пишут. Кто‑то из парней дал комментарий, ничего страшного не сказал, но это выворачивают – и понеслось»
27 января, 13:57
Рекомендуем
Главные новости
Тренер «Брайтона» Хюрцелер: «Арсенал» иногда тратит больше минуты на угловой. Чистое время порой составляет 50 минут вместо 65, нужны четкие правила, сколько можно тратить на стандарты»
20 минут назад
Всего 8 футболистов играли и в «Сити», и в «Реале». Среди них – чемпион РПЛ. Кого вписали бы в ячейку?
23 минуты назадТесты и игры
Гасилин о Глушенкове: «Макс правильно считает себя лучшим в «Зените», красавец! В футбол должны играть такие подонки – люди, которые ставят себя выше других»
51 минуту назад
На арбитра Фисенко завели уголовное дело по статье о влиянии на результаты. Судью допросили по матчу «Алания» – «Химки» в Первой лиге в 2023-м («Ведомости»)
сегодня, 10:58
Личный самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию после атаки дронов на посольство США в Эр-Рияде и улетел в Мадрид
сегодня, 10:57
«Крылья Советов» выплатят долги по зарплате игрокам до 15 марта: «Сотрудникам клуба и базы платят по графику. В очередной раз пытаются расшатать ситуацию перед важными играми»
сегодня, 10:33
Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Мы выступаем не против Лапорты, а против устаревшей модели управления клубом, которая больше не работает. Мы хотим перемен»
сегодня, 10:10
Форвард «Хетафе» Сатриано об эпизоде с Рюдигером и Рико в 1-м тайме матча с «Реалом»: «Я своими глазами видел удар коленом в лицо»
сегодня, 10:01
Футболистки сборной Ирана не пели гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии. Их поддерживали криками и хлопали, тренер команды улыбалась
сегодня, 10:01
Все еще не знаешь, где найти все о работе в Спортсе’’? Есть идеальное место – наш карьерный сайт!
сегодня, 10:00Вакансия
Ко всем новостям
Последние новости
Алексей Шпилевский: «Даже Гвардиоле будет сложно в «Пари НН», но он будет следовать своему пути. Убежден, что мы останемся в РПЛ, верю в своих ребят»
6 минут назад
Дембеле, Дюплантис, Алькарас и Синнер претендуют на награду Laureus лучшему спортсмену 2025 года, Бонмати и Соболенко – лучшей спортсменке
14 минут назад
Семшов о судействе в РПЛ: «Варовцы боятся снижения оценки, если не позовут судью к монитору, а для арбитра минус, если он изменит решение. Надо что-то менять, чтобы работали на главную цель – не ошибиться»
33 минуты назад
Прокуратура расследует сделку «Монако» и ДР Конго в связи с предполагаемым отмыванием денег. «Барса» и «Милан» тоже сотрудничают с африканской страной
35 минут назад
Нуну о Траоре: «Я сказал Адама не ходить в спортзал – он и так достаточно мускулистый. Это генетика, ему стоит избегать тяжелых тренировок»
сегодня, 11:22
Игрок «Эстегляля» Назон покинул Иран: «Самолет вдруг остановился: «Всем выйти, начались бомбардировки», мы вернулись в Тегеран на автобусе. Все решили ехать в сторону Турции, а я – в Азербайджан»
сегодня, 11:20
Агент Кисляка о «Фенербахче»: «Моуринью сказал: «Отличный парень, хочу видеть его в составе». ЦСКА знал, что я летал на переговоры, но летом произошли изменения, которые поставили все на паузу»
сегодня, 11:08
«Атланта» о Миранчуке: «Алекс получил небольшую травму в предсезонке, мы все еще восстанавливаем его форму. Ожидаем, что он скоро вернется в стартовый состав»
сегодня, 10:34
Корнеев о Карседо в матче с «Сочи»: «Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют»
сегодня, 10:21
КДК рассмотрит оскорбления судьи болельщиками «Спартака» на игре с «Сочи» и бросание снежков фанатами «Динамо» Махачкала на матче с «Рубином»
сегодня, 10:21
Рекомендуем