«Краснодар» обыграл «Ростов» – 2:1! Чистякова и Ваханию удалили, Кривцов забил победный, у Сперцяна и Миронова голы с пенальти, гол Батчи отменили

«Краснодар» победил «Ростов».

«Краснодар» обыграл «Ростов» (2:1) в 19-м туре РПЛ.

Матч проходил на «Ozon Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Эдуард Сперцян открыл счет с пенальти на 8-й минуте. Жоау Батчи забил на 38-й, но гол отменили из-за игры рукой со стороны Джона Кордобы. В конце первого тайма Алексей Миронов сравнял счет с пенальти. Все три судейских решения были приняты после вмешательства ВАР.

Дмитрий Чистяков получил вторую желтую карточку на 51-й и был удален. На 73-й Никита Кривцов вывел «Краснодар» вперед. В конце матча Илья Вахания был удален за игру рукой.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 19 тур
28 февраля 11:30, Ozon Арена
Логотип домашней команды
Краснодар
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Ростов
Матч окончен
90’
+6’
Вахания
83’
Щетинин   Байрамян
83’
Семенчук   Прохин
Виктор Са   Кобнан Дэвид
81’
77’
Сулейманов   Голенков
Батчи   Боселли
74’
  Кривцов
73’
Дуглас   Кривцов
69’
Диего Коста
63’
54’
Комаров   Игнатов
51’
Чистяков
Дж. Гонсалес   Ленини
46’
Черников   Пальцев
46’
2тайм
Перерыв
45’
+4’
Чистяков
45’
+3’
  Миронов
Дж. Гонсалес
45’
+1’
12’
Щетинин
  Сперцян
8’
7’
Роналдо
Краснодар
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Дж. Гонсалес, Дуглас, Черников, Виктор Са, Сперцян, Батчи, Кордоба
Запасные: Жубал, Гусейнов, Кобнан Дэвид, Пальцев, Хмарин, Ленини, Кривцов, Мукаилов, Корякин, Боселли
1тайм
Ростов:
Ятимов, Вахания, Роналдо, Семенчук, Чистяков, Мелехин, Щетинин, Миронов, Комаров, Мохеби, Сулейманов
Запасные: Кучаев, Байрамян, Аджаса, Голенков, Прохин, Эль-Аскалани, Шанталий, Одоевский, Бабакин, Игнатов, Лангович, Шамонин
Подробнее

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

405 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну что ...судьи начинают весну с полной профнепригодности.
Это жесть просто. Они там все по блату, что-ли? Ну просто ерундой занимаются
Ответ Мельников Михаил
Ну что ...судьи начинают весну с полной профнепригодности. Это жесть просто. Они там все по блату, что-ли? Ну просто ерундой занимаются
Тянут ГазПром, тянут Магнит
Кто перетянет, тот победит...
Ответ Rishika Prem
Тянут ГазПром, тянут Магнит Кто перетянет, тот победит...
Да никто никого не тянет!
И в первую очередь, не тянут арбитры свою работу.
Они профнепригодны!!!!!
Вчерашним крикунам есть, что сказать по данному пенальти?
Ответ Ninjah
Вчерашним крикунам есть, что сказать по данному пенальти?
Это другое (с)
Ответ Ninjah
Вчерашним крикунам есть, что сказать по данному пенальти?
Чистсое нарушение.. всё по правилам!
Хорошо, что здесь просто судейская ошибка, а никакой не скандал)
Ответ Вадим Конышев
Хорошо, что здесь просто судейская ошибка, а никакой не скандал)
Бгг
Вы все вчера орали про Зенит, а сейчас - это пенальти?! Да никогда в Европе такого не поставили бы. Позор.
Ответ Константин Конашенко
Вы все вчера орали про Зенит, а сейчас - это пенальти?! Да никогда в Европе такого не поставили бы. Позор.
Комментарий скрыт
Ответ Мукунку хороший
Комментарий скрыт
Ты за базар свой отвечай, ты не вся страна, и не тебе указывать где кому быть Кузьмич
53 минута Кордоба - идеал современного футболиста. Упал, лежал умирая, увидел, что фол не дали, вскочил и побежал орать. Быки это же норм поведение? Игрок Ростова сыграл абсолютно в мяч. И у Кордобы по-прежнему нет карточки за неспортивное поведение. У Чистякова карточка была за отброшенный мяч. Что более не спортивно?
Ответ Филипп Митяков
53 минута Кордоба - идеал современного футболиста. Упал, лежал умирая, увидел, что фол не дали, вскочил и побежал орать. Быки это же норм поведение? Игрок Ростова сыграл абсолютно в мяч. И у Кордобы по-прежнему нет карточки за неспортивное поведение. У Чистякова карточка была за отброшенный мяч. Что более не спортивно?
Так во время второй жёлтой у Чистякова, ему Кордоба в лицо рукой заехал, посути карточка, но защ Ростова даже удара не заметил, давно не видел такого
Ответ Филипп Митяков
53 минута Кордоба - идеал современного футболиста. Упал, лежал умирая, увидел, что фол не дали, вскочил и побежал орать. Быки это же норм поведение? Игрок Ростова сыграл абсолютно в мяч. И у Кордобы по-прежнему нет карточки за неспортивное поведение. У Чистякова карточка была за отброшенный мяч. Что более не спортивно?
Кордоба с отрывом самый мерзкий игрок Р П Л. Российский аналог Винисиуса.
Через 2 часа на главной будут обсуждения этого прекрасного пенальти или другое?
Ответ SMART789
Через 2 часа на главной будут обсуждения этого прекрасного пенальти или другое?
Нет конечно, они ведь всей страной за Краснодар😂😂
Ответ pes1234
Нет конечно, они ведь всей страной за Краснодар😂😂
Уже нет😄. Подташнивает... особенно Кордоба, ему вообще надо до матча давать карточку за симуляцию, чтобы по проще себя вёл в игре
За что пенальти? Судейский цирк третий матч подряд. Вот это вернулась РПЛ. Зачем вообще на поле выходить, если всё судьи решают.
Ответ Владислав88
За что пенальти? Судейский цирк третий матч подряд. Вот это вернулась РПЛ. Зачем вообще на поле выходить, если всё судьи решают.
Комментарий скрыт
Ответ AltHurrep
Комментарий скрыт
Какая накладка, он другой ногой вообще бил. Этот микроконтакт ни одного ни на что не вляил. Даже сам Сперцян ничего не просил, как и вчера защитники Зенита. Реакция игроков всегда красноречива.
Красная Вахании - это апогей циркового исполнения судей в первых трех матчах РПЛ
Краснодар уверенно тур за туром теряет романтизм, превращаясь в одну из самых грязных команд. Не понимаю почему за такие крики на главного арбитра Кордобу прощают раз за разом
Трушечкин готов Эдика в попу целовать
