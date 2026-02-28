«Краснодар» обыграл «Ростов» – 2:1! Чистякова и Ваханию удалили, Кривцов забил победный, у Сперцяна и Миронова голы с пенальти, гол Батчи отменили

«Краснодар» победил «Ростов».

«Краснодар » обыграл «Ростов » (2:1) в 19-м туре РПЛ.

Матч проходил на «Ozon Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Эдуард Сперцян открыл счет с пенальти на 8-й минуте. Жоау Батчи забил на 38-й, но гол отменили из-за игры рукой со стороны Джона Кордобы. В конце первого тайма Алексей Миронов сравнял счет с пенальти. Все три судейских решения были приняты после вмешательства ВАР.

Дмитрий Чистяков получил вторую желтую карточку на 51-й и был удален. На 73-й Никита Кривцов вывел «Краснодар» вперед. В конце матча Илья Вахания был удален за игру рукой.

