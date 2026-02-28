Юсупов об ужесточении лимита: «Больше молодых игроков получат практику, но уровень РПЛ немного упадет»

Юсупов об ужесточении лимита: уровень РПЛ немного упадет.

Артур Юсупов высказался о предстоящем ужесточении лимита на легионеров в РПЛ .

По словам министра спорта РФ Михаила Дегтярева, к 2028 году на смену текущей схеме «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новая – «10 легионеров в заявке и 5 на поле».

«Ужесточение лимита — сложный вопрос. С одной стороны, больше молодых игроков будут получать практику, играть.

С другой, уровень чемпионата поначалу немного упадет. Так что здесь двоякая ситуация: есть и плюсы, и минусы», — сказал экс-игрок «Зенита» и «Динамо».