Юсупов об ужесточении лимита: «Больше молодых игроков получат практику, но уровень РПЛ немного упадет»
Юсупов об ужесточении лимита: уровень РПЛ немного упадет.
Артур Юсупов высказался о предстоящем ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.
По словам министра спорта РФ Михаила Дегтярева, к 2028 году на смену текущей схеме «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новая – «10 легионеров в заявке и 5 на поле».
«Ужесточение лимита — сложный вопрос. С одной стороны, больше молодых игроков будут получать практику, играть.
С другой, уровень чемпионата поначалу немного упадет. Так что здесь двоякая ситуация: есть и плюсы, и минусы», — сказал экс-игрок «Зенита» и «Динамо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
Превратим РПЛ в ФНЛ но зато больше игроков станут получать хорошую зарплату и незаслуженно играть в составах
Как будто не проходили уже такое. По факту не больше молодых, всякого рода Заболотные будут кочевать из клуба в клуб пока хотя бы как-то могут бегать и попадать по мячу
А кто Юсупову сказал что молодым отдадут эти места? Лимит на возраст никто не вводил, притащат 30+летних мужиков из ФНЛ ноги ломать молодым, это да.
Скорее более опытные получат больше практики, но с паспортом
