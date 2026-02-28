  • Спортс
  • Смородская об отмене гола «Зениту»: «Полный беспредел. Нападающий «Балтики» никому не мешал»
54

Смородская об отмене гола «Зениту»: «Полный беспредел. Нападающий «Балтики» никому не мешал»

Смородская об отмене гола «Зениту»: полный беспредел.

Ольга Смородская раскритиковала отмену гола «Балтики» в матче РПЛ с «Зенитом» (0:1) из-за офсайда у Брайана Хиля.

— Гол «Балтики» нигде не был бы отменен, кроме как у нас. Совершенно чистый, нормальный гол. Перед вратарем тысяча защитников, нападающий «Балтики» никому не мешал. Полный беспредел, что этот гол был отменен.

— Можно ли говорить, что у «Балтики» отняли три очка?

— Одно очко точно отняли, – сказала экс-президент «Локомотива».

Скандал с голом «Балтики» «Зениту»: что могло случиться в ВАР-центре?

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
54 комментария
Чемпионат превращается в абсолютно несмотрибельное и стыдное мероприятие. Было бы эпично, если сразу после свистка, бригада судей через микрофон на весь стадион поздравила бы юбиляра и Миллера в придачу, а матч тв сделал бы из этого праздничную нарезку с глубокой аналитикой
Ответ E.V.P.
Чемпионат превращается в абсолютно несмотрибельное и стыдное мероприятие. Было бы эпично, если сразу после свистка, бригада судей через микрофон на весь стадион поздравила бы юбиляра и Миллера в придачу, а матч тв сделал бы из этого праздничную нарезку с глубокой аналитикой
Комментарий удален модератором
Ответ Aleksei Swift
Комментарий удален модератором
Таких друзей за причиндалы - и в музей.
Такие матчи и отмененные голы лишь добавляют негатива к команде. Стыдная отмена. 10 судей привлекли к ответственности,а вчера непривлеченные(включая VAR) сделали для потери судейского имиджа не меньше.
Миллеру мешал
Очко Балтики уходит на юбилей семачка
А для команды Зенит играет группа "Суровый февраль" , с композицией - " Какая же ты падла.. "
Даже домохозяйкам всё понятно
Ответ Afo_nya
Даже домохозяйкам всё понятно
Похоже Вы на их мнение и ориентируетесь.
Ответ тралмейстер
Похоже Вы на их мнение и ориентируетесь.
А что,домохозяйки не могут понимать,что их дурят?
- судья , это не ваша собака на поле?!...
- у меня нет собаки 🐶
- ...как , слепой и без собаки????????! 😡
Редкий случай, когда Баба говорит по делу!!!
Вот такие популисты как эта женщина целенаправленно накидывают на вентилятор, чтобы оставаться в медиапространстве исключительно для своих личных целей, а толпа в комментариях кивает и кричит беспредел. Зоопарк не иначе )))
Ну забили бы гол не по правилам*, кому бы это помешало?!

*см. правила https://m.rfs.ru/news/222756?vvi=1&ysclid=mm5b6l523u811557400. Скачиваем pdf-файл(или так смотрим), находим пункт "помеха сопернику" с иллюстрацией, смотрим, смотрим момент удара из-за ворот, а не сбоку, закрываем варюжку.
Пояснение: Если в других случаях голы отменяются по другим формальным поводам, то почему здесь такого не могло быть?! Потому что мяч был забит в ворота Зенита?!
Ответ pyritanza
Ну забили бы гол не по правилам*, кому бы это помешало?! *см. правила https://m.rfs.ru/news/222756?vvi=1&ysclid=mm5b6l523u811557400. Скачиваем pdf-файл(или так смотрим), находим пункт "помеха сопернику" с иллюстрацией, смотрим, смотрим момент удара из-за ворот, а не сбоку, закрываем варюжку. Пояснение: Если в других случаях голы отменяются по другим формальным поводам, то почему здесь такого не могло быть?! Потому что мяч был забит в ворота Зенита?!
Но...ведь...не может игрок, который ниже тебя на 10 см закрыть тебе обзор на верховой мяч...в чём, тогда, помеха?
Ответ Irbis1880
Но...ведь...не может игрок, который ниже тебя на 10 см закрыть тебе обзор на верховой мяч...в чём, тогда, помеха?
С этим пожалуйста в IFAB, - они авторы правил, по которым все играют, - а так про разницу в росте(уж не знаю, какой он у обоих)там вообще ничего не написано🤷‍♂️
