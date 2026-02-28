Смородская об отмене гола «Зениту»: «Полный беспредел. Нападающий «Балтики» никому не мешал»

Смородская об отмене гола «Зениту»: полный беспредел.

Ольга Смородская раскритиковала отмену гола «Балтики» в матче РПЛ с «Зенитом » (0:1) из-за офсайда у Брайана Хиля .

— Гол «Балтики» нигде не был бы отменен, кроме как у нас. Совершенно чистый, нормальный гол. Перед вратарем тысяча защитников, нападающий «Балтики» никому не мешал. Полный беспредел, что этот гол был отменен.

— Можно ли говорить, что у «Балтики» отняли три очка?

— Одно очко точно отняли, – сказала экс-президент «Локомотива».

