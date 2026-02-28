Смородская об отмене гола «Зениту»: «Полный беспредел. Нападающий «Балтики» никому не мешал»
Смородская об отмене гола «Зениту»: полный беспредел.
Ольга Смородская раскритиковала отмену гола «Балтики» в матче РПЛ с «Зенитом» (0:1) из-за офсайда у Брайана Хиля.
— Гол «Балтики» нигде не был бы отменен, кроме как у нас. Совершенно чистый, нормальный гол. Перед вратарем тысяча защитников, нападающий «Балтики» никому не мешал. Полный беспредел, что этот гол был отменен.
— Можно ли говорить, что у «Балтики» отняли три очка?
— Одно очко точно отняли, – сказала экс-президент «Локомотива».
Скандал с голом «Балтики» «Зениту»: что могло случиться в ВАР-центре?
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
54 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
- у меня нет собаки 🐶
- ...как , слепой и без собаки????????! 😡
*см. правила https://m.rfs.ru/news/222756?vvi=1&ysclid=mm5b6l523u811557400. Скачиваем pdf-файл(или так смотрим), находим пункт "помеха сопернику" с иллюстрацией, смотрим, смотрим момент удара из-за ворот, а не сбоку, закрываем варюжку.
Пояснение: Если в других случаях голы отменяются по другим формальным поводам, то почему здесь такого не могло быть?! Потому что мяч был забит в ворота Зенита?!