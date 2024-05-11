«Зенит» больше не лидер по потерянным! Какой шанс на чемпионство у «Динамо»!

Да и у «Краснодара» все еще тоже.

«Зенит» вслед за «Краснодаром» проиграл – вот такая у в Мир РПЛ чемпионская гонка! Если ее вообще можно называть гонкой.

0:1 от ЦСКА в Петербурге.

Как же спас Обляков! Вынес с ленточки после общей с Торопом ошибки и близкого удара Вендела

«Зенит» мог побеждать, но на 38-й минуте запорол великолепный момент. Юный Владислав Тороп (он все чаще играет вместо Игоря Акинфеева, причем у легенды нет травмы) ошибся при выносе – попал в Ивана Облякова. Мяч отлетел к игрокам «Зенита».

Иван Сергеев сразу же отдал Венделу – полузащитник бил из убойной позиции, но Обляков буквально через четыре секунды уже был на позиции вратаря!

Успел вернуться и четко спас. Сэйв года в лиге – от полевого?

Вот супермомент «Зенита» в динамике .

Это ляп мог стоить очков, но удалось спастись. Обляков в этом сезоне, кстати, и сам не забивал в пустые. В апрельской игре с «Локомотивом» Иван остался один на дальней штанге, но промахнулся после подачи с углового. Теперь он герой эпизода – спас, когда казалось, что пропущенного не избежать.

Кстати, Влад Тороп в концовке помог сохранить победу своими эффектными сэйвами – когда в одном шикарном прыжке отбил дальний удар Педро, а в другом достал мяч от Густаво Мантуана.

Победный гол ЦСКА – с пенальти, который привез Кассьерра. Наступил при выходе из штрафной

Спасение Облякова придало ЦСКА сил – и во втором тайме москвичи забили с пенальти. На 55-й минуте Мойзес ударил со штрафного в каркас – а Матео Кассьерра после отскока наступил на ногу Илье Агапову.

Тут важно то, что форвард в своей штрафной преследовал защитника, который явно двигался в сторону от ворот, он выбегал из прямоугольника, а не обострял.

Главный арбитр Сергей Иванов сходил к монитору и назначил пенальти для ЦСКА. Федор Чалов четко реализовал, это его 12-й мяч в сезоне (но аж седьмой – с пенальти). Федор пока в четвертый в гонке бомбардиров – вслед за Джоном Кордобой (14 голов), Константином Тюкавиным (тоже 14) и Матео Кассьеррой (16). Колумбиец в этой игре нанес три удара, но забить не смог.

● «Зенит» без побед четыре тура подряд: на этом отрезке только одно очко (ничья с «Факелом»). А кроме того – поражения от «Рубина», «Динамо» и теперь ЦСКА.

● В чемпионате в целом уже седьмое поражение – это антирекорд не просто эпохи Сергея Семака. Такого не бывало аж с 2005-го: времени, когда «Зенит» только мечтал о первом российском чемпионстве при Властимиле Петржеле. Почти 20 лет петербуржцы не проигрывали за сезон РПЛ так часто.

● Один гол за четыре тура – провал зенитовской атаки. Забили лишь «Факелу», а трем командам из верхней половины таблицы забить не смогли. Такого неудачного отрезка в четыре матча у «Зенита» при Семаке еще не было.

● Две домашних игры подряд «Зенит» не проигрывал с 2017-го, это еще времена провального заезда Роберто Манчини.

● ЦСКА выиграл у «Зенита» в Петербурге впервые за 13 лет. Причем прошлая победа – техническая, когда петербуржцам присудили поражение за нарушение регламента с доморощенными игроками.

Как дела в тройке?

«Зенит» по-прежнему первый, но по потерянным очкам уже уступает «Динамо». Команда Марцела Лички в субботу вечером играет с «Балтикой» – даже при ничьей станут лидерами РПЛ (решают личные встречи).

У «Зенита» 15 мая еще один матч с ЦСКА – на этот раз в Кубке (в Москве сыграли 1:1). В РПЛ еще непростой выезд в Грозный и домашний матч с «Ростовом».

«Динамо» разогналось: четыре победы подряд в РПЛ. Благодаря этому рывку вернулись в гонку – и теперь, получается, главные фавориты.

Фото: РИА Новости /Михаил Киреев, Владимир Астапкович