Футбол – самый популярный спорт по числу занимающихся, «Балтика» просит отменить красную Талалаева, а ЦСКА – Челестини, «Сибирь» в плей-офф, «Спартак» пошел в ЭСК, штраф «Челси» и другие новости
1. ЦСКА попросил КДК отменить красную карточку Челестини, а «Балтика» подала апелляцию на удаление Талалаева. Также КДК рассмотрит оскорбительные скандирования фанатов «Зенита» и «Спартака» и неспортивное поведение игрока «Динамо» Рубенса.
2. «Сибирь» вышла в плей-офф после победы над ЦСКА в матче Fonbet КХЛ (3:2) и сыграет с «Металлургом» в первом раунде Кубка Гагарина. В других играх СКА уступил «Трактору» (1:2) в гостях, «Металлург» победил «Автомобилист» (4:3), «Спартак» проиграл «Динамо» Москва (3:4 Б) по буллитам.
3. «Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом» – удар Вендела в живот Зобнину ногой, столкновение Соболева с Умяровым и пенальти на 78-й.
4. НБА. 41 очко Брауна помогло «Бостону» обыграть «Финикс» с 40 очками Букера, «Лейкерс» с 36 очками Дончича были сильнее «Хьюстона» и другие результаты.
5. НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Колорадо» (7:2), вернувшийся после дисквалификации Евгений Малкин набрал 2+1 (ну и 4 минуты штрафа добавил). «Лос-Анджелес» обыграл «Рейнджерс» в гостях (4:1), Панарина в Нью-Йорке встретили овацией, он сделал результативную передачу. Все результаты дня – здесь.
6. Футбол остается самым популярным видом спорта в РФ по числу занимающихся, согласно отчету Минспорта. Плавание – на 2-м месте, волейбол – на 3-м.
7. «Челси» получил штраф 10,75 млн фунтов и условный запрет на трансферы за нарушения регламента об агентах, работе с посредниками и инвестициях при Абрамовиче.
8. «Барса» и Флик договорились о продлении контракта до 2028 года. Ханси, скорее всего, уйдет после истечения срока соглашения, пишет Diario Sport.
9. 44% россиян считают, что санкции оказали негативное влияние на развитие спорта в стране, сообщил ВЦИОМ.
10. Дуглас и Энрике из «Зенита», Винисиус, Рафинья, Эндрик, Маркиньос, Каземиро, Кунья – в составе Бразилии на матчи с Францией и Хорватией. Неймар не вызван в сборную.
11. Месси разочарован отменой Финалиссимы. Он хотел выиграть 48-й трофей.
12. Сын Вячеслава Дацика погиб на СВО. Боец MMA продолжит службу в зоне боевых действий.
13. Обвиненный в убийстве игрок «Урала-2» Секач отправлен в СИЗО до 15 мая.
14. Джеймс получил травму задней поверхности бедра и пропустит несколько недель. Это 10-е такое повреждение для капитана «Челси» с 2020-го.
15. Винисиус выложил фото Майкла Б. Джордана с «Оскаром» за лучшую мужскую роль: «На вершине!!! 🖤🤞🏿».
Цитаты дня.
Владимир Крикунов: «В футболе нужны трусы и обувь, а в хоккее только клюшка стоит 37 тысяч. Этот вид спорта становится для богатых. Людям уже не до хоккея»
«Клоун из ЦСКА спровоцировал конфликт. Талалаев имеет право выбить мяч на трибуны. Иностранец оскорбляет тренера – это заслуживает удаления». Быстров о стычке армейцев и «Балтики»
Дегтярев о судействе: «Запрос на реформу давно назрел в обществе. Планируем создать палату спортивного судейства и единый реестр арбитров, внедрять технологии, включая ИИ»
Черданцев о судействе матча «Зенит» – «Спартак»: «Соболев выставляет локоть и не видит Умярова – это важно. Если бы Карасев хотел навредить, показал бы Ву желтую в начале матча»
Плющев про слова Козиолса о бане России: «Латвия – вымирающая страна, люди разделены по языковому принципу, одна группа поражена в правах. ИИХФ использует его как тупого ретранслятора»
Плющенко об уходе Сарновских к Тутберидзе: «Коллеги, когда захотите переманить моего очередного спортсмена, пожалуйста, не обещайте им «компоненты» и «места в сборной»
Журова о ставках: «Финансирование спорта букмекерами – это нормально. Объекты к Олимпиаде-80 были построены на отчисления от лотерей, это экономически спасло Игры»
