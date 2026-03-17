Футбол – самый популярный спорт по числу занимающихся, «Балтика» просит отменить красную Талалаева, а ЦСКА – Челестини, «Сибирь» в плей-офф, «Спартак» пошел в ЭСК, штраф «Челси» и другие новости

1. ЦСКА попросил КДК отменить красную карточку Челестини, а «Балтика» подала апелляцию на удаление Талалаева. Также КДК рассмотрит оскорбительные скандирования фанатов «Зенита» и «Спартака» и неспортивное поведение игрока «Динамо» Рубенса.

2. «Сибирь» вышла в плей-офф после победы над ЦСКА в матче Fonbet КХЛ (3:2) и сыграет с «Металлургом» в первом раунде Кубка Гагарина. В других играх СКА уступил «Трактору» (1:2) в гостях, «Металлург» победил «Автомобилист» (4:3), «Спартак» проиграл «Динамо» Москва (3:4 Б) по буллитам.

3. «Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом» – удар Вендела в живот Зобнину ногой, столкновение Соболева с Умяровым и пенальти на 78-й.

4. НБА. 41 очко Брауна помогло «Бостону» обыграть «Финикс» с 40 очками Букера, «Лейкерс» с 36 очками Дончича были сильнее «Хьюстона» и другие результаты .

5. НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Колорадо» (7:2), вернувшийся после дисквалификации Евгений Малкин набрал 2+1 (ну и 4 минуты штрафа добавил). «Лос-Анджелес» обыграл «Рейнджерс» в гостях (4:1), Панарина в Нью-Йорке встретили овацией , он сделал результативную передачу . Все результаты дня – здесь .

6. Футбол остается самым популярным видом спорта в РФ по числу занимающихся, согласно отчету Минспорта. Плавание – на 2-м месте, волейбол – на 3-м.

7. «Челси» получил штраф 10,75 млн фунтов и условный запрет на трансферы за нарушения регламента об агентах, работе с посредниками и инвестициях при Абрамовиче.

8. «Барса» и Флик договорились о продлении контракта до 2028 года. Ханси, скорее всего, уйдет после истечения срока соглашения, пишет Diario Sport.

9. 44% россиян считают, что санкции оказали негативное влияние на развитие спорта в стране, сообщил ВЦИОМ.

10. Дуглас и Энрике из «Зенита», Винисиус, Рафинья, Эндрик, Маркиньос, Каземиро, Кунья – в составе Бразилии на матчи с Францией и Хорватией. Неймар не вызван в сборную.

11. Месси разочарован отменой Финалиссимы. Он хотел выиграть 48-й трофей.

12. Сын Вячеслава Дацика погиб на СВО . Боец MMA продолжит службу в зоне боевых действий.

13. Обвиненный в убийстве игрок «Урала-2» Секач отправлен в СИЗО до 15 мая.

14. Джеймс получил травму задней поверхности бедра и пропустит несколько недель. Это 10-е такое повреждение для капитана «Челси» с 2020-го.

15. Винисиус выложил фото Майкла Б. Джордана с «Оскаром» за лучшую мужскую роль: «На вершине!!! 🖤🤞🏿».

Цитаты дня.

Владимир Крикунов: «В футболе нужны трусы и обувь, а в хоккее только клюшка стоит 37 тысяч. Этот вид спорта становится для богатых. Людям уже не до хоккея»

«Клоун из ЦСКА спровоцировал конфликт . Талалаев имеет право выбить мяч на трибуны. Иностранец оскорбляет тренера – это заслуживает удаления». Быстров о стычке армейцев и «Балтики»

Дегтярев о судействе: «Запрос на реформу давно назрел в обществе . Планируем создать палату спортивного судейства и единый реестр арбитров, внедрять технологии, включая ИИ»

Черданцев о судействе матча «Зенит» – «Спартак»: «Соболев выставляет локоть и не видит Умярова – это важно . Если бы Карасев хотел навредить, показал бы Ву желтую в начале матча»

Плющев про слова Козиолса о бане России: «Латвия – вымирающая страна, люди разделены по языковому принципу, одна группа поражена в правах . ИИХФ использует его как тупого ретранслятора»

Плющенко об уходе Сарновских к Тутберидзе: «Коллеги, когда захотите переманить моего очередного спортсмена, пожалуйста, не обещайте им «компоненты» и «места в сборной»

Журова о ставках: «Финансирование спорта букмекерами – это нормально . Объекты к Олимпиаде-80 были построены на отчисления от лотерей, это экономически спасло Игры»