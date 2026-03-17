  • Футбол – самый популярный спорт по числу занимающихся, «Балтика» просит отменить красную Талалаева, а ЦСКА – Челестини, «Сибирь» в плей-офф, «Спартак» пошел в ЭСК, штраф «Челси» и другие новости
1. ЦСКА попросил КДК отменить красную карточку Челестини, а «Балтика» подала апелляцию на удаление Талалаева. Также КДК рассмотрит оскорбительные скандирования фанатов «Зенита» и «Спартака» и неспортивное поведение игрока «Динамо» Рубенса.

2. «Сибирь» вышла в плей-офф после победы над ЦСКА в матче Fonbet КХЛ (3:2) и сыграет с «Металлургом» в первом раунде Кубка Гагарина. В других играх СКА уступил «Трактору» (1:2) в гостях, «Металлург» победил «Автомобилист» (4:3), «Спартак» проиграл «Динамо» Москва (3:4 Б) по буллитам.

3. «Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом» – удар Вендела в живот Зобнину ногой, столкновение Соболева с Умяровым и пенальти на 78-й.

4. НБА. 41 очко Брауна помогло «Бостону» обыграть «Финикс» с 40 очками Букера, «Лейкерс» с 36 очками Дончича были сильнее «Хьюстона» и другие результаты

5. НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Колорадо» (7:2), вернувшийся после дисквалификации Евгений Малкин набрал 2+1 (ну и 4 минуты штрафа добавил). «Лос-Анджелес» обыграл «Рейнджерс» в гостях (4:1), Панарина в Нью-Йорке встретили овацией, он сделал результативную передачу. Все результаты дня – здесь

6. Футбол остается самым популярным видом спорта в РФ по числу занимающихся, согласно отчету Минспорта. Плавание – на 2-м месте, волейбол – на 3-м.

7. «Челси» получил штраф 10,75 млн фунтов и условный запрет на трансферы за нарушения регламента об агентах, работе с посредниками и инвестициях при Абрамовиче.

8. «Барса» и Флик договорились о продлении контракта до 2028 года. Ханси, скорее всего, уйдет после истечения срока соглашения, пишет Diario Sport.

9. 44% россиян считают, что санкции оказали негативное влияние на развитие спорта в стране, сообщил ВЦИОМ.

10. Дуглас и Энрике из «Зенита», Винисиус, Рафинья, Эндрик, Маркиньос, Каземиро, Кунья – в составе Бразилии на матчи с Францией и Хорватией. Неймар не вызван в сборную.

11. Месси разочарован отменой Финалиссимы. Он хотел выиграть 48-й трофей.

12. Сын Вячеслава Дацика погиб на СВО. Боец MMA продолжит службу в зоне боевых действий.

13. Обвиненный в убийстве игрок «Урала-2» Секач отправлен в СИЗО до 15 мая.

14. Джеймс получил травму задней поверхности бедра и пропустит несколько недель. Это 10-е такое повреждение для капитана «Челси» с 2020-го.

15. Винисиус выложил фото Майкла Б. Джордана с «Оскаром» за лучшую мужскую роль: «На вершине!!! 🖤🤞🏿».

Цитаты дня.

Владимир Крикунов: «В футболе нужны трусы и обувь, а в хоккее только клюшка стоит 37 тысяч. Этот вид спорта становится для богатых. Людям уже не до хоккея»

«Клоун из ЦСКА спровоцировал конфликт. Талалаев имеет право выбить мяч на трибуны. Иностранец оскорбляет тренера – это заслуживает удаления». Быстров о стычке армейцев и «Балтики»

Дегтярев о судействе: «Запрос на реформу давно назрел в обществе. Планируем создать палату спортивного судейства и единый реестр арбитров, внедрять технологии, включая ИИ»

Черданцев о судействе матча «Зенит» – «Спартак»: «Соболев выставляет локоть и не видит Умярова – это важно. Если бы Карасев хотел навредить, показал бы Ву желтую в начале матча»

Плющев про слова Козиолса о бане России: «Латвия – вымирающая страна, люди разделены по языковому принципу, одна группа поражена в правах. ИИХФ использует его как тупого ретранслятора»

Плющенко об уходе Сарновских к Тутберидзе: «Коллеги, когда захотите переманить моего очередного спортсмена, пожалуйста, не обещайте им «компоненты» и «места в сборной»

Журова о ставках: «Финансирование спорта букмекерами – это нормально. Объекты к Олимпиаде-80 были построены на отчисления от лотерей, это экономически спасло Игры»

Высказывания Журовой... И это народные избранники, настолько обидно. Богатейшая страна, где ресурсов природных столько, а наживаются на больном народе.
Богатая природными ресурсами страна - это хорошо. Но кому идет капитал продажи этих ресурсов? Равномерно всему народу этой страны?
И даже не только и не столько элите этой страны. Этим господам тоже перепадает небольшой кусок пирога, конечно, затем, чтобы они остальных граждан страны в стойле держали. А ближайшие к этим элитам прихлебатели им в этом помогают.
Это вы к чему?
Отменить карточку Талалаеву? И направить на лечение?
Балтика с ума сошла? Отменить дисквалификацию этому неандертальцу 🤦
Третьяк строил, строил хоккейные площадки, а оказалось всё дорого и людям не до хоккея. Маразм.
А СКА стадион типо самый большой в мире и полупустой с китайцами
Да, я тоже об этом писал. Всё эти стройки для распила.
Для хоккея с мячом постройте стадион в Архангельске. 6 крытых арен на всю страну.
Они не будут поддерживать наш русский национальный вид спорта - бенди !
Сами знаете почему !
Доброе утро. Челестини в натуре не виноват. Нам бы всё иностранное ругать. Он добропорядочный человек, в отличие от его визави. )
Воспитанник «Локо» Пахомов о США: «Минусы – невозможно без автомобиля, в центре Нью-Йорка бездомные. Плюсы – возможности, большой средний класс, нет ощутимой разницы в финансах»
13 минут назад
Юрий Жирков: «Мостовой хорошо разбирается во всем, в том числе и в тренерстве. Это все вырывают заголовки из контекста и смеются. А так он многое понимает в учебе, в футболе. Профи!»
28 минут назад
Жоан Лапорта: «Барса» объявит о продлении контракта с Фликом в ближайшее время. Я бы хотел проработать с ним весь мой президентский срок – это говорило бы о стабильности»
34 минуты назад
Владимир Пономарев: «Не хватает много советского: культуры, идеологии. Был социалистический труд – все во благо общества. А сейчас всем наплевать на все, хотят быть миллионерами. Так нельзя»
46 минут назад
«Ювентус» и Спаллетти подпишут контракт до 2027 года с опцией продления до 2028-го
54 минуты назад
На обвиненного в убийстве игрока «Урала-2» Секача завели дело о насильственных действиях в отношении несовершеннолетней. Задержана соучастница разбоя
сегодня, 08:48
Жирков о росте цен: «Продукты стали дороже и табак для кальяна... И в магазин одежды сходить дорого!»
сегодня, 08:28
«Выйди замуж, Кононов Олег». Фанаты «Торпедо» – тренеру на матче с «Нефтехимиком»
сегодня, 08:22Видео
Иран ведет переговоры о переносе матчей сборной на ЧМ-2026 в Мексику
сегодня, 08:14
Мелкадзе про Талалаева: «Сильный тренер, но мы не сошлись характерами. Я прекрасно понимал, что он объяснял, но важен еще и тон»
сегодня, 08:59
«Черчесову за кнут пришлось взяться. Стены в раздевалке «Ахмата» тряслись порядочно». Мелкадзе о 2:4 с «Сочи» в октябре
сегодня, 07:55
«Арсенал» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 07:37
«Манчестер Сити» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 07:10
Рюдигер о том, что позволил Холанду забить всего один гол в 6 матчах: «Люблю играть против лучших. Очень нравится силовая борьба»
сегодня, 06:57
«Челси» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 06:39
Радимову нравится игра «Рубина»: «Артига ставит более атакующий футбол. С Рахимовым достигли рубежа, когда надо что‑то менять»
сегодня, 06:29
«Спортинг» – «Буде-Глимт». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 06:15
«Краснодар» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 05:43
Мелкадзе о потолке «Ахмата»: «Первое место, если состав усилится. Если «Балтика» борется, почему мы не можем?»
сегодня, 05:31
