У Гонсало Гарсии дискомфорт в колене около месяца. Форвард «Реала» лишь дважды выходил в старте на этом отрезке

Форвард «Реала» Гонсало Гарсия испытывает дискомфорт в колене уже около месяца.

21-летний испанец чувствует себя лучше после консервативного лечения, но микротравма все еще мешает ему выполнять некоторые движения на поле.

За последний месяц Гарсия провел 5 матчей, не отметившись результативными действиями. На этом отрезке он лишь дважды выходил в стартовом составе «Реала».

Всего в 23 матчах сезона Ла Лиги на счету форварда 4 гола.