  • У Гонсало Гарсии дискомфорт в колене около месяца. Форвард «Реала» лишь дважды выходил в старте на этом отрезке
1

У Гонсало Гарсии дискомфорт в колене около месяца. Форвард «Реала» лишь дважды выходил в старте на этом отрезке

У Гонсало Гарсии дискомфорт в колене около месяца.

Форвард «Реала» Гонсало Гарсия испытывает дискомфорт в колене уже около месяца.

21-летний испанец чувствует себя лучше после консервативного лечения, но микротравма все еще мешает ему выполнять некоторые движения на поле.

За последний месяц Гарсия провел 5 матчей, не отметившись результативными действиями. На этом отрезке он лишь дважды выходил в стартовом составе «Реала».

Всего в 23 матчах сезона Ла Лиги на счету форварда 4 гола.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Athletic
это уже 11 пациент в лазарете
Материалы по теме
Гонсало получил удар шипами по ноге от защитника «Хетафе» Ромеро в штрафной после того, как сыграл в мяч. Арбитр Муньис не зафиксировал нарушения
2 марта, 21:46
Гол Гюлера «Бенфике» отменили после ВАР из-за офсайда у Гарсии
25 февраля, 20:50Фото
«Реал» разгромил «Сосьедад» – 4:1! Винисиус дважды забил с пенальти, Гонсало и Вальверде – с игры
14 февраля, 21:54
Дом Эль-Энауи в Риме ограбили. Шестеро злоумышленников с пистолетами заперли хавбека «Ромы», его мать, девушку и брата в одной из комнат и украли драгоценности, часы и сумки
21 минуту назад
Посол Ирана в Мексике: «Были случаи, когда страны, нападавшие на другие государства, не допускались к ЧМ. Но ФИФА боится США, поэтому даже не осудила акт агрессии»
25 минут назад
Воспитанник «Локо» Пахомов о США: «Минусы – невозможно без автомобиля, в центре Нью-Йорка бездомные. Плюсы – возможности, большой средний класс, нет ощутимой разницы в финансах»
сегодня, 09:54
Юрий Жирков: «Мостовой хорошо разбирается во всем, в том числе и в тренерстве. Это все вырывают заголовки из контекста и смеются. А так он многое понимает в учебе, в футболе. Профи!»
сегодня, 09:39
Жоан Лапорта: «Барса» объявит о продлении контракта с Фликом в ближайшее время. Я бы хотел проработать с ним весь мой президентский срок – это говорило бы о стабильности»
сегодня, 09:33
Владимир Пономарев: «Не хватает много советского: культуры, идеологии. Был социалистический труд – все во благо общества. А сейчас всем наплевать на все, хотят быть миллионерами. Так нельзя»
сегодня, 09:21
«Ювентус» и Спаллетти подпишут контракт до 2027 года с опцией продления до 2028-го
сегодня, 09:13
Ищем того, кто будет эффективно продвигать наши спецпроекты – приходите работать маркетологом в Сирену!
сегодня, 09:00Вакансия
На обвиненного в убийстве игрока «Урала-2» Секача завели дело о насильственных действиях в отношении несовершеннолетней. Задержана соучастница разбоя
сегодня, 08:48
Жирков о росте цен: «Продукты стали дороже и табак для кальяна... И в магазин одежды сходить дорого!»
сегодня, 08:28
Юрий Жирков: «Когда закончил с футболом, у меня вообще связь не ловила в доме, это была жесть. Дочку укусила домашняя крыса, а мы не могли дозвониться до скорой»
6 минут назад
Кононов о работе в «Спартаке»: «Чувство недосказанности осталось. Мы только начинали строить команду – но там всегда требуют результата. А мне не удавалось его дать»
31 минуту назад
Мелкадзе про Талалаева: «Сильный тренер, но мы не сошлись характерами. Я прекрасно понимал, что он объяснял, но важен еще и тон»
сегодня, 08:59
«Черчесову за кнут пришлось взяться. Стены в раздевалке «Ахмата» тряслись порядочно». Мелкадзе о 2:4 с «Сочи» в октябре
сегодня, 07:55
«Арсенал» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 07:37
«Манчестер Сити» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 07:10
Рюдигер о том, что позволил Холанду забить всего один гол в 6 матчах: «Люблю играть против лучших. Очень нравится силовая борьба»
сегодня, 06:57
«Челси» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 06:39
Радимову нравится игра «Рубина»: «Артига ставит более атакующий футбол. С Рахимовым достигли рубежа, когда надо что‑то менять»
сегодня, 06:29
«Спортинг» – «Буде-Глимт». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 06:15
