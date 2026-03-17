У Гонсало Гарсии дискомфорт в колене около месяца. Форвард «Реала» лишь дважды выходил в старте на этом отрезке
Форвард «Реала» Гонсало Гарсия испытывает дискомфорт в колене уже около месяца.
21-летний испанец чувствует себя лучше после консервативного лечения, но микротравма все еще мешает ему выполнять некоторые движения на поле.
За последний месяц Гарсия провел 5 матчей, не отметившись результативными действиями. На этом отрезке он лишь дважды выходил в стартовом составе «Реала».
Всего в 23 матчах сезона Ла Лиги на счету форварда 4 гола.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Athletic
это уже 11 пациент в лазарете
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем