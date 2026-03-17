«Если ЦСКА не займет призовое место, руководству надо решать по Челестини». Валерий Новиков об армейцах
Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков считает, что тренера армейцев Фабио Челестини могут уволить в случае непопадания в топ-3 РПЛ.
«У команды уже четыре поражения подряд [в РПЛ]. Вторую часть сезона начали абсолютно неудачно. Первый круг был достойный, зимой хорошо усилились, но сейчас начало не впечатлило. Что-то пошло не так. Надо что-то делать, нужны корректировки. ЦСКА сейчас вообще не впечатляет.
Было ощущение, что ЦСКА будет бороться за самое высокое место, но однозначно команда еще поборется до конца за призовую строчку. Пятое место — это не место ЦСКА, точно не предел мечтаний с таким составом.
Если ЦСКА не займет призовое место по итогам сезона, то руководству клуба надо решать по Челестини. И мы тоже сделаем свои выводы. Хотя в «Спартаке» каждый год тренеров меняют, но от перемены слагаемых сумма не меняется», — сказал Новиков.
Вопросы, конечно, могут быть и должны быть. Но всякий раз увольнять тренера без шанса на исправление ошибок... И снова заново. Опять новый тренер, опять перестройка, опять неудачи, и на ещё один круг
оставьте Челистини в покое. Только у волшебника можно в межсезонье всю защиту (включая позицию опорника) перетрясти, а команда этого не заметит. То, что происходит, вполне логично, хоть и неприятно.
Дайте команде сыграться в новом составе, и не трогайте тренера.
Результат так сказать на лицо😂
Балтика тогда ведет
А насчёт Балтики — не волнуйся, они молодцы, но мы в ЦСКА пока на них не ориентируемся. У нас задача побороться как раз с теми, кто на 2-3 строчках выше. И, судя по игре при Челестини, шансы есть. В отличие от некоторых, кто годами топчется на одной точке, меняя легионеров вместо тренера. 🤣🤣🤣