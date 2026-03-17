  • «Если ЦСКА не займет призовое место, руководству надо решать по Челестини». Валерий Новиков об армейцах
«Если ЦСКА не займет призовое место, руководству надо решать по Челестини». Валерий Новиков об армейцах

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков считает, что тренера армейцев Фабио Челестини могут уволить в случае непопадания в топ-3 РПЛ.

«У команды уже четыре поражения подряд [в РПЛ]. Вторую часть сезона начали абсолютно неудачно. Первый круг был достойный, зимой хорошо усилились, но сейчас начало не впечатлило. Что-то пошло не так. Надо что-то делать, нужны корректировки. ЦСКА сейчас вообще не впечатляет.

Было ощущение, что ЦСКА будет бороться за самое высокое место, но однозначно команда еще поборется до конца за призовую строчку. Пятое место — это не место ЦСКА, точно не предел мечтаний с таким составом.

Если ЦСКА не займет призовое место по итогам сезона, то руководству клуба надо решать по Челестини. И мы тоже сделаем свои выводы. Хотя в «Спартаке» каждый год тренеров меняют, но от перемены слагаемых сумма не меняется», — сказал Новиков.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
А ха ха ха 3-4 матча все на выход. Я тут почитал про Романцева раннего и вообще тренеров там серии наших были по 10 матчей без побед у всех почти и ничего потерпели.
Ответ T622222
раньше такие большие деньги в футболе не крутились вот и терпели
Ответ CaSpeR-13
Как так? С Лигой чемпионов, а они там были набегало до 50 000$. 3-х комнатная на Ленинском стоила 15 000$ для 1994 г. Ну вот и посчитайте как и сейчас 3-и квартиры за год вполне сопоставимо так как сейчас и хаты от 1 млн $ для приличных спортсменов. Поэтому бабки были приличные.
По мне дак бред. Все было нормально первую половину сезона, сейчас после рестарта с приходом новичков работающая система сломалась, но Челестини нормальный тренер, пускай уж если концовка сезона завалена, наигрывают систему на следующий сезон, плюс всегда неплохо бы выиграть кубок, тем более первый матч с Краснодаром (3-1) вселяет надежды, менять тренеров как в Бразилии по 3-4 за сезон - не стиль ЦСКА
Ответ Артем Шелудков
Не с приходом новичков сломалось, а с травмой Алвеса. И не сейчас, а еще осенью.
Ответ olander
ну осенью из-за короткой обоймы еще просели под конец, но в целом на ободах доехали недалеко от 1 места, а вот после зимы грусть совсем
А есть какая-то разница между третьим и пятым? Че оно даёт?
Вопросы, конечно, могут быть и должны быть. Но всякий раз увольнять тренера без шанса на исправление ошибок... И снова заново. Опять новый тренер, опять перестройка, опять неудачи, и на ещё один круг
Никаких увольнений быть не должно! Тренеру нужно хотя бы два сезона, а лучше три. Тогда можно будет делать выводы. На данный момент есть четыре поражения, но не сказать что команда играет плохо. За последние несколько лет, наша команда наконец то играет в интересный футбол, да где то авантюрный. Но это все из за того, что линия обороны пока что не тянет. На мой взгляд, победа в кубке над Краснодаром, очень хорошо показывает что мы в атаке многое умеем, но даже в той игре были проблемы в обороне. Надеюсь что сегодня, мы снова победим Краснодар, уже на его поле!
Ответ Юр Бас
Комментарий скрыт
Ответ Олег Маринин
хотели бы отмывать деньги, делали бы как Химки в старые "добрые" времена: берешь сговорчивого тренера, контракт на 5 лет, через пол года увольнение и пилите неустойку, и так повторяешь до посинения пока клуб не загнётся
прям ждал, когда и кто уже первым об отставке тренера заговорит.
оставьте Челистини в покое. Только у волшебника можно в межсезонье всю защиту (включая позицию опорника) перетрясти, а команда этого не заметит. То, что происходит, вполне логично, хоть и неприятно.
Дайте команде сыграться в новом составе, и не трогайте тренера.
Категорически не согласен. Если бы был застой, то я первый бы голосовал за отставку. Но видно что команда и весь тренерский штаб заряжены на победу и успех. Какого ещё золотого тренера можно пригласить, чтобы раз – и в дамки? Нет таких. Машина на ходу и менять колёса в таких обстоятельствах – преступление. А всех подстрекателей из числа "доброжелателей" нужно брать за… руку и отправлять в музей.
До начала сезона, ЦСКА даже думать не смел о наградах. Что там решать по Челестини? Никто не требовал медалей в первый сезон от него. То, что в первой части чемпионата так ярко сыграли это сюрприз доля всех. Аппетит, конечно, приходит во время еды, но надо разум холодным сохранять, состав у ЦСКА послабее Зенита, Краснодара и даже Спартака.
Ответ Grin of Ant
Ну не знаю, он же пришел чемпионом Швейцарии, надежды были
Ответ Grin of Ant
А сейчас 21 тур и ЦСКА не думает о наградах
Результат так сказать на лицо😂
"и мы тоже сделаем свои выводы" Кто это "мы". Березуцкого можно опять поставить. И шарф ему повязать, как у Гусева.
А давайте лучше не будем превращаться в Спартак и дадим тренеру работать
За чемпионство борьбу ведут, в кубке до финала дойти шансы есть. Плюс мне нравится, как ЦСКА при Челестини играет в 4-3-3 / 4-4-2 – команда смотрится. Дайте мужику сезон нормально доработать, а не сносить тренера после каждой неудачи.
Ответ профессор Лебединский
за какое чемпионство? его не дают за 5 место
Балтика тогда ведет
Ответ SMART789
Я смотрю, ты уже смирился с ролью Зенита — вечно догонять Краснодар. Это называется «синдром второго места», лечится тяжело.
А насчёт Балтики — не волнуйся, они молодцы, но мы в ЦСКА пока на них не ориентируемся. У нас задача побороться как раз с теми, кто на 2-3 строчках выше. И, судя по игре при Челестини, шансы есть. В отличие от некоторых, кто годами топчется на одной точке, меняя легионеров вместо тренера. 🤣🤣🤣
Ищем того, кто будет эффективно продвигать наши спецпроекты – приходите работать маркетологом в Сирену!
сегодня, 09:00Вакансия
