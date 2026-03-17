«Если ЦСКА не займет призовое место, руководству надо решать по Челестини». Валерий Новиков об армейцах

Новиков: если ЦСКА не займет призовое место, руководству надо решать по Челестини.

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков считает, что тренера армейцев Фабио Челестини могут уволить в случае непопадания в топ-3 РПЛ .

«У команды уже четыре поражения подряд [в РПЛ]. Вторую часть сезона начали абсолютно неудачно. Первый круг был достойный, зимой хорошо усилились, но сейчас начало не впечатлило. Что-то пошло не так. Надо что-то делать, нужны корректировки. ЦСКА сейчас вообще не впечатляет.

Было ощущение, что ЦСКА будет бороться за самое высокое место, но однозначно команда еще поборется до конца за призовую строчку. Пятое место — это не место ЦСКА, точно не предел мечтаний с таким составом.

Если ЦСКА не займет призовое место по итогам сезона, то руководству клуба надо решать по Челестини. И мы тоже сделаем свои выводы. Хотя в «Спартаке» каждый год тренеров меняют, но от перемены слагаемых сумма не меняется», — сказал Новиков.