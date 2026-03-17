Радимов о Педро: «Стал лидером «Зенита». Не затерялся бы в сборной Бразилии»

Радимов: Педро не затерялся бы в сборной Бразилии.

Владислав Радимов считает, что вингер «Зенита» Педро был бы достоин вызова в сборную Бразилии .

«Я хочу, чтобы Педро вызвали в сборную Бразилии. Он стал лидером «Зенита». Если его вызовут, то он не затеряется», — сказал экс‑футболист «Зенита».

Ранее стало известно, что в состав сборной Бразилии на мартовские товарищеские матчи с Францией и Хорватией вошли игроки «Зенита » Дуглас Сантос и Луис Энрике.