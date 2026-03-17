Радимов о Педро: «Стал лидером «Зенита». Не затерялся бы в сборной Бразилии»
Владислав Радимов считает, что вингер «Зенита» Педро был бы достоин вызова в сборную Бразилии.
«Я хочу, чтобы Педро вызвали в сборную Бразилии. Он стал лидером «Зенита». Если его вызовут, то он не затеряется», — сказал экс‑футболист «Зенита».
Ранее стало известно, что в состав сборной Бразилии на мартовские товарищеские матчи с Францией и Хорватией вошли игроки «Зенита» Дуглас Сантос и Луис Энрике.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
9 комментариев
Педро действительно молодец, причем пашет, вступает в единоборства - не отбывает номер на поле, и это при далеко не выдающихся габаритах и том факте, что наш великий тактик его то в опорку поставит, то на фланг обороны, в общем играет куда поставят парень
Да, прям есть ощущение что не сможет реализовать свой потенциал в нашей лиге с текущими тактическими замыслами, он просто хорош и на мяче и без него, поэтому в РПЛ на любой позиции не проваливается
Педро больше заслужил чем Энрике
Учитывая, что сборная у бразильцев не напичкана топами, можно было в принципе и Педро позвать.
Педро красавчик учитывая возраст особенно
