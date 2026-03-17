Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Путь РПЛ. «Краснодар» против ЦСКА, «Спартак» сыграет с «Динамо» в среду

В Фонбет Кубке России пройдут ответные матчи 1/2 финала в Пути РПЛ

В ответных матчах 1/2 финала Фонбет Кубка России в Пути РПЛ во вторник «Краснодар » примет ЦСКА , в среду «Спартак » сыграет с «Динамо ».

Фонбет Кубок России

1/2 финала

Путь РПЛ

Ответные матчи

Первый матч: 1:3

Первый матч: 2:5

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

