«Я обычная девчонка, которая хочет чекнуть тюбика». Интервью жены Смоловой

Разговор Ксении Собчак с Кариной Истоминой.

Карина Истомина поговорила с Ксенией Собчак, это одно из первых интервью жены Федора Смолова после рождения дочери.

Было много и про отношения с форвардом «Динамо». Выделяем главное.

Быть женой Смолова – супер

Смолова оценила семейную жизнь с Федором: «Классная. По мне видно, мне кажется. И мне очень нравится. Была к ней готова. Сейчас как-то все сложилось, что я такая: «Да, супер».

– Про всех есть клише. Про футболистов – тоже. Есть же такое? Футболисты – богатые, туповатые...

– Согласна про клише. У меня семья даже футбол не смотрит, никто ничего не знает. Я узнавала о футболе только по новостям на «Первом канале», когда приходила к родителям в гости. Кто-то куда-то попадал. Какие-то фамилии, какие-то футболисты, чемпионат мира. Было прикольно, так много людей в Москву приехало. Было супервесело, много вечеринок, на которых я играла.

Я с этой призмы на все смотрела. То, что выйду замуж за футболиста или вообще буду встречаться с футболистом, ребенка от него рожу – это было в какой-то параллельной вселенной.

История знакомства: Смолов позвал в Дубай, поехала за свои деньги

– Это не какая-то супер романтичная история. Я играю на «Динамо» диджей-сеты с 2021-го, раз в месяц. Футбол не смотрела даже. Играла 15-20 минут – и все: супер, спасибо, пошла. Аккаунт «Динамо» запостил меня. Была фотка Феди – и я зашла. О, вот есть такой парень, классный футболист, поставила три лайка. Все классно: полайкала и забыла. Когда была свободна, то лайкала разных ребят. Долайкалась до ребенка.

Он мне через пару часов пишет: «Привет, как дела? Классный плейлист играла у нас». И зовет куда-то, давай встретимся. Они тогда еще выиграли. Была рада – тогда меня продлевают на сезон. Супер, отлично. Поздравляю с победой. Но никуда не пойду, у меня расписание. И все. Ну и он мне пишет «Your Loss» (отсылка на Her Loss, альбом Drake и 21 Savage – Sports).

На следующий день пишет: «Давай встретимся». А я после съемок: «Ну давай встретимся». Посидели и попили кофе, он улетел в Дубай. Продолжил писать. Говорит: «Что делаешь? Приезжай в Дубай». Мне очень хотелось, но это прям кринж уже. Ну представляешь? Он говорит: скинь паспорт, я билет куплю.

Я думаю, что это неприлично. Начала тревожиться: я прилечу, должна ли что-то за это? А в каком номере буду жить? Вдруг не понравлюсь? Или он мне? Будет так неудобно, что будем жить в одном отеле. Мне придется ходить черным входом, чтобы не пересечься в лобби? Это некрасиво, не хочу зависеть. Но очень хотелось прилететь.

Тогда там была pop-up в Simachev. Говорю им: «Давайте я к вам, все сама заплачу, а у меня диджей-сет». Они: «Без проблем». Короче, все спродюсировала, он ничего не знал: я тут на диджей-сет, если будет желание – можем попить кофе.

Он такой: «Да, супер. Хорошо». Я все сама себе купила. Подумала: это не такие деньги, что не могла себе позволить. Представляешь, если бы узнал кто-то. У нас там что-то было, а он поматросил и бросил. Стыдобень была бы. Ужас. Я бы себе не простила этого, а так я сильная и независимая и все как бы по моим правилам. Написала друзьям.

В итоге приезжаю, мы классно проводим три дня. Отыграла. Был еще чемпионат, рядом где-то и Месси. Мы так классно провели время вместе: разговаривали о жизненных проблемах, о его ситуациях, обо мне. Мы сошлись, но это был разговор – ничего больше.

Он улетает на Сен-Барт (остров Сен-Бартелеми – Sports), который я знала только по «Сексу в большом городе», туда Кэрри с Мистером Бигом в первом сезоне должны были лететь. Он мне говорит: давай ты прилетишь. У меня американская виза: если что, до Нью-Йорка совсем чуть-чуть. Если не понравится. В итоге мне не дали визу, я сидела все это время в Москве.

Встретились уже в Москве. Приехала к ним на сборы в Абу-Даби. Как-то вот так вот все закрутилось.

– Отношения переросли в нечто большее уже в Дубае?

– В Москве, в январе. Полтора месяца общались. Думаю, что у него всяко есть дела интереснее, чем со мной по четыре часа общаться. Но он каждый вечер мне звонил, спрашивал, как дела. Я такая: «Да норм».

«Он очень хотел ребенка». Как пришли к свадьбе

– Как лежит путь к сердцу футболиста?

– Я не знаю, если честно. Он мне сказал, что очень сильно влюбился и хочет детей. Я говорю: «Слушай, ну если детей, то жениться надо». Как-то неправильно, если дети не в браке. Не навязываю никому это мнение. Считаю, что каждый должен жить как хочет, но я поняла: уже взрослая, есть смысл выходить замуж, только если планирую ребенка. Иначе можно просто встречаться.

Говорю: «Ок, я в готова к семье». Устала тусоваться. Ценности уже другие. Договорились. Он говорит: «Работаем над ребенком. Потом поженимся».

– Он очень хотел ребенка?

– Да. И очень хотел семью. Сказал – очень сильно влюбился. Много раз спрашивала: «Было столько возможностей. Почему сейчас?» Он отвечает: «Не знаю, я тебя встретил и полюбил».

Узнала о беременности 23 марта. А 5 апреля помню: сидим, смотрим сериал, а он мне кинул на «Госуслугах» предложение. Приходит уведомление: «Федор Смолов предложил вам вступить в брак». Говорит: «Давай поженимся 5 июня и поедем в ханимун» (медовый месяц – Sports). Я невестой-то походила два понедельника. В конце мая он мне подарил кольцо.

– Потрясающее. Сколько карат?

– Мне тоже очень нравится. Вроде 5,5 карат. Я вообще-то ни о чем не знала: подарит – прикольно, не подарит – ладно. Потом пошли в парк Горького, объелись хот-догов, пошли в Музеон. Он такой: «Я тебя очень люблю, будешь моей женой?»

Мне очень понравилось, как это интимно получилось. Именно для нас. Для меня это важно».

– Вы просто расписались и отправились в ресторан?

– Пришли в МФЦ, а там какая-то женщина кричит: «Где моя пенсия?» Это даже не ЗАГС был. И с моей стороны никого не было, с Фединой – родители, агент и лучший друг.

Это все очень быстро произошло. Психика у меня... мне было тяжело справиться. Потом узнала, что это нормативный кризис: когда человек входит в новый этап и нужно что-то с собой сделать. Мне так не хотелось никого видеть. Я такая: «В этот период, что я жена теперь, войду со своим мужем». Было комфортно, посидели два часа и улетели в Италию.

На рождение ребенка приехал на Porshe. Классический подарок, почему-то всем женам футболистов дарят Porsche Cayenne. Мы договаривались с Федей, что нужна машина для ребенка.

«Я обычная девчонка, которая хочет чекнуть тюбика». О бывших Смолова

– Гуглила бывших?

– Конечно, гуглила. Слушай, это нормально, я же женщина. Я обычная девчонка, которая хочет чекнуть тюбика, с которым идет на свидание. Чем я хуже других? Естественно, еще подружкам всем скинешь, со всеми обсудишь.

Маша Юмашева – супер, мы знакомы. Мы переписывались, классная девчонка. Они три года были вместе. Про Вику Лопыреву я ничего не знаю, но у них тоже три года были серьезные отношения. Я к этому отношусь с большим уважением.

Федя – человек, который ничего плохого о своих бывших девушках не говорит. И это очень классный white flag (белый флаг – Sports).

Как влюбился Смолов? Рассказал сам

Федор включился в середине интервью:

– Во что влюбился?

– При втором серьезном разговоре, когда мы только познакомились и приняли решение открыть друг другу какие-то самые болезненные истории из прошлого, я в том числе это сделал. Почувствовал, что человек открылся душой, и многие, скажем так, моменты, которые преодолевала Карина, и какие выводы она сделала, мне отозвались.

– Не испугало? Много проблем.

– Я по своему негативному опыту знаю, что рассказать об этом стоит большой работы и означает, что внутри себя ты это как-то прожил, и если не отпустил окончательно, то отпускаешь. И признаешь свои минусы, отрицательные черты характера, неудачные решения по ходу жизни. Меня это не смутило. Наоборот, это было очень смело, меня это порадовало и изумило, и я восхитился этим.

– А какую свою историю?

– Мы про это говорили (речь об интервью самого Смолова – Sports). Cобственно, первый выпуск и был приурочен этому событию. Пенальти – отправная точка. От него последовало, что я переживал дальше.

Блиц Смоловой: муж пойдет в менеджмент, про Карпина – молчание

● Разговоры о футболе: «Да, конечно. Я его поддерживаю очень. Переживает из-за футбола не так, как раньше, потому что очень терапевтированный. Расстраивается, конечно. Это нормально. Это работа, которая ему очень нравится, он талантлив и получает большие деньги. У него ответственность перед семьей».

● О недопуске к еврокубкам: «Он уже поиграл в Европе. Он видел те стадионы. У него прекрасная карьера. Он получил прекрасные впечатления на всю жизнь».

● Общие увлечения: «Как обычные люди: гулять по улицам, ходить в рестораны, смотреть сериалы и слушать музыку».

● Родители Федора: «Все отлично, классная мама. Мы с ней в отличных отношениях. Хорошая женщина».

● О невызовах в сборную при Карпине: «Тут я некомпетентна. Возможно, мы это обсуждали, но я очень плоха в этих деталях. Не хочется дезориентировать кого-то».

● Что у Смолова дальше: «Говорил, что хочет идти учиться на спортивный менеджмент. Мне кажется, в 35-36 лет для мужчины все только начинается. Они же как вино».

Фото: Федор Смолов ; Карина Истомина ; ФК «Динамо»