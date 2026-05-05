Гвардиола о 3:3 с «Эвертоном»: «Ман Сити» хорошо играл, ничья – это лучше, чем поражение. Ситуация в борьбе за титул теперь не в наших руках, но мы будем продолжать работать»

Гвардиола высказался о ничьей с «Эвертоном».

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги игры с «Эвертоном» в 35-м туре АПЛ (3:3).

«Хорошая игра. Мы провели выдающийся первый тайм. Это было очень сложно, учитывая их физику. Во втором тайме они прибавили. Мы не так хорошо контролировали ситуацию и пропустили гол. После этого они стали демонстрировать настоящую английскую игру, очень агрессивно играть при единоборствах.

Но в целом мы показали действительно хорошую игру. Это непросто, потому что они хорошо обороняются вдесятером и играют на контратаках благодаря качествам Бету и Дьюзбери-Холла. Пока все не закончится, мы будем продолжать работать. С «Эвертоном» всегда сложно играть на выезде, и я отдаю должное их хладнокровию и агрессии.

Это лучше, чем поражение. Мы играли на победу. Это просто показывает, что мы за команда. Мы старались, и у нас получилось [отыграться].

[Ситуация в борьбе за чемпионство] не в наших руках. Раньше все было в наших руках. Теперь – нет. Мы должны сделать то, что зависит от нас, в четырех оставшихся матчах Премьер-лиги. С «Брентфордом» все будет примерно так же. Посмотрим, что получится», – сказал Гвардиола. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sports
Все три гола Гехи привез
Ответ D A_1116789539
Все три гола Гехи привез
ну а Оливер привез сити ничку добавив 7 минут
Ответ D A_1116789539
Все три гола Гехи привез
ну и Нуньеш привоз за привозом
Какие Бету и Дьюсбери-Холл в контратаках? Пеп плывет.

Барри и Ндиайе всю малину творили.
Это ещё Румма пару раз подтащил. Вообще классика для итальянца, как только нужно притормозить бедолаг из Эвертона — это, пожалуйста, когда нужно не пускать всё против Реала — извините, но нет
Эвертон мог пятёру спокойно класть, но лысому шарлатану свезло
Эвертон в 10 и 12 годах отбирал очки у Манчестера...правла, Юнайтед, помешав стать чемпионом. Теперь вот такая же штука может случиться с Сити. Колючий этот Эвертон.
138 передач - 3 гола. Пеп не перестает мудрить.
Сити сыграли как мудаки. Просрали свои шансы сами. На чемпионство.
Пепу жалко(
Да уж ,лучший игрок МС не Хохланд или Сильва,а Оливер.
Гехи и Оливер герои матча.
