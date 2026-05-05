  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Доку о 3:3 с «Эвертоном»: «Больно потерять 2 очка, «Сити» был слишком небрежен во 2-м тайме. Впереди еще много игр, мы обязаны продолжать бороться»
7

Доку о 3:3 с «Эвертоном»: «Больно потерять 2 очка, «Сити» был слишком небрежен во 2-м тайме. Впереди еще много игр, мы обязаны продолжать бороться»

Доку про 3:3 с «Эвертоном»: больно потерять 2 очка, «Сити» был небрежен.

Вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку назвал болезненным результат матча 35-го тура АПЛ против «Эвертона» (3:3).

Об игре

«В первом тайме мы играли хорошо и создали много моментов. Мы знаем, что если мы не забьем, то в конце будет сложно.

Конечно, они играют на своем стадионе, создают моменты, они опасны, и они забили два гола, но я думаю, что мы отдали им победу. Хорошо, что мы отыгрались, потому что одно очко – это не так уж плохо в таких играх».

О глубокой обороне «Эвертона»

«Это сложно, потому что у них были игроки в штрафной. Каждый раз, когда мы подходим к лицевой линии, это непросто, потому что там много игроков. Мы забили, и тогда игра стала более открытой. Во втором тайме мы были слишком небрежны.

Я думаю, что мы выигрывали, поэтому они начали больше прессинговать и действовать более агрессивно, и нам нужно было сохранять спокойствие в таких ситуациях.

Мы знаем, что одно очко может быть важно в конце. Я рад забить и рад помочь команде».

О потере двух очков

«Посмотрим. Сейчас это ощущается больно. Впереди еще много игр. Сегодня мы потеряли два очка. Мы будем продолжать бороться – мы обязаны это сделать ради себя и ради наших болельщиков», – сказал Доку в интервью Sky Sports.

«Горожане» занимают 2-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 71 балл после 34 матчей. Лидирующий «Арсенал» опережает «Сити» на 5 баллов – при этом лондонцы провели на одну игру больше.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23498 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
logoЭвертон
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoЖереми Доку
logoболельщики
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Чел это Эвертон потерял два очка, о чем ты)
Ответ Aman_1116633627
Чел это Эвертон потерял два очка, о чем ты)
😁
Он в курсе, что впереди два тура осталось?!
Ответ Ваго2
Он в курсе, что впереди два тура осталось?!
Ты в курсе, что еще 4 тура осталось?
Ответ jordy
Ты в курсе, что еще 4 тура осталось?
35-й закончился. Осталось три тура. Мансити 4. Это много?
То самое чувство, когда раскатывать всех катком весной у Сити как два-три года назад уже не получается, а от чемпионского состава остались единицы. Словом, перестройка даже с большими деньгами шейхов Гвардиоле не удаётся пока что. Арсенал всё ближе к чемпионству.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бернарду уронил Реля в штрафной «Сити», обхватив хавбека «Эвертона» двумя руками. Оливер не поставил пенальти, ВАР не вмешался
4 мая, 21:31Фото
«Ман Сити» не проигрывает в АПЛ 12 матчей подряд – 8 побед, 4 ничьих
4 мая, 21:03
«Манчестер Сити» вырвал ничью с «Эвертоном» – 3:3! Доку забил на 97-й, у Барри дубль с голом после неточного паса Гехи назад
4 мая, 20:58
«Сити» после неточного паса Гехи на Доннарумму пропустил от «Эвертона». Барри вышел один на один с вратарем и забил на 68-й
4 мая, 20:54
Рекомендуем
Главные новости
«Зенит» планирует расстаться с Латышонком и дать шанс Москвичеву (Legalbet)
сегодня, 01:29
«Реал» не продаст Вальверде и Тчуамени после драки. В клубе обеспокоены поведением уругвайца как будущего капитана (El Mundo)
вчера, 23:11
«Тчуамени был сторонником Алонсо, а Вальверде – нет. Некоторые игроки считают, что капитаны «Реала» действовали неправильно при Хаби». Журналист Меана о клубе
вчера, 23:07
Вальверде извинился перед всеми, кроме Тчуамени, после конфликта с французом на тренировке «Реала». На другой день уругваец пожал руки всем, кроме Орельена, и были удары кулаками (COPE)
вчера, 22:48
«Реал» недоволен утечками информации. В клубе «никто никому не доверяет» и считают, что «кто-то заинтересован в причинении вреда» (El Mundo)
вчера, 22:30
Этот футболист выиграл 13 национальных титулов с одним клубом
вчера, 22:00Тесты и игры
Роналду потрогал пенис в ответ на крики «Месси!» фанатов «Аль-Шабаба». Вскоре после этого Криштиану забил
вчера, 21:53Фото
Мостовой не поедет на финал ЛЧ: «А зачем? Спокойно посмотрю дома этот замечательный матч. Будапешт – красивый город, но останусь в Москве»
вчера, 21:49
У Испании будет 5 команд в следующем сезоне ЛЧ. «Барселона», «Реал», «Вильярреал» и «Атлетико» точно примут участие
вчера, 21:40
В финалах еврокубков сыграют три клуба из Англии и по одному из Франции, Германии и Испании
вчера, 21:40
Ко всем новостям
Последние новости
Первый тренер Сафонова: «Не уверен, что «ПСЖ» вышел бы в финал ЛЧ с другим вратарем. Заслуга Матвея большая»
9 минут назад
«Милан» выставил Нкунку на трансфер и требует 40 млн евро за форварда
23 минуты назад
Морено о работе в России: «Никогда не закрываю двери в то место, где мне было хорошо»
сегодня, 01:16
Кордоба о матче с «Динамо» в Кубке: «Создали много моментов, но мяч не хотел залетать в ворота. Хорошо, что получилось выиграть по пенальти»
вчера, 22:57
Шченсны о будущем Левандовского: «Я бы посоветовал ему закончить карьеру, основываясь на своем опыте. Тогда могут произойти лучше вещи»
вчера, 22:53
Роналду после 4:2 с «Аль-Шабабом»: «Что за победа! Давайте продолжать в том же духе!»
вчера, 22:39
Хавбек «Динамо» Глебов о вылете из Кубка: «Не сказал бы, что у «Краснодара» были большие моменты, по игре во 2-м тайме мы заслуживали выиграть. Пенальти – это лотерея»
вчера, 22:31
«Аль-Наср» Роналду лидирует в саудовской лиге с 82 очками за 2 тура до конца сезона. «Аль-Хилаль» отстает на 5 баллов при матче в запасе
вчера, 22:04
Пивоваров о поражении от «Краснодара» в Кубке: «Динамо» постарается взять реванш в понедельник. Сезон еще не закончился – рано его оценивать»
вчера, 21:57
«Астон Вилла» вышла в финал еврокубка впервые с 1982 года – тогда выиграли КЕЧ. У «Фрайбурга» первый финал в истории
вчера, 21:31
Рекомендуем