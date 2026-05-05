Доку о 3:3 с «Эвертоном»: «Больно потерять 2 очка, «Сити» был слишком небрежен во 2-м тайме. Впереди еще много игр, мы обязаны продолжать бороться»
Вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку назвал болезненным результат матча 35-го тура АПЛ против «Эвертона» (3:3).
Об игре
«В первом тайме мы играли хорошо и создали много моментов. Мы знаем, что если мы не забьем, то в конце будет сложно.
Конечно, они играют на своем стадионе, создают моменты, они опасны, и они забили два гола, но я думаю, что мы отдали им победу. Хорошо, что мы отыгрались, потому что одно очко – это не так уж плохо в таких играх».
О глубокой обороне «Эвертона»
«Это сложно, потому что у них были игроки в штрафной. Каждый раз, когда мы подходим к лицевой линии, это непросто, потому что там много игроков. Мы забили, и тогда игра стала более открытой. Во втором тайме мы были слишком небрежны.
Я думаю, что мы выигрывали, поэтому они начали больше прессинговать и действовать более агрессивно, и нам нужно было сохранять спокойствие в таких ситуациях.
Мы знаем, что одно очко может быть важно в конце. Я рад забить и рад помочь команде».
О потере двух очков
«Посмотрим. Сейчас это ощущается больно. Впереди еще много игр. Сегодня мы потеряли два очка. Мы будем продолжать бороться – мы обязаны это сделать ради себя и ради наших болельщиков», – сказал Доку в интервью Sky Sports.
«Горожане» занимают 2-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 71 балл после 34 матчей. Лидирующий «Арсенал» опережает «Сити» на 5 баллов – при этом лондонцы провели на одну игру больше.