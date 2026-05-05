Райя получит «Золотую перчатку» АПЛ в 3-м сезоне подряд. Доннарумма может разделить награду с вратарем «Арсенала»

Райя получит «Золотую перчатку» АПЛ в 3-м сезоне подряд.

Давид Райя стал лучшим вратарем сезона АПЛ.

На счету голкипера «Арсенала» 17 сухих матчей в текущем розыгрыше чемпионата Англии. Его ближайший преследователь, Джанлуиджи Доннарумма , провел 13 игр на ноль.

«Горожанам» осталось провести четыре матча в этом сезоне Премьер-лиги – если Доннарумма сыграет в них на ноль, а Райя пропустит хотя бы один гол в каждой из трех последних игр «Арсенала », то испанец и итальянец разделят награду.

Райя получит «Золотую перчатку» АПЛ в третьем сезоне подряд – ранее это удавалось только Хосе Рейне, Джо Харту и Эдерсону.