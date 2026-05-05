  • Райя получит «Золотую перчатку» АПЛ в 3-м сезоне подряд. Доннарумма может разделить награду с вратарем «Арсенала»
Давид Райя стал лучшим вратарем сезона АПЛ.

На счету голкипера «Арсенала» 17 сухих матчей в текущем розыгрыше чемпионата Англии. Его ближайший преследователь, Джанлуиджи Доннарумма, провел 13 игр на ноль.

«Горожанам» осталось провести четыре матча в этом сезоне Премьер-лиги – если Доннарумма сыграет в них на ноль, а Райя пропустит хотя бы один гол в каждой из трех последних игр «Арсенала», то испанец и итальянец разделят награду. 

Райя получит «Золотую перчатку» АПЛ в третьем сезоне подряд – ранее это удавалось только Хосе Рейне, Джо Харту и Эдерсону. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт АПЛ
Недооценённый топчик 👍
Кто сказал, что он недооцененный?
Ну в той же сборной он явно недооценен
Если в первом сезоне Давид порой играл неуверенно и в награде была очень велика заслуга Салиба и Биг Габи, то в следующие два он просто стена. Лучший голкипер АПЛ на данный момент!

У его соотечественника Пепе Рейны тоже были три подряд З подряд Золотые перчатки, но без единого титула. Три матча, чтобы Давид не повторил его судьбу, и вся команда вписала себя золотыми буквами в историю Арсенала🙏
Лучший голкипер АПЛ 🔝
Райа как и Салиба с Габриэлем не хватает наследия в виде титулов. Как только будут титулы, они станут общепризнанными звездами.
Райя перед переходом в «Арсенал», играя за «Брентфорд», лидировал в АПЛ по количеству сэйвов. Так что это не легкие «сухари» из-за сильной обороны «канониров». Райя постоянно спасает ворота, отбивая сложные удары, а также хорош в игре ногами. В том, что «Арсенал» сейчас находится на лидирующих позициях, есть огромный вклад Давида. В свое время многие не понимали, зачем «Арсеналу» Райя, так как был Рэмсдейл. Но время показало, что его переход в «Арсенал» был необходим клубу.
Из сэйвов Райи уже можно делать крутую нарезку. Так что в этом случае перчатка идет по адресу.
Во второй половине сезона в него зверь вселился,так уверенно играет и тащит мертвейшие мячи.Был спад небольшой в середине сезона,неуверенно бывало смотрелся но потом взял роль лидера команды.
Райа - половина успеха пушкарей. Заслуженно🔥
Райя, Габриэл, Салиба, Райс — титаны мирового футбола 🔝
выиграть бы им что-нибудь нормальное а потом уже про гнев Титанов писать
Салиба вот вообще не титан,он в прошлом сезоне уже начал касячить,в этом на новый уровень Вышел
не плохо, засушить 17 матчей)
