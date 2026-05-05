  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гвардиола о том, что Кина не удалили за подкат против Доку: «Что я могу сказать? Это не моя работа. Жереми выбыл на 50 секунд, ждал возвращения – желтая карточка»
Фото
16

Гвардиола о том, что Кина не удалили за подкат против Доку: «Что я могу сказать? Это не моя работа. Жереми выбыл на 50 секунд, ждал возвращения – желтая карточка»

Пеп о подкате против Доку: желтая карточка – что сказать, это не моя работа.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался об эпизоде с Жереми Доку и Майклом Кином.

«Горожане» в гостях сыграли вничью с «Эвертоном» (3:3) в 35-м туре АПЛ.

На 45-й минуте игры защитник хозяев Кин сзади ударил по ноге вингера гостей Доку. Бельгиец упал на газон и пролежал несколько минут, схватившись за ногу и лицо.

ВАР просмотрел этот эпизод на предмет красной карточки, но в результате главный судья Майкл Оливер показал игроку «Эвертона» желтую.

– Что вы думаете о подкате Кина?

– (Несколько раз пожимает плечами) Что я могу сказать? Желтая карточка. Доку выбыл на 50 секунд, ждал возвращения.

– Считаете ли вы, что это должна была быть красная карточка?

– Это не моя работа, – сказал Гвардиола.

Изображение: скриншот трансляции

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23496 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoсудьи
logoМанчестер Сити
logoЭвертон
logoпремьер-лига Англия
logoЖереми Доку
logoПеп Гвардиола
logoМайкл Оливер
видеоповторы
logoМайкл Кин
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не дают за такое красную и уж тем более в АПЛ
Ответ OldRedWhite
Не дают за такое красную и уж тем более в АПЛ
Комментарий скрыт
Ответ zzzeeerrrooo
Комментарий скрыт
Значит я этого не увидел каким-то образом
- Что же я могу сказать? Бьёт люто вообще!
Карточка скорее оранжевая , а Пеп красавчик не стал про судейство говорить
Арсенал теперь обязан брать золото.
Не представляю как можно проиграть WHU, Бёрнли и КП.
Ответ Charles Leclerc 2026
Арсенал теперь обязан брать золото. Не представляю как можно проиграть WHU, Бёрнли и КП.
Вест Хэм будут биться, как львы за сохранение места в АПЛ. Будет очень сложный матч. Да и Арсенал умеет удивлять, к сожалению. Держим кулачки, надеюсь, что апрельский кризис позади!
Ответ Charles Leclerc 2026
Арсенал теперь обязан брать золото. Не представляю как можно проиграть WHU, Бёрнли и КП.
Если завтра пройдут Атлетико , то настроение будет чумовое ))
На Доку КК не дают.
ну Кин вроде не грубый игрок
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гвардиола о 3:3 с «Эвертоном»: «Ман Сити» хорошо играл, ничья – это лучше, чем поражение. Ситуация в борьбе за титул теперь не в наших руках, но мы будем продолжать работать»
4 мая, 21:54
Доку о 3:3 с «Эвертоном»: «Больно потерять 2 очка, «Сити» был слишком небрежен во 2-м тайме. Впереди еще много игр, мы обязаны продолжать бороться»
4 мая, 21:47
Бернарду уронил Реля в штрафной «Сити», обхватив хавбека «Эвертона» двумя руками. Оливер не поставил пенальти, ВАР не вмешался
4 мая, 21:31Фото
«Сити» после неточного паса Гехи на Доннарумму пропустил от «Эвертона». Барри вышел один на один с вратарем и забил на 68-й
4 мая, 20:54
Рекомендуем
Главные новости
«Зенит» планирует расстаться с Латышонком и дать шанс Москвичеву (Legalbet)
сегодня, 01:29
«Реал» не продаст Вальверде и Тчуамени после драки. В клубе обеспокоены поведением уругвайца как будущего капитана (El Mundo)
вчера, 23:11
«Тчуамени был сторонником Алонсо, а Вальверде – нет. Некоторые игроки считают, что капитаны «Реала» действовали неправильно при Хаби». Журналист Меана о клубе
вчера, 23:07
Вальверде извинился перед всеми, кроме Тчуамени, после конфликта с французом на тренировке «Реала». На другой день уругваец пожал руки всем, кроме Орельена, и были удары кулаками (COPE)
вчера, 22:48
«Реал» недоволен утечками информации. В клубе «никто никому не доверяет» и считают, что «кто-то заинтересован в причинении вреда» (El Mundo)
вчера, 22:30
Этот футболист выиграл 13 национальных титулов с одним клубом
вчера, 22:00Тесты и игры
Роналду потрогал пенис в ответ на крики «Месси!» фанатов «Аль-Шабаба». Вскоре после этого Криштиану забил
вчера, 21:53Фото
Мостовой не поедет на финал ЛЧ: «А зачем? Спокойно посмотрю дома этот замечательный матч. Будапешт – красивый город, но останусь в Москве»
вчера, 21:49
У Испании будет 5 команд в следующем сезоне ЛЧ. «Барселона», «Реал», «Вильярреал» и «Атлетико» точно примут участие
вчера, 21:40
В финалах еврокубков сыграют три клуба из Англии и по одному из Франции, Германии и Испании
вчера, 21:40
Ко всем новостям
Последние новости
Первый тренер Сафонова: «Не уверен, что «ПСЖ» вышел бы в финал ЛЧ с другим вратарем. Заслуга Матвея большая»
8 минут назад
«Милан» выставил Нкунку на трансфер и требует 40 млн евро за форварда
22 минуты назад
Морено о работе в России: «Никогда не закрываю двери в то место, где мне было хорошо»
сегодня, 01:16
Кордоба о матче с «Динамо» в Кубке: «Создали много моментов, но мяч не хотел залетать в ворота. Хорошо, что получилось выиграть по пенальти»
вчера, 22:57
Шченсны о будущем Левандовского: «Я бы посоветовал ему закончить карьеру, основываясь на своем опыте. Тогда могут произойти лучше вещи»
вчера, 22:53
Роналду после 4:2 с «Аль-Шабабом»: «Что за победа! Давайте продолжать в том же духе!»
вчера, 22:39
Хавбек «Динамо» Глебов о вылете из Кубка: «Не сказал бы, что у «Краснодара» были большие моменты, по игре во 2-м тайме мы заслуживали выиграть. Пенальти – это лотерея»
вчера, 22:31
«Аль-Наср» Роналду лидирует в саудовской лиге с 82 очками за 2 тура до конца сезона. «Аль-Хилаль» отстает на 5 баллов при матче в запасе
вчера, 22:04
Пивоваров о поражении от «Краснодара» в Кубке: «Динамо» постарается взять реванш в понедельник. Сезон еще не закончился – рано его оценивать»
вчера, 21:57
«Астон Вилла» вышла в финал еврокубка впервые с 1982 года – тогда выиграли КЕЧ. У «Фрайбурга» первый финал в истории
вчера, 21:31
Рекомендуем