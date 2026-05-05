Гвардиола о том, что Кина не удалили за подкат против Доку: «Что я могу сказать? Это не моя работа. Жереми выбыл на 50 секунд, ждал возвращения – желтая карточка»
Пеп о подкате против Доку: желтая карточка – что сказать, это не моя работа.
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался об эпизоде с Жереми Доку и Майклом Кином.
«Горожане» в гостях сыграли вничью с «Эвертоном» (3:3) в 35-м туре АПЛ.
На 45-й минуте игры защитник хозяев Кин сзади ударил по ноге вингера гостей Доку. Бельгиец упал на газон и пролежал несколько минут, схватившись за ногу и лицо.
ВАР просмотрел этот эпизод на предмет красной карточки, но в результате главный судья Майкл Оливер показал игроку «Эвертона» желтую.
– Что вы думаете о подкате Кина?
– (Несколько раз пожимает плечами) Что я могу сказать? Желтая карточка. Доку выбыл на 50 секунд, ждал возвращения.
– Считаете ли вы, что это должна была быть красная карточка?
– Это не моя работа, – сказал Гвардиола.
Изображение: скриншот трансляции
Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23496 голосов
ПСЖ
Арсенал
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Не представляю как можно проиграть WHU, Бёрнли и КП.