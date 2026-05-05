Гвардиола о том, что Кина не удалили за подкат против Доку: «Что я могу сказать? Это не моя работа. Жереми выбыл на 50 секунд, ждал возвращения – желтая карточка»

Пеп о подкате против Доку: желтая карточка – что сказать, это не моя работа.

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола высказался об эпизоде с Жереми Доку и Майклом Кином .

«Горожане» в гостях сыграли вничью с «Эвертоном» (3:3) в 35-м туре АПЛ .

На 45-й минуте игры защитник хозяев Кин сзади ударил по ноге вингера гостей Доку. Бельгиец упал на газон и пролежал несколько минут, схватившись за ногу и лицо.

ВАР просмотрел этот эпизод на предмет красной карточки, но в результате главный судья Майкл Оливер показал игроку «Эвертона» желтую.

– Что вы думаете о подкате Кина?

– (Несколько раз пожимает плечами) Что я могу сказать? Желтая карточка. Доку выбыл на 50 секунд, ждал возвращения.

– Считаете ли вы, что это должна была быть красная карточка?

– Это не моя работа, – сказал Гвардиола.

