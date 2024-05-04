«Краснодар» дома влетел «Ахмату». Новый подарок «Зениту»

Питер лидирует даже с матчем в запасе.

«Краснодар» влетел «Ахмату» (0:1) и дал еще больше свободы «Зениту». Теперь петербуржцы лидируют даже с матчем в запасе.

«Краснодар» забрал мяч, часто бил – но попал в итоге Конате

«Краснодар» придавил в первом тайме (10:3 по ударам), но «Ахмат» выдержал и забил в начале второго. Лукас Ловат навесил слева, Мирослав Богосовац пробил – Матвей Сафонов отразил перед собой, и Мохамед Конате успел первым на добивании.

Дальше южане много контролировали мяч (73%), но остроты было недостаточно – так и закончили неожиданным поражением дома.

● У «Краснодара» вторая осечка подряд. В прошлом туре не смогли обогнать «Зенит» – 0:0 с «Крыльями». Уже четвертая потеря после прихода Мурада Мусаева: в копилку к Самаре, 1:1 с «Локомотивом» и 1:2 от «Зенита».

● «Ахмат», напротив, выдает шикарный отрезок: взял четыре победы (над ЦСКА, «Сочи», «Пари НН», теперь «Краснодаром») и выбрался из зоны вылета.

● «Краснодару» тяжело даются матчи с грозненцами: лишь одна победа в шести матчах. Тенденция подтверждается даже дома, где южане до этого не проигрывали в 17 из 18 матчах РПЛ.

Что там в таблице?

Турнирные расклады серьезно поменялись: «Зенит» обгоняет «Краснодар» и по потерянным, и по личным встречам (1:1, 2:1). У петербуржцев дальше выезд к «Факелу» – вероятно, хотя бы одно очко «Зенит» не упустит.

В гонке еще «Динамо», у которого в заключительном туре как раз «Краснодар». У южан календарь посложнее: в 28-м туре матч со «Спартаком».

У «Зенита» через тур домашка с ЦСКА, а в предпоследнем матче традиционно трудный выезд в Грозный. «Ростов» на «Газпром-Арене» тоже может доставить проблемы, если к тому моменту еще сохранится интрига.

А если все-таки будет равенство по очкам?

Первый показатель – очные матчи.

«Зенит» будет выше «Краснодара»: ничья 1:1 дома и победа 2:1 в гостях.

«Динамо» будет выше «Зенита»: победы 3:2 в гостях и 1:0 дома.

А вот «Динамо» и «Краснодар» друг с другом еще не сыграли второй матч в РПЛ. Это будет последний, 30-й тур. В первом круге «Краснодар» победил 3:1 в гостях.

Фото: РИА Новости /Виталий Тимкив