«Краснодар» дома влетел «Ахмату». Новый подарок «Зениту»
Питер лидирует даже с матчем в запасе.
«Краснодар» влетел «Ахмату» (0:1) и дал еще больше свободы «Зениту». Теперь петербуржцы лидируют даже с матчем в запасе.
«Краснодар» забрал мяч, часто бил – но попал в итоге Конате
«Краснодар» придавил в первом тайме (10:3 по ударам), но «Ахмат» выдержал и забил в начале второго. Лукас Ловат навесил слева, Мирослав Богосовац пробил – Матвей Сафонов отразил перед собой, и Мохамед Конате успел первым на добивании.
Дальше южане много контролировали мяч (73%), но остроты было недостаточно – так и закончили неожиданным поражением дома.
● У «Краснодара» вторая осечка подряд. В прошлом туре не смогли обогнать «Зенит» – 0:0 с «Крыльями». Уже четвертая потеря после прихода Мурада Мусаева: в копилку к Самаре, 1:1 с «Локомотивом» и 1:2 от «Зенита».
● «Ахмат», напротив, выдает шикарный отрезок: взял четыре победы (над ЦСКА, «Сочи», «Пари НН», теперь «Краснодаром») и выбрался из зоны вылета.
● «Краснодару» тяжело даются матчи с грозненцами: лишь одна победа в шести матчах. Тенденция подтверждается даже дома, где южане до этого не проигрывали в 17 из 18 матчах РПЛ.
Что там в таблице?
Турнирные расклады серьезно поменялись: «Зенит» обгоняет «Краснодар» и по потерянным, и по личным встречам (1:1, 2:1). У петербуржцев дальше выезд к «Факелу» – вероятно, хотя бы одно очко «Зенит» не упустит.
В гонке еще «Динамо», у которого в заключительном туре как раз «Краснодар». У южан календарь посложнее: в 28-м туре матч со «Спартаком».
У «Зенита» через тур домашка с ЦСКА, а в предпоследнем матче традиционно трудный выезд в Грозный. «Ростов» на «Газпром-Арене» тоже может доставить проблемы, если к тому моменту еще сохранится интрига.
А если все-таки будет равенство по очкам?
Первый показатель – очные матчи.
«Зенит» будет выше «Краснодара»: ничья 1:1 дома и победа 2:1 в гостях.
«Динамо» будет выше «Зенита»: победы 3:2 в гостях и 1:0 дома.
А вот «Динамо» и «Краснодар» друг с другом еще не сыграли второй матч в РПЛ. Это будет последний, 30-й тур. В первом круге «Краснодар» победил 3:1 в гостях.
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
И так у всех отечественных трениришек, которым «не доверяют». Получают на шару Спартаки, Динамо, Локомотивы, хотя не тянут даже пердив нормальный.
НУ что, может, таки не стоило настолько "немного до конца сезона" убирать Ивича и тем более звать Мусаева обратно?
Попался бы Ливерпуль- Ахмат и его одолел бы.
Просто надо кому надо позвонить и кое что объяснить