  • «Интер» лидирует в Серии А с 68 очками после 29 туров. «Милан» отстает на 8 баллов, «Наполи» – на 9, «Комо» – на 14, «Ювентус» – на 15
59

«Интер» продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А. После 29 туров у команды Кристиана Киву 68 очков. 

Следом идет «Милан», уступивший «Лацио» (0:1), с 60 баллами. Замыкает тройку «Наполи» – 59 очков. 

В топ-4 также входит «Комо» с 54 очками. «Ювентус» – на пятом месте, у туринцев 53 балла. 

«Рома» и «Аталанта» занимают 6-е и 7-е места – 51 и 47 очков соответственно. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Хорошо наказали мешок имени мафиозы Берлусконио
Ответ Burel
Хорошо наказали мешок имени мафиозы Берлусконио
Комментарий скрыт
Ответ OldRedWhite
Комментарий скрыт
Он был у*людком, который из мести Джанни выкинул Юве в серию Б, хотя там все клубы одинаково виноваты были
Милану повезло, что судьи 2 рсза наказали Интер в последних 2.матчах, но всё равно приблизиться не удалось. Наоборот, удалились ещё на 1 очко. А ещё Милану играть с Ювентусом и Наполи, с которыми Интер уже сыграл...
Ответ Romano de Roma
Милану повезло, что судьи 2 рсза наказали Интер в последних 2.матчах, но всё равно приблизиться не удалось. Наоборот, удалились ещё на 1 очко. А ещё Милану играть с Ювентусом и Наполи, с которыми Интер уже сыграл...
А Интеру с судьями то есть не везет?))
Ответ Romano de Roma
Милану повезло, что судьи 2 рсза наказали Интер в последних 2.матчах, но всё равно приблизиться не удалось. Наоборот, удалились ещё на 1 очко. А ещё Милану играть с Ювентусом и Наполи, с которыми Интер уже сыграл...
Интер может не стать чемпионом только нарочно ))
Этот матч скорее всего был последним шансом для Милана, стать чемпионом.
Интер можно поздравлять с чемпионством, тем более календарь у них не самый плохой
Лучше Комо увидеть в ЛЧ, чем этот унылый Договоринтус.
Ответ Joey Ramone
Лучше Комо увидеть в ЛЧ, чем этот унылый Договоринтус.
А мне кажется унылому картону не место в лч, чтоб с позором не вылетать от скромного Буде)
Ответ Gman
А мне кажется унылому картону не место в лч, чтоб с позором не вылетать от скромного Буде)
Буде разносит всех топов в ЛЧ, старые зебры бы вообще с разницей 0:5 отлетели.
Больше внимания приковано к Комо, чем к чемпионский гонке. Хочется, чтобы они влезли в ЛЧ. Да и вообще в этом сезоне все чемпионаты топовые как под копирку. Нигде нет вопроса чемпионства: Барселона, Арсенал, Бавария, ПСЖ, Интер.
Сколько тут скулящих болел Ювентуса
Еще три-четыре крутых трансфера, и в следующем году Комо вполне может побороться за Скудетто.
