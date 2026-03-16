«Интер» лидирует в Серии А с 68 очками после 29 туров. «Милан» отстает на 8 баллов, «Наполи» – на 9, «Комо» – на 14, «Ювентус» – на 15

«Интер» лидирует в Серии А после 29 туров.

«Интер » продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А. После 29 туров у команды Кристиана Киву 68 очков.

Следом идет «Милан », уступивший «Лацио» (0:1), с 60 баллами. Замыкает тройку «Наполи» – 59 очков.

В топ-4 также входит «Комо» с 54 очками. «Ювентус » – на пятом месте, у туринцев 53 балла.

«Рома » и «Аталанта» занимают 6-е и 7-е места – 51 и 47 очков соответственно.