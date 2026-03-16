  • Журналист As и сосьо «Реала» Ронсеро: «Барсе» дали два пенальти в день переизбрания Лапорты после его слов, что судьи благоволят «Мадриду». Поразительно»
Журналист As и сосьо «Реала» Ронсеро: «Барсе» дали два пенальти в день переизбрания Лапорты после его слов, что судьи благоволят «Мадриду». Поразительно»

Журналист Ронсеро: «Барсе» дали два пенальти после жалоб Лапорты.

Заместитель главного редактора As и болельщик «Реала» Томас Ронсеро намекнул на предвзятость судейства в матче «Барселоны» против «Севильи».

В воскресном матче 28-го тура Ла Лиги «Барселона» одержала победу со счетом 5:2. В первом тайме арбитр Хуан Мартинес Мунуэра назначил два 11-метровых удара в пользу каталонцев – за фол Джибриля Соу на Жоау Канселу и игру рукой Хосе Анхеля Кармоны после прохода Канселу. Оба пенальти реализовал Рафинья.

«В пользу «Барселоны» назначили два пенальти в день переизбрания Лапорты на пост президента, после того как Жоан заявил, что арбитры всегда благоволят «Реалу». Поразительно», – написал Ронсеро, являющийся сосьо «Реала» с 1981 года.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Томаса Ронсеро
поразительно давать пенальти за нарушение в штрафной
Ответ Дмитрий Федоров
поразительно давать пенальти за нарушение в штрафной
Комментарий скрыт
Ответ Дмитрий Федоров
поразительно давать пенальти за нарушение в штрафной
По указке Реала !
Какие могут быть сомнения ?
Так он же сосьо Реалу, все понятно)
Ничего поразительного, если знаешь правила игры
Помню мы в день газовика-нефтяника играли против команды нашего газпрома. И к 30й минуте в их ворота было назначено 3 пенальти. И они тоже так орали судье: ты в день газовика ставишь нам 3 пенальти? А судья отвечал: так вы по ногам в штрафной своей не бейте соперников.Забавно было :))
Ну да с воздуха их взяли и дали. Вот уж совпадение
Всё нормально! Видимо, после то руки Тчуамени в своей штрафной в Класико, все болельщики Мадрида на полном серьёзе думают, что играть руками в штрафной площади не запрещено! По их мнению, для стопроцентного пенальти должно совпасть несколько событий - игрок атаки должен красиво упасть, покривлять лицо, футболка должна быть белого цвета, а сам - чёрного! Тогда да, это пенальти! В остальных случаях нет же!
Раньше я думал, что тренеры и футболисты мгновенно тупеют, как только переходят в Реал. А сейчас думаю, не только они, но и сосьо. Даже адекватный болельщик Реала скажет, что оба пенальти 100%
Ответ Azykbaev Zhanar
Раньше я думал, что тренеры и футболисты мгновенно тупеют, как только переходят в Реал. А сейчас думаю, не только они, но и сосьо. Даже адекватный болельщик Реала скажет, что оба пенальти 100%
Комментарий скрыт
Ответ Azykbaev Zhanar
Раньше я думал, что тренеры и футболисты мгновенно тупеют, как только переходят в Реал. А сейчас думаю, не только они, но и сосьо. Даже адекватный болельщик Реала скажет, что оба пенальти 100%
Чесгря, меня в целом раздражает выражение "дали пенальти". Что значит "дали"? Звучит как "повезло/не повезло", словно это игра в монетку какая-то. Игру Барсы не видел, оценить правомерность назначенных точек не могу, но если по делу были назначены - и хорошо, вменяемые арбитры нынче краснокнижный вид. Как болельщику Мадрида, мне ни тепло ни холодно с того, сколько пенальти Барсе назначают, если они справедливы. Лишь бы фолы на мадридских игроках не игнорили, словно бы той пресловутой монеткой определяя, дать или не дать - такие моменты да, напрягают.
А вот оскорблять Мадрид, тренеров и футболистов, пожалуйста, не надо.
А надо не давать пенальти когда соперник нарушает правила в своей штрафной?
Поплачь, клуша.
Материалы по теме
Лапорта о «Барселоне»: «Нам нужна сильная команда, чтобы противостоять судейским решениям. Мы лидируем в Ла Лиге, а нас демонизируют. На ТВ «Реала» слишком много клеветы»
13 марта, 18:21
Лапорта о судьях: «Они никогда не помогут нам. «Барсе» приходится сражаться против всего и всех в этой лиге»
12 марта, 10:53
Жоан Лапорта: «Реал» обыграл «Сельту» благодаря фолу, который у «Барсы» бы свистнули. «Мадриду» повезло»
7 марта, 12:37
Рекомендуем
Главные новости
Анчелотти о «Реале»: «Приход Мбаппе совпал с уходом Крооса и Начо, атмосфера в команде изменилась. Футбол складывается из деталей, и не всегда перемены проходят гладко»
11 минут назад
Джеймс получил травму задней поверхности бедра и пропустит несколько недель. Это 10-е такое повреждение для капитана «Челси» с 2020-го
21 минуту назад
Писарев о стычке Талалаева и Челестини: «Мир устроен так, что людей интересуют скандалы. Не забывайте про ответственность – дети могли увидеть массовую драку. Какой пример мы подаем?»
32 минуты назад
Собослаи о фанатах «Ливерпуля»: «Не помогает то, что после 80 минут они начинают расходиться по домам. Когда мы пропускаем, люди уходят со стадиона. Но вы же не уходите, когда мы забиваем»
43 минуты назад
Черданцев о судействе матча «Зенит» – «Спартак»: «Соболев выставляет локоть и не видит Умярова – это важно. Если бы Карасев хотел навредить, показал бы Ву желтую в начале матча»
57 минут назад
Первая лига. «Торпедо» сыграет с «Нефтехимиком»
сегодня, 14:00
«Челси» о наказании за нарушения при Абрамовиче: «Клуб добровольно сообщил о возможных проблемах в 2022-м. Рады подтвердить, что достигли соглашения с АПЛ»
сегодня, 13:58
Быстров про Талалаева: «Я полностью на его стороне, а Кармо пусть валит в свою страну, где можно толкать тренеров. Челестини должен быть наказан! В ринге победа будет за Андреем»
сегодня, 13:57
Кин о тренере «МЮ» на фоне результатов Кэррика: «Есть варианты получше – Симеоне, Энрике, Тухель. Майкл проделал хорошую работу, но нужен опытный специалист в плане трофеев»
сегодня, 13:51
«Челси» получил штраф 10,75 млн фунтов и условный запрет на трансферы за нарушения регламента об агентах, работе с посредниками и инвестициях при Абрамовиче
сегодня, 13:22
Ко всем новостям
Последние новости
Артета перед ответным матчем с «Байером»: «У соперника хороший тренер, четкая структура. Множество факторов говорит в пользу «Арсенала» – нужно, чтобы все сложилось в нашу пользу»
3 минуты назад
Пеп о выходном перед матчем с «Реалом»: «Я уже делал так два или три раза в сезоне – мы хорошо знаем друг друга, многое отрабатываем. Тренировки сейчас не дают существенных улучшений»
23 минуты назад
«Кармо не должен был толкать Талалаева, он поступил опрометчиво. Проведем беседу, чтобы впредь был внимательнее». Агент игрока ЦСКА о стычке в матче с «Балтикой»
40 минут назад
Гаврилов о Карседо: «Не надо делить тренеров на российских и иностранных – стоит смотреть на профессиональные качества. Новый тренер покажет в «Спартаке» точно такие же результаты»
55 минут назад
Чемпионат Испании. «Райо Вальекано» примет «Леванте»
сегодня, 13:50
Чемпионат Италии. «Фиорентина» в гостях у «Кремонезе»
сегодня, 13:40
Чемпионат Англии. «Брентфорд» примет «Вулверхэмптон»
сегодня, 13:30
Круговой о трех поражениях ЦСКА после рестарта РПЛ: «Нужно прийти в себя, мы не имеем права столько проигрывать. Не хочу отмалчиваться, но мыслей, как это объяснить, нет»
сегодня, 12:41
Павлюченко о желании Дзюбы вернуться в «Спартак»: «Артем знает, что это великий клуб! Сегодня некоторые игроки этому величию не соответствуют, но они в этом не виноваты»
сегодня, 12:30
Мем тура в АПЛ – Игор Тудор перепутал Арне Слота с лысым мужчиной из штаба «Тоттенхэма»
сегодня, 12:11ВидеоСпортс"
Рекомендуем