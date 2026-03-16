Журналист As и сосьо «Реала» Ронсеро: «Барсе» дали два пенальти в день переизбрания Лапорты после его слов, что судьи благоволят «Мадриду». Поразительно»
Журналист Ронсеро: «Барсе» дали два пенальти после жалоб Лапорты.
Заместитель главного редактора As и болельщик «Реала» Томас Ронсеро намекнул на предвзятость судейства в матче «Барселоны» против «Севильи».
В воскресном матче 28-го тура Ла Лиги «Барселона» одержала победу со счетом 5:2. В первом тайме арбитр Хуан Мартинес Мунуэра назначил два 11-метровых удара в пользу каталонцев – за фол Джибриля Соу на Жоау Канселу и игру рукой Хосе Анхеля Кармоны после прохода Канселу. Оба пенальти реализовал Рафинья.
«В пользу «Барселоны» назначили два пенальти в день переизбрания Лапорты на пост президента, после того как Жоан заявил, что арбитры всегда благоволят «Реалу». Поразительно», – написал Ронсеро, являющийся сосьо «Реала» с 1981 года.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Томаса Ронсеро
Какие могут быть сомнения ?
А вот оскорблять Мадрид, тренеров и футболистов, пожалуйста, не надо.