Журналист As и сосьо «Реала» Ронсеро: «Барсе» дали два пенальти в день переизбрания Лапорты после его слов, что судьи благоволят «Мадриду». Поразительно»

Журналист Ронсеро: «Барсе» дали два пенальти после жалоб Лапорты.

Заместитель главного редактора As и болельщик «Реала» Томас Ронсеро намекнул на предвзятость судейства в матче «Барселоны» против «Севильи».

В воскресном матче 28-го тура Ла Лиги «Барселона » одержала победу со счетом 5:2. В первом тайме арбитр Хуан Мартинес Мунуэра назначил два 11-метровых удара в пользу каталонцев – за фол Джибриля Соу на Жоау Канселу и игру рукой Хосе Анхеля Кармоны после прохода Канселу. Оба пенальти реализовал Рафинья.

«В пользу «Барселоны» назначили два пенальти в день переизбрания Лапорты на пост президента, после того как Жоан заявил, что арбитры всегда благоволят «Реалу». Поразительно», – написал Ронсеро, являющийся сосьо «Реала » с 1981 года.