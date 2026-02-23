  • Спортс
УЕФА отклонил жалобу «Бенфики» и не накажет Вальверде за удар Даля. Португальцы считали, что хавбек «Реала» должен был получить красную (El Partidazo de COPE)

УЕФА отклонил жалобу «Бенфики» на Вальверде.

УЕФА не применит санкции против полузащитника «Реала» Федерико Вальверде за эпизод в матче с «Бенфикой».

Португальская команда проиграла испанской со счетом 0:1 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. На 82-й минуте этой игры Вальверде ударил защитника соперника Самуэля Даля – тот упал, схватившись за виски. Уругваец не был наказан главным арбитром встречи Франсуа Летексье.

«Бенфика» подала жалобу в УЕФА, считая, что Вальверде должен был получить красную карточку в этом эпизоде.

По информации El Partidazo de COPE, организация отклонила жалобу португальцев. Таким образом, Вальверде не будет наказан за свои действия.

То есть подтвержденный видео хук слева не повод для наказания, а ничем не подтвержденные слова Вини - причина.
Сливочное позорище в чистом виде
Ответ Leo Bonart
То есть подтвержденный видео хук слева не повод для наказания, а ничем не подтвержденные слова Вини - причина. Сливочное позорище в чистом виде
Комментарий скрыт
Ответ Геннадий Тимченко
Комментарий скрыт
Сразу видно, что игру ты не смотрел.
Игрок Леванте согнулся так, что уперся головой Ямалю в живот и в этом положении ему случайно прилетело рукой в глаз.
То есть имеем опасную игру самого пострадавшего.
Вальверде целенаправленно бил в соперника сжатым кулаком на уровне не ниже шеи.
Хочешь продолжать позориться?
Просто дайте уже реалу кубок и пусть радуются как радовались и гордились своими левыми предыдущими кубками. А остальные клубы пусть разыгрывают между собой по нормальному.
Ответ fatei4
Просто дайте уже реалу кубок и пусть радуются как радовались и гордились своими левыми предыдущими кубками. А остальные клубы пусть разыгрывают между собой по нормальному.
Комментарий скрыт
Ответ &_Bishep_&
Комментарий скрыт
В том числе. Когда катком проходились по всем, благодаря чему сделали требл. Реал так умеет?) 15 ЛЧ, но ни одного требла?) Голые Короли Европы даже в Испании не были лучшей командой, забирая евро чашки со скандалами и отскоками. О чем это говорит?))
А что все ожидали, что ручные чинуши реала вынесут решение не в из пользу:)
С одной стороны это правильно.
НО С ДРУГОЙ, ИГРОК БЕНФИКИ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН ЗА ЯКОБЫ СКАЗАННЫЕ СЛОВА. А ВАЛЬВЕРДЕ НЕТ ЗА ФАКТИЧЕСКОЕ НАРУШЕНИЕ.....
Ответ WESTERN-
С одной стороны это правильно. НО С ДРУГОЙ, ИГРОК БЕНФИКИ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН ЗА ЯКОБЫ СКАЗАННЫЕ СЛОВА. А ВАЛЬВЕРДЕ НЕТ ЗА ФАКТИЧЕСКОЕ НАРУШЕНИЕ.....
Классические двойные стандарты для команды Реала. Так у них и выигрываются трофеи.
Забавляет, что игроки сливочных потом громко кричат и привлекают внимание к таким «победам», будто они абсолютно справедливы и команда действительно была сильнейшей в мире.
Ответ WESTERN-
С одной стороны это правильно. НО С ДРУГОЙ, ИГРОК БЕНФИКИ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН ЗА ЯКОБЫ СКАЗАННЫЕ СЛОВА. А ВАЛЬВЕРДЕ НЕТ ЗА ФАКТИЧЕСКОЕ НАРУШЕНИЕ.....
Дисква престиани это бред. А не счет нарушения вальверде, много знаешь случаев чтоб давали дискву за подобное?
Игроки Реала не получают красные, пора бы уже выучить
Ответ benjamin92
Игроки Реала не получают красные, пора бы уже выучить
Комментарий скрыт
Ответ soulsick
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Контора Чеферина всегда помогает Реалу.
Ответ Мохнатый55
Контора Чеферина всегда помогает Реалу.
Проведи расследование, вдруг заносили как негрейре
Ответ Мохнатый55
Контора Чеферина всегда помогает Реалу.
Комментарий скрыт
Перес же только недавно наладил дела с УЕФА, так что ждём побед в ЛЧ, каким способом победят это уже не важно)
Дык, это ж не расизм. Просто дал ему в морду, и всё. Нормально. Вот если бы Даль был чёрным, и Феде его назвал каким-нибудь словом, а тот бы обиделся и ушёл с поля - вот тогда бы Феде огрёб по полной программе. А так: один белый другому белому дал по зубам - нормалёк! Играем дальше, ребята!
У Реала всегда свои правила.
