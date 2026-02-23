УЕФА отклонил жалобу «Бенфики» и не накажет Вальверде за удар Даля. Португальцы считали, что хавбек «Реала» должен был получить красную (El Partidazo de COPE)

УЕФА отклонил жалобу «Бенфики» на Вальверде.

УЕФА не применит санкции против полузащитника «Реала » Федерико Вальверде за эпизод в матче с «Бенфикой».

Португальская команда проиграла испанской со счетом 0:1 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. На 82-й минуте этой игры Вальверде ударил защитника соперника Самуэля Даля – тот упал, схватившись за виски. Уругваец не был наказан главным арбитром встречи Франсуа Летексье.

«Бенфика » подала жалобу в УЕФА , считая, что Вальверде должен был получить красную карточку в этом эпизоде.

По информации El Partidazo de COPE, организация отклонила жалобу португальцев. Таким образом, Вальверде не будет наказан за свои действия.