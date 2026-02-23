УЕФА отклонил жалобу «Бенфики» и не накажет Вальверде за удар Даля. Португальцы считали, что хавбек «Реала» должен был получить красную (El Partidazo de COPE)
УЕФА отклонил жалобу «Бенфики» на Вальверде.
УЕФА не применит санкции против полузащитника «Реала» Федерико Вальверде за эпизод в матче с «Бенфикой».
Португальская команда проиграла испанской со счетом 0:1 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. На 82-й минуте этой игры Вальверде ударил защитника соперника Самуэля Даля – тот упал, схватившись за виски. Уругваец не был наказан главным арбитром встречи Франсуа Летексье.
«Бенфика» подала жалобу в УЕФА, считая, что Вальверде должен был получить красную карточку в этом эпизоде.
По информации El Partidazo de COPE, организация отклонила жалобу португальцев. Таким образом, Вальверде не будет наказан за свои действия.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер El Partidazo de COPE
Сливочное позорище в чистом виде
Игрок Леванте согнулся так, что уперся головой Ямалю в живот и в этом положении ему случайно прилетело рукой в глаз.
То есть имеем опасную игру самого пострадавшего.
Вальверде целенаправленно бил в соперника сжатым кулаком на уровне не ниже шеи.
Хочешь продолжать позориться?
НО С ДРУГОЙ, ИГРОК БЕНФИКИ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН ЗА ЯКОБЫ СКАЗАННЫЕ СЛОВА. А ВАЛЬВЕРДЕ НЕТ ЗА ФАКТИЧЕСКОЕ НАРУШЕНИЕ.....
Забавляет, что игроки сливочных потом громко кричат и привлекают внимание к таким «победам», будто они абсолютно справедливы и команда действительно была сильнейшей в мире.