Павлюченко о словах Аршавина про «Спартак»: «Андрей любит громко говорить. Это был и всегда будет топ-клуб»
Павлюченко: «Спартак» – всегда топ-клуб, Аршавин любит громко говорить.
Экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко ответил на слова Андрея Аршавина о клубе.
Ранее экс-игрок, а ныне заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, заявил, что «Спартак» – не топ-клуб на данный момент.
– Аршавин сказал, что «Спартак» – больше не топ-клуб. Как реагируете на такое?
– Андрей Аршавин любит громко говорить. «Спартак» был и всегда будет топ-клубом.
Да, в последнее время команда не очень хорошо выступает, нет трофеев, но «Спартак» – это всегда топ, – сказал Павлюченко.
Последний раз «Спартак» выигрывал чемпионат России в сезоне-2016/17. На данный момент команда занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 29 очков в 18 матчах.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Конечно же, Сити войдет в историю как вошел в нее Леброн, а Зенит прямо сейчас в нее входит.
То, что ты болеешь за МЮ или Спартак, или испытываешь ретро-эмоции по Джордану , на это не влияет.
Играют ли роль текущие или недавние регулярные победы в чемпионате и кубке? Думаю, что да.
Играют ли роль победы в Европе и трофеи? В идеале да, но не обязательно. Астон Вилла выигрывала Лигу Чемпионов в 82м, но вряд ли её можно назвать топ командой.
Играет ли роль история? Тут не совсем уверен - и да, и нет. Может быть топ-клуб без особенно яркой истории. И не топ-клуб с историей. Характерный пример Ман Сити и Эвертон. Первые выигрывали чемпионства в XX только дважды. Вторые выигрывали 9 раз, но последний раз аж в 87 году. Я думаю, что ни одного адекватного человека язык не повернётся сказать, что Ман Сити не топ.
Играет ли роль школа и инфраструктура? Однозначно. Вряд ли можно назвать топ-клубом команду без приличной академии и с ужасным стадионом.
По моему мнению, Спартак скорее топ-клуб. По крайней мере абсолютно точно можно назвать клубом с великим прошлым.
Например, он искренне убеждён, что какое-либо сообщество может быть, и быть всегда