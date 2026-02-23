  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Павлюченко о словах Аршавина про «Спартак»: «Андрей любит громко говорить. Это был и всегда будет топ-клуб»
Павлюченко о словах Аршавина про «Спартак»: «Андрей любит громко говорить. Это был и всегда будет топ-клуб»

Павлюченко: «Спартак» – всегда топ-клуб, Аршавин любит громко говорить.

Экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко ответил на слова Андрея Аршавина о клубе.

Ранее экс-игрок, а ныне заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, заявил, что «Спартак» – не топ-клуб на данный момент.

– Аршавин сказал, что «Спартак» –  больше не топ-клуб. Как реагируете на такое? 

– Андрей Аршавин любит громко говорить. «Спартак» был и всегда будет топ-клубом.

Да, в последнее время команда не очень хорошо выступает, нет трофеев, но «Спартак» – это всегда топ, – сказал Павлюченко.

Последний раз «Спартак» выигрывал чемпионат России в сезоне-2016/17. На данный момент команда занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 29 очков в 18 матчах.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Сити может выиграть 100 чемпионств в Англии и 50 лиг чемпионов за 100 лет, но он не обгонит по величию МЮ и Ливерпуль, зенит может ещё 15 раз чемпионом стать, но Спартак ему никогда не превзойти, Леброн может еще 43000 очков набрать, но Майкл Джордан навсегда останется самым великим баскетболистом в истории
Ответ alex072
Сити может выиграть 100 чемпионств в Англии и 50 лиг чемпионов за 100 лет, но он не обгонит по величию МЮ и Ливерпуль, зенит может ещё 15 раз чемпионом стать, но Спартак ему никогда не превзойти, Леброн может еще 43000 очков набрать, но Майкл Джордан навсегда останется самым великим баскетболистом в истории
Не надо путать ностальгию с реальностью.
Конечно же, Сити войдет в историю как вошел в нее Леброн, а Зенит прямо сейчас в нее входит.
То, что ты болеешь за МЮ или Спартак, или испытываешь ретро-эмоции по Джордану , на это не влияет.
Ответ Goldstream
Не надо путать ностальгию с реальностью. Конечно же, Сити войдет в историю как вошел в нее Леброн, а Зенит прямо сейчас в нее входит. То, что ты болеешь за МЮ или Спартак, или испытываешь ретро-эмоции по Джордану , на это не влияет.
Вообще не испытываю, ни к МЮ, ни к Джордану, просто говорю как есть, как бы денежные мешки не старались, время всё расставит по местам
Никакой логики. Игры нет, результатов тоже, тренеры меняются как в калейдоскопе, но клуб топ. Своë утверждение желательно обосновать, а у Романа только голословное утверждение.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Никакой логики. Игры нет, результатов тоже, тренеры меняются как в калейдоскопе, но клуб топ. Своë утверждение желательно обосновать, а у Романа только голословное утверждение.
Манчестер Юнайтед топ клуб?
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Никакой логики. Игры нет, результатов тоже, тренеры меняются как в калейдоскопе, но клуб топ. Своë утверждение желательно обосновать, а у Романа только голословное утверждение.
А Краснодар - топ? Один трофей за всю историю клуба
Мне кажется, чтобы справедливо ответить на этот вопрос, нужно для начала определиться с тем что такое топ-клуб.

Играют ли роль текущие или недавние регулярные победы в чемпионате и кубке? Думаю, что да.
Играют ли роль победы в Европе и трофеи? В идеале да, но не обязательно. Астон Вилла выигрывала Лигу Чемпионов в 82м, но вряд ли её можно назвать топ командой.
Играет ли роль история? Тут не совсем уверен - и да, и нет. Может быть топ-клуб без особенно яркой истории. И не топ-клуб с историей. Характерный пример Ман Сити и Эвертон. Первые выигрывали чемпионства в XX только дважды. Вторые выигрывали 9 раз, но последний раз аж в 87 году. Я думаю, что ни одного адекватного человека язык не повернётся сказать, что Ман Сити не топ.
Играет ли роль школа и инфраструктура? Однозначно. Вряд ли можно назвать топ-клубом команду без приличной академии и с ужасным стадионом.

По моему мнению, Спартак скорее топ-клуб. По крайней мере абсолютно точно можно назвать клубом с великим прошлым.
Халва, халва, халва ))
Ответ Спартак Чемпион
а Зенит прям топ???
топ. с бразилами. а так, заштатный. кем он всегда и был.
Андрей в последнее время потерял объективность. Должность в Юбиляре сказывается на оценке реальности. Чем выше должность в ЗПРФ, тем больше газа в голове.
Топ клуб это понятие, которое включает помимо очков и мест в таблице, другие, не менее важные вещи.
Чипсы , чипсы , чипсы )))
Как понять, что человек иDиот?
Например, он искренне убеждён, что какое-либо сообщество может быть, и быть всегда
Андрею в очередной юбилей зенита видно стали приплачивать за откровенную чушь.
