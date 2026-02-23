Павлюченко о словах Аршавина про «Спартак»: «Андрей любит громко говорить. Это был и всегда будет топ-клуб»

Павлюченко: «Спартак» – всегда топ-клуб, Аршавин любит громко говорить.

Экс-нападающий «Спартака » Роман Павлюченко ответил на слова Андрея Аршавина о клубе.

Ранее экс-игрок, а ныне заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, заявил , что «Спартак» – не топ-клуб на данный момент.

– Аршавин сказал, что «Спартак» – больше не топ-клуб. Как реагируете на такое?

– Андрей Аршавин любит громко говорить. «Спартак» был и всегда будет топ-клубом.

Да, в последнее время команда не очень хорошо выступает, нет трофеев, но «Спартак» – это всегда топ, – сказал Павлюченко.

Последний раз «Спартак» выигрывал чемпионат России в сезоне-2016/17. На данный момент команда занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 29 очков в 18 матчах.