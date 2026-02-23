  • Спортс
  • Роберто Мартинес о Роналду: «Никогда не работал с тем, кто так сосредоточен на самосовершенствовании. Если бы он мог остаться в сборной навсегда, это бы помогло молодым»
22

Роберто Мартинес о Роналду: «Никогда не работал с тем, кто так сосредоточен на самосовершенствовании. Если бы он мог остаться в сборной навсегда, это бы помогло молодым»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес ответил на вопрос, что делает форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду особенным.

«Я никогда не работал с игроком, который так сосредоточен на том, чтобы совершенствоваться каждый день, каждое утро. Если бы Криштиану мог остаться в сборной навсегда, это был бы самый простой способ помочь молодым игрокам команды.

Он хочет использовать каждый день, чтобы стать лучше», – сказал Мартинес в подкасте  Portugal Football Summit.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Goal
22 комментария
У арбелоа конкурент)
Посмотрим на успехи этого совершенства на предстоящем ЧМ, Бруну с товарищами придется играть на эту безупречность, чтобы не попасть в немилость и не услышать упреки за нежелание отдавать собственные голы его величеству)
Ответ Alex.K71
Посмотрим на успехи этого совершенства на предстоящем ЧМ, Бруну с товарищами придется играть на эту безупречность, чтобы не попасть в немилость и не услышать упреки за нежелание отдавать собственные голы его величеству)
У португальцев есть Рамуш. А Роналду могут выпустить разве что на 3 матч в группе, как дань уважения ветерану.
Ответ eugenetelichko
У португальцев есть Рамуш. А Роналду могут выпустить разве что на 3 матч в группе, как дань уважения ветерану.
Да да, Мартинес как раз похож на человека, который усадит на лавку Роналду🤣👌
Боже, он не устал так наяривать 🤣🤡
При чем тут футбол?
понятно, что блаблабла, но делаем вывод - сборной Португалии на чемпионате придется играть вдесятером
Пусть до 50 играет, смотреть на этот цирк можно бесконечно:)
У Арбелоа появился конкурент)
Я наоборот хочу что бы он играл вечно, мне нравится мемы про него. Нравится как он позориться за сборную. Его нытье, его нырки, его слезы и то как кидается на судей, его штрафные удары)) его кривые финты где Кокорин может смеяться и говорить он ноунейм.
Ответ Greatest Of All Time
Я наоборот хочу что бы он играл вечно, мне нравится мемы про него. Нравится как он позориться за сборную. Его нытье, его нырки, его слезы и то как кидается на судей, его штрафные удары)) его кривые финты где Кокорин может смеяться и говорить он ноунейм.
Мазохист что ли ? Нравится страдать ?)
Ответ Greatest Of All Time
Я наоборот хочу что бы он играл вечно, мне нравится мемы про него. Нравится как он позориться за сборную. Его нытье, его нырки, его слезы и то как кидается на судей, его штрафные удары)) его кривые финты где Кокорин может смеяться и говорить он ноунейм.
2 лиги нации и евро какой позор.и еше лучший бомбардир в истории футбола и по ассистам в лч меси так и остался вторым хоть и химик гармональный вот это и позор, а ты 🤡 🤡 🤡
Я ещё никогда в жизни не видел,что бы так шлифовали очко,но разве только Морган
Ну да-нарцисс тот ещё.
