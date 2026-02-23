Роберто Мартинес о Роналду: «Никогда не работал с тем, кто так сосредоточен на самосовершенствовании. Если бы он мог остаться в сборной навсегда, это бы помогло молодым»

Мартинес о Роналду: не работал с тем, кто так сосредоточен на совершенствовании.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес ответил на вопрос, что делает форварда «Аль-Насра » Криштиану Роналду особенным.

«Я никогда не работал с игроком, который так сосредоточен на том, чтобы совершенствоваться каждый день, каждое утро. Если бы Криштиану мог остаться в сборной навсегда, это был бы самый простой способ помочь молодым игрокам команды.

Он хочет использовать каждый день, чтобы стать лучше», – сказал Мартинес в подкасте Portugal Football Summit.