«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й

«МЮ» взял 3 очка с «Эвертоном».

«Манчестер Юнайтед » победил в гостях «Эвертон » (1:0) в 27-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Хилл Дикинсон».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Беньямин Шешко вышел на замену на 58-й минуте и открыл счет на 71-й, его гол стал победным.

