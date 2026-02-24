  • Спортс
  • «Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
85

«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й

«МЮ» взял 3 очка с «Эвертоном».

«Манчестер Юнайтед» победил в гостях «Эвертон» (1:0) в 27-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Хилл Дикинсон».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Беньямин Шешко вышел на замену на 58-й минуте и открыл счет на 71-й, его гол стал победным.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 27 тур
23 февраля 20:00, Хилл Дикинсон
Логотип домашней команды
Эвертон
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Манчестер Юнайтед
Матч окончен
90’
+5’
Матеус Кунья   Хевен
90’
+5’
Бруну Фернандеш
90’
+2’
Мазрауи
84’
Магуайр
Тарковски
83’
Ироэгбунам   Бету
79’
77’
Мбемо   Мазрауи
Пикфорд
77’
Армстронг   Джордж
73’
71’
  Шешко
58’
Диалло   Шешко
2тайм
Перерыв
Эвертон
Пикфорд, Брэнтуэйт, Кин, Тарковски, Гарнер, Ироэгбунам, Гуйе, Армстронг, Дьюзбери-Холл, Ндиай, Барри
Запасные: Паттерсон, Рель, Коулмэн, Диблинг, Бету, Макнил, Миколенко, Джордж, Кинг
1тайм
Манчестер Юнайтед:
Ламменс, Шоу, Магуайр, Йоро, Диогу Далот, Майну, Каземиро, Бруну Фернандеш, Матеус Кунья, Диалло, Мбемо
Запасные: Байындыр, Хевен, Маласиа, Мазрауи, Угарте, Флетчер, Мурхаус, Шешко, Зиркзе
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoЭвертон
онлайны
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoБеньямин Шешко
85 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мне кажется, уже пора делать что-то с этой манерой забивать вратарскую на угловых. Мне это видится как явный перебор
Ответ piper65
Мне кажется, уже пора делать что-то с этой манерой забивать вратарскую на угловых. Мне это видится как явный перебор
Тоже об этом подумал. Арсенал начал и многие стали подхватывать. Наваливаются в ворота, вратарю воздуха даже не оставляют . Пора судьям всерьез решать это
Ответ piper65
Мне кажется, уже пора делать что-то с этой манерой забивать вратарскую на угловых. Мне это видится как явный перебор
Вы что хотите, чтобы Арсенал в топ-6 не попадал?
Арсенал испортил футбол своим харамболом. Как скоты наваливаются в штрафной при угловых
Что за толкотня в штрафной на угловых? Может пора это прекращать? Что за позорище?
Какой же мерзкий этот тарковский
Ответ Горец Юнайтед
Какой же мерзкий этот тарковский
Да, фильмы у него на любителя конечно
Ответ shin93
Да, фильмы у него на любителя конечно
Не понимаю, почему его возносят))))
Сжёг живую корову для кадра
С регби во вратарской надо завязывать
Какой же сюр творится сейчас во вратарской при стандартах 🤦 на вратаря опираются,ложатся , толкают в ворота. Правила надо менять , а не всяких чемпионов Габона в клубный ЧМ завозить,товарищи ФИФА
Ответ Spartak Pugachew
Какой же сюр творится сейчас во вратарской при стандартах 🤦 на вратаря опираются,ложатся , толкают в ворота. Правила надо менять , а не всяких чемпионов Габона в клубный ЧМ завозить,товарищи ФИФА
Вообще вратарей гнобят как могут. Пенальти - стой на ленточке ,пока соперник танец с остановками не исполнит . Угловой - бери резбег от сетки, а то соперникам тяжко по воротам бить
Ответ Spartak Pugachew
Вообще вратарей гнобят как могут. Пенальти - стой на ленточке ,пока соперник танец с остановками не исполнит . Угловой - бери резбег от сетки, а то соперникам тяжко по воротам бить
Пенальти особый трхш, полностью согласен.
Как по мне, пора заставить бьющих бить с непрерывного разбега и без ложных замахов.
Ингланд - типичный представитель судейского корпуса of England, где желтая Бретуейту?!
Ну всё, наконец-то эта ужасная игра закончилась! 3 очка - отлично, судья - ужасен, Эвертон - ни о чем, как они с такой тупой игрой держатся в середине - не понимаю
Ответ piper65
Ну всё, наконец-то эта ужасная игра закончилась! 3 очка - отлично, судья - ужасен, Эвертон - ни о чем, как они с такой тупой игрой держатся в середине - не понимаю
Комментарий скрыт
Ответ Игорь Гуревичь
Комментарий скрыт
Лекарства принимайте
Шешко молодец конечно, но так играть на 90+ минуте, при счете 1-0 недопустимо, имею ввиду выход один на один, нужно было забивать второй и снимать все вопросы.
Конкуренты теряют очки, победа нужна обязательно!
