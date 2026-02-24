Матч окончен
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
«МЮ» взял 3 очка с «Эвертоном».
«Манчестер Юнайтед» победил в гостях «Эвертон» (1:0) в 27-м туре АПЛ.
Матч проходил на стадионе «Хилл Дикинсон».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Беньямин Шешко вышел на замену на 58-й минуте и открыл счет на 71-й, его гол стал победным.
Премьер-лига Англия (АПЛ). 27 тур
23 февраля 20:00, Хилл Дикинсон
Завершен
0 - 1
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
85 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Сжёг живую корову для кадра
Как по мне, пора заставить бьющих бить с непрерывного разбега и без ложных замахов.