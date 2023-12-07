Акинфеев, Яшин или Дасаев – кто лучше? Сравним достижения
Возник спор.
Внезапный повод сравнить вратарей-легенд нашей страны из разных эпох. Президент ЦСКА Евгений Гинер вдруг столкнул в одной фразе Игоря Акинфеева, Рината Дасаева и Льва Яшина.
«Не думаю, что я ошибаюсь: за эти годы Игорь всех наших звездных вратарей превзошел, – сказал он «СЭ». – Я со всем уважением отношусь к Яшину, Дасаеву и другим, но, по-моему, все рекорды уже поставил Игорь: и сухих матчей, и количество матчей, и прочее, прочее, прочее. Игорь все уже переплюнул. И это приятно».
Ринат Дасаев отреагировал в разговоре с «Чемпионатом»: «Гинер считает, что Акинфеев переплюнул Яшина и меня? Мне до слов Гинера нет никакого дела. Кто такой Гинер? Если он так считает, пускай считает. Мне это неинтересно. Не говорю, согласен я с ним или нет. Сейчас не до этого».
Конечно, такой спор об игроках разных эпох – нечто странное. Но давайте просто сравним награды и ключевую статистику вратарей.
Вот они на клубном уровне.
А вот – на уровне сборных:
Анзор Кавазашвили, тоже большой советский вратарь, недоволен: «Говорить на весь мир, что Игорь Акинфеев намного почетнее, чем великий, всемирно признанный Лев Яшин – кощунство. Яшин – единственный голкипер, выигравший «Золотой мяч». Его признали не только в СССР, но и во всем мире. Не стоит забывать и о втором великом советском вратаре, который был всемирно признан – это Дасаев».
Просто напомним, что Лев Яшин играл с 1950-70-е, Ринат Дасаев – в 1970-90-е, а Игорь Акинфеев начал уже в 2000-е. По сути, они лучшие вратари каждый в своей эпохе, как раз приходили и царствовали последовательно, Акинфеев и продолжает.
Любопытно, что в 1953-м Яшин выиграл два Кубка СССР – по футболу и по хоккею, финалы прошли с разницей в семь месяцев. При этом Яшин – единственный из троих победитель международного турнира за сборной, а Акинфеев – единственный из них, кто не играл в финалах.
А кто для вас величайший вратарь в истории страны?
Путь Яшина к «Золотому мячу» – через травлю и сотрясение мозга
Фото: РИА Новости/Юрий Сомов, Игорь Уткин, Антон Денисов
Вопрос настолько абсурден, что и спора никакого не может быть априори. Яшин – лучший вратарь в истории футбола в принципе, боже
- Яшин в плане игры вратаря сильно опережал свое время. И действительно был лучшим в мире с большим отрывом.
- Дасаева в его лучшие годы можно было назвать "первым среди равных". Тогда играли, к примеру, Пфафф, Шумахер, Шилтон, Дзофф . В 80 е годы уже было много классных и зрелищных вратарей.
Игорь Акинфеев, при всем к нему уважении, на уровне мира или Европы никогда высоко не котировался. Он отличный вратарь, но вся его карьера прошла в средней по европейским меркам лиге, и в средней (как бы это не было обидно) сборной. Его никогда не сравнивали с Буффоном, Ван дер Саром или Де Хеа. Он заслуженно пользуется уважением внутри нашей страны, не в других странах. В этом и есть разница.
Яшин - очевидно, что СИЛЬНЕЙШИЙ вратарь в нашей истории и один из лучших вратарей в мировой истории. Дасаев просто крутой звездный вратарь мирового уровня. Акинфеев просто хороший вратарь мирового уровня(не супер-звезда по мировым меркам). Какой спор тут может быть вообще?
Те, кто это делает на полном серьёзе ничего не понимают в истории футбола.Это как сравнить Марадону с Дзюбой
Яшин - величайший вратарь в нашей истории(уверенно топ-1), и один из лучших в мировой истории. Это просто факт. Как и Пеле - один из лучших(а многими считается лучшим) игроком в футбол, хотя сейчас, если бы я собирал команду, я бы взял Месси или Роналду, а не "мужика из прошлого века", который ясное дело, не сможет с первой же игры подстроиться под современную игру.
Да и не только в ЧЕ дело. Единственный вратарь в истории, который выиграл золотой мяч... Такое перебить практически невозможно. Очевидно, что масштаб фигур разный совсем.
И честный вывод какой? Акинфеев. Я его хотя бы видел.
Тольдо, Буффон, Кан, Шмейхель как-то больше запомнились. Не говоря уж о шоу-менах Нойере, Игуите и Хосе Луис Чилаверте.