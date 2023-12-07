Акинфеев, Яшин или Дасаев – кто лучше? Сравним достижения

Возник спор.

Внезапный повод сравнить вратарей-легенд нашей страны из разных эпох. Президент ЦСКА Евгений Гинер вдруг столкнул в одной фразе Игоря Акинфеева, Рината Дасаева и Льва Яшина.

« Не думаю, что я ошибаюсь: за эти годы Игорь всех наших звездных вратарей превзошел , – сказал он «СЭ». – Я со всем уважением отношусь к Яшину, Дасаеву и другим, но, по-моему, все рекорды уже поставил Игорь: и сухих матчей, и количество матчей, и прочее, прочее, прочее. Игорь все уже переплюнул. И это приятно».

Ринат Дасаев отреагировал в разговоре с «Чемпионатом»: «Гинер считает, что Акинфеев переплюнул Яшина и меня? Мне до слов Гинера нет никакого дела. Кто такой Гинер? Если он так считает, пускай считает. Мне это неинтересно. Не говорю, согласен я с ним или нет. Сейчас не до этого».

Конечно, такой спор об игроках разных эпох – нечто странное. Но давайте просто сравним награды и ключевую статистику вратарей.

Вот они на клубном уровне.

А вот – на уровне сборных:

Анзор Кавазашвили, тоже большой советский вратарь, недоволен: «Говорить на весь мир, что Игорь Акинфеев намного почетнее, чем великий, всемирно признанный Лев Яшин – кощунство. Яшин – единственный голкипер, выигравший «Золотой мяч». Его признали не только в СССР, но и во всем мире. Не стоит забывать и о втором великом советском вратаре, который был всемирно признан – это Дасаев».

Просто напомним, что Лев Яшин играл с 1950-70-е, Ринат Дасаев – в 1970-90-е, а Игорь Акинфеев начал уже в 2000-е. По сути, они лучшие вратари каждый в своей эпохе, как раз приходили и царствовали последовательно , Акинфеев и продолжает.

Любопытно, что в 1953-м Яшин выиграл два Кубка СССР – по футболу и по хоккею, финалы прошли с разницей в семь месяцев. При этом Яшин – единственный из троих победитель международного турнира за сборной, а Акинфеев – единственный из них, кто не играл в финалах.

А кто для вас величайший вратарь в истории страны?

Фото: РИА Новости/Юрий Сомов, Игорь Уткин, Антон Денисов