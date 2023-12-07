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Акинфеев, Яшин или Дасаев – кто лучше? Сравним достижения

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Возник спор.

Внезапный повод сравнить вратарей-легенд нашей страны из разных эпох. Президент ЦСКА Евгений Гинер вдруг столкнул в одной фразе Игоря Акинфеева, Рината Дасаева и Льва Яшина.

«Не думаю, что я ошибаюсь: за эти годы Игорь всех наших звездных вратарей превзошел, – сказал он «СЭ». – Я со всем уважением отношусь к Яшину, Дасаеву и другим, но, по-моему, все рекорды уже поставил Игорь: и сухих матчей, и количество матчей, и прочее, прочее, прочее. Игорь все уже переплюнул. И это приятно».

Ринат Дасаев отреагировал в разговоре с «Чемпионатом»: «Гинер считает, что Акинфеев переплюнул Яшина и меня? Мне до слов Гинера нет никакого дела. Кто такой Гинер? Если он так считает, пускай считает. Мне это неинтересно. Не говорю, согласен я с ним или нет. Сейчас не до этого».

Конечно, такой спор об игроках разных эпох – нечто странное. Но давайте просто сравним награды и ключевую статистику вратарей.

Вот они на клубном уровне.

А вот – на уровне сборных:

Анзор Кавазашвили, тоже большой советский вратарь, недоволен: «Говорить на весь мир, что Игорь Акинфеев намного почетнее, чем великий, всемирно признанный Лев Яшин – кощунство. Яшин – единственный голкипер, выигравший «Золотой мяч». Его признали не только в СССР, но и во всем мире. Не стоит забывать и о втором великом советском вратаре, который был всемирно признан – это Дасаев».

Просто напомним, что Лев Яшин играл с 1950-70-е, Ринат Дасаев – в 1970-90-е, а Игорь Акинфеев начал уже в 2000-е. По сути, они лучшие вратари каждый в своей эпохе, как раз приходили и царствовали последовательно, Акинфеев и продолжает.

Любопытно, что в 1953-м Яшин выиграл два Кубка СССР – по футболу и по хоккею, финалы прошли с разницей в семь месяцев. При этом Яшин – единственный из троих победитель международного турнира за сборной, а Акинфеев – единственный из них, кто не играл в финалах.

А кто для вас величайший вратарь в истории страны?

Путь Яшина к «Золотому мячу» – через травлю и сотрясение мозга

Фото: РИА Новости/Юрий Сомов, Игорь Уткин, Антон Денисов

Кто величаший вратарь в истории страны?
504 голосa
Лев Яшин
77%
Лев Яшин
Ринат Дасаев
6%
Ринат Дасаев
Игорь Акинфеев
14%
Игорь Акинфеев
Кто-то другой
3%
Владимир Маслаченко
31 комментарий
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"Акинфеев, Яшин или Дасаев – кто лучше?"

Вопрос настолько абсурден, что и спора никакого не может быть априори. Яшин – лучший вратарь в истории футбола в принципе, боже
+21
-7
+14
Тут по моему и спорить не о чём, у Яшина 10 ( !!! ) номинаций на ЗМ и одна из них победная, у Дасаева 6 номинаций на ЗМ, что тоже не хило плюс у обоих вызовы в Сборную Мира на действительно значащие матчи ...а Акинфеев даже на пике в Европе не особо котировался, хотя для РПЛ он легенда ...но разница между "Лучший в Мирe", ну пусть даже в Европе и "Лучший в РПЛ" огромна.
+11
-2
+9
Я проголосовал за Яшина, хотя и не мог видеть его игры вживую. Но вот сохранившиеся видео постарался посмотреть.

- Яшин в плане игры вратаря сильно опережал свое время. И действительно был лучшим в мире с большим отрывом.

- Дасаева в его лучшие годы можно было назвать "первым среди равных". Тогда играли, к примеру, Пфафф, Шумахер, Шилтон, Дзофф . В 80 е годы уже было много классных и зрелищных вратарей.

Игорь Акинфеев, при всем к нему уважении, на уровне мира или Европы никогда высоко не котировался. Он отличный вратарь, но вся его карьера прошла в средней по европейским меркам лиге, и в средней (как бы это не было обидно) сборной. Его никогда не сравнивали с Буффоном, Ван дер Саром или Де Хеа. Он заслуженно пользуется уважением внутри нашей страны, не в других странах. В этом и есть разница.
+5
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+5
Яшин получал Золотой Мяч, будучи 1) игроком СССР(Запад примечает своих игроков БОЛЕЕ охотно, чем наших) 2) будучи вратарем. 3) когда ЗМ еще не был чисто пиар-наградой, которую дают за былые заслуги, а не за текущий год.

Яшин - очевидно, что СИЛЬНЕЙШИЙ вратарь в нашей истории и один из лучших вратарей в мировой истории. Дасаев просто крутой звездный вратарь мирового уровня. Акинфеев просто хороший вратарь мирового уровня(не супер-звезда по мировым меркам). Какой спор тут может быть вообще?
+4
-1
+3
Ну как можно сравнивать великого вратаря Льва Яшина?
Те, кто это делает на полном серьёзе ничего не понимают в истории футбола.Это как сравнить Марадону с Дзюбой
+6
-4
+2
За Дасаева мало голосуют потому что время его уже ушло и всё забывается. Но мы помним! Помним ЧЕ-88 и игру в полуфинале против Италии. Помним игру против Голландии в группе. Победить же трио голландцев Ван Бастен, Гуллит, Райкард в финале было не под силу ни кому в мире.
+3
-2
+1
Ответ AF007
Для своего времени Яшин был более значимой фигурой, чем Акинфеев для своего. Но если бы надо было к завтрашнему дню собрать команду на матч против Реала - любой нормальный человек взял бы Акинфеева. Тот, кто взял бы мужика в кепке из пятидесятых, проиграл бы 0-8
Странный аргумент. Поправки на время нельзя делать при "учете величия". Мол, ну по такой логике тогда и Пеле с Марадонной - не такие крутые, как нынешние легенды(ибо в те годы, обьективно уровень футбола был ниже, чем сейчас), но кто сказал, что если бы Пеле и Марадонна проводили свои карьеры сейчас, они не смогли достичь бы высот нынешних супер-звезд? Мы этого не знаем, но если Пеле и Марадонна были "нереально круты тогда", то если бы они проводили свои карьеры в нынешнее время, думаю они смогли бы адаптироваться к нынешним реалиями и тоже быть "нереально крутыми". По такой логике Майкл Джордан "какой-то мужик данкующий и бросающий средние", а сейчас тотальная мода на "пуляние трешек", но думаешь человек с талантом Майкла не адаптировался бы к современной НБА и не разносил бы эту пуляльную лигу в клочья?

Яшин - величайший вратарь в нашей истории(уверенно топ-1), и один из лучших в мировой истории. Это просто факт. Как и Пеле - один из лучших(а многими считается лучшим) игроком в футбол, хотя сейчас, если бы я собирал команду, я бы взял Месси или Роналду, а не "мужика из прошлого века", который ясное дело, не сможет с первой же игры подстроиться под современную игру.
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Ответ Pan Wladzie
акинфеев лох,даже Харин и Черчесов и Овчинников лучше
Игорь кто угодно, но точно не лох. А вот ты да.
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Ответ Pasta
Яшин получал Золотой Мяч, будучи 1) игроком СССР(Запад примечает своих игроков БОЛЕЕ охотно, чем наших) 2) будучи вратарем. 3) когда ЗМ еще не был чисто пиар-наградой, которую дают за былые заслуги, а не за текущий год. Яшин - очевидно, что СИЛЬНЕЙШИЙ вратарь в нашей истории и один из лучших вратарей в мировой истории. Дасаев просто крутой звездный вратарь мирового уровня. Акинфеев просто хороший вратарь мирового уровня(не супер-звезда по мировым меркам). Какой спор тут может быть вообще?
Ага, а лучший фильм всех времен "Касабланка")
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Ответ Makeav
Это смешно сравнивать. Яшин — вообще лучший вратарь в истории. Дасаева признавали лучшим вратарём мира и его в 80-х чуть ли не каждый год номинировали на золотой мяч, входит в фифа 100. А Игорь даже на удачных для нас турнирах в символическую сборную не попадал. Акинфеев — лучший вратарь в истории именно России, но те кто за него голосовал, скажите, что у вас вообще в голове происходит?)
Фишка в том, что Яшина никто не видел. Дасаева, если кто и помнит, то он уже так стар, что ему ириски из детства - это лучший подарок на ДР.
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Ответ Dr Gonzo
И Венгрия, и ЧССР, и Югославия вполне топовыми сборными были на тот момент. Португалия в 2016-м вообще один матч выиграла в основное время. И ничего. Чемпионы Европы вполне себе. Да и не только в ЧЕ дело. Единственный вратарь в истории, который выиграл золотой мяч... Такое перебить практически невозможно. Очевидно, что масштаб фигур разный совсем.
А, например, США - бронзовый призер ЧМ по футболу. Т.е. нефутбольная Америка переплюнула достижения СССР/России? Один раз и больше даже не пыталась).
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Ответ Dr Gonzo
И Венгрия, и ЧССР, и Югославия вполне топовыми сборными были на тот момент. Португалия в 2016-м вообще один матч выиграла в основное время. И ничего. Чемпионы Европы вполне себе. Да и не только в ЧЕ дело. Единственный вратарь в истории, который выиграл золотой мяч... Такое перебить практически невозможно. Очевидно, что масштаб фигур разный совсем.
Сразу скажу, что для меня это лучшие наши вратари, но каждый в своей эпохе, невозможно определить лучшего из ник, так как не получится сравнить, играли в разное время, а там и футбол другой и уровень другой, по наградам тоже нельзя определять, как перечислил выше написавший товарищ, евро было среди середняков, поэтому по титула тоже судить не стоит, по ЗМ Льва Ящина....., по моему мнению, только те которые варятся в этой каше и те кто не следит за футболом, принимают в всерьёз ЗМ, лично для меня это клоунада, поэтому спорить не зачем, как я уже сказал, это наши лучшие вратари, но каждый в свое время
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Ответ Жорег Борщофф
Титул чемпионов Европы это звучит круто. Но, ради интереса, посмотрел инфу по турниру. 2 победы с венграми, технический проход испанцев, победа над Чехословакией, финал, победа в добавленное время над югославами. Трёх соперников обыграли, по сути. "В Чемпионате Европы по футболу в 1960 году отказались участвовать команды 13 стран, среди которых были сборные Англии, Бельгии, ФРГ, Италии, Голландии, Швеции. Главным их аргументом послужила чрезмерная загруженность футболистов в клубах. Неофициально причинами назывались предполагаемая непрестижность чемпионата и конкуренция клубным кубковым соревнованиям. Игроки Испании по политическим мотивам отказались ехать в СССР на матч 1/4 финала и сборную сняли с турнира. Таким образом, в финал четырёх пробились три восточноевропейские команды: СССР, Югославия и Чехословакия. Четвёртой стала хозяйка чемпионата сборная Франции." Титул есть титул, конечно...
И Венгрия, и ЧССР, и Югославия вполне топовыми сборными были на тот момент. Португалия в 2016-м вообще один матч выиграла в основное время. И ничего. Чемпионы Европы вполне себе.
Да и не только в ЧЕ дело. Единственный вратарь в истории, который выиграл золотой мяч... Такое перебить практически невозможно. Очевидно, что масштаб фигур разный совсем.
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Ответ AF007
Для своего времени Яшин был более значимой фигурой, чем Акинфеев для своего. Но если бы надо было к завтрашнему дню собрать команду на матч против Реала - любой нормальный человек взял бы Акинфеева. Тот, кто взял бы мужика в кепке из пятидесятых, проиграл бы 0-8
Значимость и масштабность фигуры для своего времени и есть величие. Сравнение имеет место, когда на весы кладутся заслуги игрока в СВОЮ эпоху. Понятно, что футбол за 50 лет поменялся. Сейчас и Пеле в сферическом вакууме против Реала себе никто бы не взял. Как и Реал не взял бы своих легенд 50-х и 60-х себе под именно современный футбол.
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Яшина не видел. Дасаева застал ребенком на ЧМ-90 и никакого "вау" не припоминаю. Акинфеева наблюдал всю свою жизнь... так же без "вау" как и Дасаев в Италии. Вот прям один в один - вратарь и вратарь: где-то ляпы, где-то ногу на пенальти выкинул.
И честный вывод какой? Акинфеев. Я его хотя бы видел.
Тольдо, Буффон, Кан, Шмейхель как-то больше запомнились. Не говоря уж о шоу-менах Нойере, Игуите и Хосе Луис Чилаверте.
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Шунин (нет)
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акинфеев лох,даже Харин и Черчесов и Овчинников лучше
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Смысл не в том, кто лучше, а в том, что так или иначе Игоря сравнивают с Яшиным. Который уж внезапно тоже играл только за один клуб, за одни цвета.
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Игорь Акинфеев - наш сильнейший вратарь в постсоветской истории. Но все же он никогда не признавался лучшим вратарем мира как Дасаев и не брал «Золотой мяч» как Яшин. Здесь все очевидно
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Дасаев - балерина от футбола! Матч с бельгийцами на ЧМ 1986 г. проигран в первую очередь по его вине! мячик чуть в сторону от него летит он с роду за ним не бросится, а только руками разводит. Играл чисто на правильном выборе позиции. Никогда не понимал, почему Лобановский ставил его, а не проверенного в своём киевском динамо Чанова.
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Это смешно сравнивать. Яшин — вообще лучший вратарь в истории. Дасаева признавали лучшим вратарём мира и его в 80-х чуть ли не каждый год номинировали на золотой мяч, входит в фифа 100. А Игорь даже на удачных для нас турнирах в символическую сборную не попадал. Акинфеев — лучший вратарь в истории именно России, но те кто за него голосовал, скажите, что у вас вообще в голове происходит?)
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При всей абсурдности спора уж точно не Акинфеев лучший. Хоть он и отличный вратарь с блестящей карьерой.
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Для своего времени Яшин был более значимой фигурой, чем Акинфеев для своего. Но если бы надо было к завтрашнему дню собрать команду на матч против Реала - любой нормальный человек взял бы Акинфеева. Тот, кто взял бы мужика в кепке из пятидесятых, проиграл бы 0-8
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