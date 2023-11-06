ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2023
Блог

Странный пенальти от Безбородова и камбэк «Сочи» с 1:3. Вот это ничья у «Динамо»

Сочи Сочи
Динамо Москва Динамо Москва
Владислав Безбородов Владислав Безбородов
судьи судьи
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Лука Джорджевич Лука Джорджевич
Мартин Крамарич Мартин Крамарич
Футбол Футбол

Что это было?

Эпичные 3:3 от «Сочи» и «Динамо» – главный сюжет 14-го тура Мир РПЛ.

И не только из-за шести голов на двоих.

Фантомный пенальти «Сочи». Где Безбородов и ВАР увидели фол?

За первые полчаса забили дважды: сначала Никита Бурмистров вывел «Сочи» вперед, еще через две минуты сравнял уже Луис Чавес. Первый гол мексиканца за клуб.

На 36-й минуте случилось что-то странное: Кирилл Кривцов навесил в штрафную, но форвард Лука Джорджевич не дотянулся до мяча и упал. Арбитр Виталий Безбородов показал на точку, хотя момент выглядел безобидно.

Да, Эли Даса слегка задел ногу форварда. Был легкий контакт.

Но Лука доиграл эпизод и врезался в Паршивлюка.

А только потом упал и схватился за ногу.

Безбородов сначала указал на точку, потом посоветовался с ВАР – видеоассистент оставил странное решение в силе.

Марцел Личка ничего не понял.

Тренер «Динамо» не одинок: «Было ощущение, что после Грозного Безбородов перестанет назначать пенальти за легкие контакты. Но нет. Судите сами. Контакт очень легкий», – недоумевает эксперт по судейству Анатолий Синяев в телеграм-канале «Але, рэф!». 

«Давно такого не видел. Какое-то безобразное решение, – считает экс-арбитр Сергей Лапочкин. – Во-первых, оно было с огромной паузой.

Сначала показалось, что касание рукой лица было. Потом мы видим, что есть небольшой контакт в ногах, ступнях, но оба смотрят на мяч. Если происходит минимальный контакт, то это не нарушение.

Мы видим, что с чудовищной паузой Безбородов назначает этот пенальти. То ли додумывал – не знаю, какие мысли у него были, что он там увидел. Но как ВАР этот пенальти подтвердил? Честно, до сих пор я в ступоре.

Мне кажется, в чемпионате России никто никогда не хочет видеть такие 11-метровые удары. Очень плохое решение всей судейской бригады».

Джорджевич сам пошел к точке, но не переиграл Игоря Лещука. Это его первый взятый пенальти в рамках РПЛ. Вовремя!

«Динамо» сразу проснулось: уже на 42-й минуте отличился Тюкавин, еще через две минуты Гладышев забил третий. Казалось, игра сделана.

«Сочи» отыгрался. А в конце мог вырвать победу!

Но сочинцы не сдались. Отыгрались за 11 минут.

⚽️62’ – Мартин Крамарич ловко развернулся на границе штрафной и пробил в дальний угол. Лещук отразил удар, но Джорджевич добил в подкате.

⚽️73’ – Мяч свалился во вратарскую «Динамо» после подачи углового, защитник Ванья Дркушич бил с метра. Просто не мог промахнуться.

Уже в добавленное время «Сочи» мог вырвать три очка: Крамарич попал в крестовину со штрафного, не хватило пары сантиметров.

Разошлись 3:3.

***

«Динамо» продолжает штормить: третья ничья в четырех последних матчах РПЛ. До этого отыграли по 0:0 с «Факелом» и «Локомотивом», зато в прошлом туре обыграли «Урал» (2:1).

Теперь у команды Лички 22 очка – опустились на пятое место, столько же у «Крыльев». Отрыв ЦСКА – два очка, «Спартак» и «Локо» отстают всего на одно.

Дальше – «Оренбург» дома.

Сочи – Динамо 3:3 (1:3, 2:0)
Дата проведения
6 ноября, 19.30, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 24 Бурмистров, 1:1 – 26 Чавес, 1:2 – 42 Тюкавин, 1:3 – 44 Гладышев, 2:3 – 62 Джорджевич, 3:3 – 73 Дркушич.
СочиЗаболотный, Заика (Медведев, 83), Миладинович (Литвинов, 56), Дркушич, Алвес, Макарчук (Маргасов, 56), Бурмистров, Юсупов (Батырев, 83), Крамарич, Кравцов, Джорджевич (Мелкадзе, 64).
ДинамоЛещук, Даса, Паршивлюк, Фернандес, Скопинцев, Лаксальт, Чавес (Карраскаль, 81), Бителло (Лесовой, 90), Смолов (Фомин, 67), Тюкавин, Гладышев (Нгамале, 67).
Предупреждения:
Крамарич (31), Дркушич (60), Юсупов (66), Литвинов (89), Алвес (90).
Удаления:
Точилин (90), Алвес (90).

Фото: vk.com/fcdm_official/

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Беременный малыш
Видео залейте.
Судя по скрину - фол очевидный.
+26
-2
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tom_York
Ну откровенно по скрину, наступ был, а доиграл или нет это не имеет значения.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фантом
Если смотреть конкретно на приведенный скриншот - повод для пенальти очевиден, Джорджевичу сзади наступили на ногу.

Что там было в динамике, смотреть надо, но конкретно тут ничего странного не видно, пенальти как пенальти.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Agabekyan
Игрок Динамо наступил на голеностоп игроку Сочи. По мне пенальти, не знаю чем все недовольны
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GromwuD
о чем статья вообще, пенальти то есть за что ставить
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Levaevich
А чего сейчас на судью ссылаться? Не его вина что Динамо такие чокеры в этом сезоне
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аслан Бапинаев
такой же пенальти можно было поставить на Тюкавине такой же наступ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
Так на скрине чистая пенка же
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tom_York
Ответ Давид Agabekyan
Игрок Динамо наступил на голеностоп игроку Сочи. По мне пенальти, не знаю чем все недовольны
Ну на ветке уже высказали, что такое ставить нельзя и что судьи специально делают, так, что бы не приближались к Зениту)))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RKarpov
Нет. Пенальти не странный. Наступили нападающему на пятку - фол очевиден.
Неясно другое, почему именно это фол был "свистнут", а остальные 100500 (любой штрафной или угловой) почему-то говносудейка проигнорировал. Загадка же!
Партия сказала "НАДО!" - комсомол ответил "ЕСТЬ!"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tom_York
Ответ Олег Сагайдачный
Лидер Краснодара вообще-то.
Так не к лидеру, а к Зениту)) Надеюсь в Питере не будем валять дурака, не нравится мне тенденция этого года с Динамо и Локо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Сагайдачный
Ответ Tom_York
Ну на ветке уже высказали, что такое ставить нельзя и что судьи специально делают, так, что бы не приближались к Зениту)))
Лидер Краснодара вообще-то.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tom_York
Ответ luu
Забавно, что это пенальти, а на Сергееве в более очевидной ситуации в игре с ЦСКА - нет
Да в этом году, сколько было такого, с тем же Клаудиньо, или в нашу сторону касание кончиком мезинца Барриосом
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
interested
Вот это матч! а говорят РПЛ "скучная", - лига мирового класса.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
Посмотрел повтор. Даса правой ногой наступает на пятку левой ноги Джоржевича. Никаких вопросов по пенке
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
СаннСанычч
Динамо начинает за здравие а заканчивает за упокой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
СаннСанычч
Динамо позор с каким бы счётом невыигрывали всё равно проиграют или пропустят в конце матча и опять ничья.Позорники.Поэтому и болельщиков мало на их играх результат заранее известен.Из семи игр одна победа.Как так играть можно.Вторые таймы вообще неиграют сил нет.Позор и ещё раз позор
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий