Странный пенальти от Безбородова и камбэк «Сочи» с 1:3. Вот это ничья у «Динамо»
Что это было?
Эпичные 3:3 от «Сочи» и «Динамо» – главный сюжет 14-го тура Мир РПЛ.
И не только из-за шести голов на двоих.
Фантомный пенальти «Сочи». Где Безбородов и ВАР увидели фол?
За первые полчаса забили дважды: сначала Никита Бурмистров вывел «Сочи» вперед, еще через две минуты сравнял уже Луис Чавес. Первый гол мексиканца за клуб.
На 36-й минуте случилось что-то странное: Кирилл Кривцов навесил в штрафную, но форвард Лука Джорджевич не дотянулся до мяча и упал. Арбитр Виталий Безбородов показал на точку, хотя момент выглядел безобидно.
Да, Эли Даса слегка задел ногу форварда. Был легкий контакт.
Но Лука доиграл эпизод и врезался в Паршивлюка.
А только потом упал и схватился за ногу.
Безбородов сначала указал на точку, потом посоветовался с ВАР – видеоассистент оставил странное решение в силе.
Марцел Личка ничего не понял.
Тренер «Динамо» не одинок: «Было ощущение, что после Грозного Безбородов перестанет назначать пенальти за легкие контакты. Но нет. Судите сами. Контакт очень легкий», – недоумевает эксперт по судейству Анатолий Синяев в телеграм-канале «Але, рэф!».
«Давно такого не видел. Какое-то безобразное решение, – считает экс-арбитр Сергей Лапочкин. – Во-первых, оно было с огромной паузой.
Сначала показалось, что касание рукой лица было. Потом мы видим, что есть небольшой контакт в ногах, ступнях, но оба смотрят на мяч. Если происходит минимальный контакт, то это не нарушение.
Мы видим, что с чудовищной паузой Безбородов назначает этот пенальти. То ли додумывал – не знаю, какие мысли у него были, что он там увидел. Но как ВАР этот пенальти подтвердил? Честно, до сих пор я в ступоре.
Мне кажется, в чемпионате России никто никогда не хочет видеть такие 11-метровые удары. Очень плохое решение всей судейской бригады».
Джорджевич сам пошел к точке, но не переиграл Игоря Лещука. Это его первый взятый пенальти в рамках РПЛ. Вовремя!
«Динамо» сразу проснулось: уже на 42-й минуте отличился Тюкавин, еще через две минуты Гладышев забил третий. Казалось, игра сделана.
«Сочи» отыгрался. А в конце мог вырвать победу!
Но сочинцы не сдались. Отыгрались за 11 минут.
⚽️62’ – Мартин Крамарич ловко развернулся на границе штрафной и пробил в дальний угол. Лещук отразил удар, но Джорджевич добил в подкате.
⚽️73’ – Мяч свалился во вратарскую «Динамо» после подачи углового, защитник Ванья Дркушич бил с метра. Просто не мог промахнуться.
Уже в добавленное время «Сочи» мог вырвать три очка: Крамарич попал в крестовину со штрафного, не хватило пары сантиметров.
Разошлись 3:3.
***
«Динамо» продолжает штормить: третья ничья в четырех последних матчах РПЛ. До этого отыграли по 0:0 с «Факелом» и «Локомотивом», зато в прошлом туре обыграли «Урал» (2:1).
Теперь у команды Лички 22 очка – опустились на пятое место, столько же у «Крыльев». Отрыв ЦСКА – два очка, «Спартак» и «Локо» отстают всего на одно.
Дальше – «Оренбург» дома.
- Дата проведения
- 6 ноября, 19.30, «Олимпийский стадион Фишт»
- Голы:
- 1:0 – 24 Бурмистров, 1:1 – 26 Чавес, 1:2 – 42 Тюкавин, 1:3 – 44 Гладышев, 2:3 – 62 Джорджевич, 3:3 – 73 Дркушич.
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Сочи –
Заболотный, Заика (Медведев, 83), Миладинович (Литвинов, 56), Дркушич, Алвес, Макарчук (Маргасов, 56), Бурмистров, Юсупов (Батырев, 83), Крамарич, Кравцов, Джорджевич (Мелкадзе, 64).
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Динамо –
Лещук, Даса, Паршивлюк, Фернандес, Скопинцев, Лаксальт, Чавес (Карраскаль, 81), Бителло (Лесовой, 90), Смолов (Фомин, 67), Тюкавин, Гладышев (Нгамале, 67).
Фото: vk.com/fcdm_official/
Судя по скрину - фол очевидный.
Что там было в динамике, смотреть надо, но конкретно тут ничего странного не видно, пенальти как пенальти.
Неясно другое, почему именно это фол был "свистнут", а остальные 100500 (любой штрафной или угловой) почему-то говносудейка проигнорировал. Загадка же!
Партия сказала "НАДО!" - комсомол ответил "ЕСТЬ!"