Странный пенальти от Безбородова и камбэк «Сочи» с 1:3. Вот это ничья у «Динамо»

Что это было?

Эпичные 3:3 от «Сочи» и «Динамо» – главный сюжет 14-го тура Мир РПЛ.

И не только из-за шести голов на двоих.

Фантомный пенальти «Сочи». Где Безбородов и ВАР увидели фол?

За первые полчаса забили дважды: сначала Никита Бурмистров вывел «Сочи» вперед, еще через две минуты сравнял уже Луис Чавес. Первый гол мексиканца за клуб.

На 36-й минуте случилось что-то странное: Кирилл Кривцов навесил в штрафную, но форвард Лука Джорджевич не дотянулся до мяча и упал. Арбитр Виталий Безбородов показал на точку, хотя момент выглядел безобидно.

Да, Эли Даса слегка задел ногу форварда. Был легкий контакт.

Но Лука доиграл эпизод и врезался в Паршивлюка.

А только потом упал и схватился за ногу.

Безбородов сначала указал на точку, потом посоветовался с ВАР – видеоассистент оставил странное решение в силе.

Марцел Личка ничего не понял.

Тренер «Динамо» не одинок: «Было ощущение, что после Грозного Безбородов перестанет назначать пенальти за легкие контакты. Но нет. Судите сами. Контакт очень легкий», – недоумевает эксперт по судейству Анатолий Синяев в телеграм-канале «Але, рэф!».

«Давно такого не видел. Какое-то безобразное решение, – считает экс-арбитр Сергей Лапочкин. – Во-первых, оно было с огромной паузой.

Сначала показалось, что касание рукой лица было. Потом мы видим, что есть небольшой контакт в ногах, ступнях, но оба смотрят на мяч. Если происходит минимальный контакт, то это не нарушение.

Мы видим, что с чудовищной паузой Безбородов назначает этот пенальти. То ли додумывал – не знаю, какие мысли у него были, что он там увидел. Но как ВАР этот пенальти подтвердил? Честно, до сих пор я в ступоре.

Мне кажется, в чемпионате России никто никогда не хочет видеть такие 11-метровые удары. Очень плохое решение всей судейской бригады».

Джорджевич сам пошел к точке, но не переиграл Игоря Лещука. Это его первый взятый пенальти в рамках РПЛ. Вовремя!

«Динамо» сразу проснулось: уже на 42-й минуте отличился Тюкавин, еще через две минуты Гладышев забил третий. Казалось, игра сделана.

«Сочи» отыгрался. А в конце мог вырвать победу!

Но сочинцы не сдались. Отыгрались за 11 минут.

⚽️62’ – Мартин Крамарич ловко развернулся на границе штрафной и пробил в дальний угол. Лещук отразил удар, но Джорджевич добил в подкате.

⚽️73’ – Мяч свалился во вратарскую «Динамо» после подачи углового, защитник Ванья Дркушич бил с метра. Просто не мог промахнуться.

Уже в добавленное время «Сочи» мог вырвать три очка: Крамарич попал в крестовину со штрафного, не хватило пары сантиметров.

Разошлись 3:3.

***

«Динамо» продолжает штормить: третья ничья в четырех последних матчах РПЛ. До этого отыграли по 0:0 с «Факелом» и «Локомотивом», зато в прошлом туре обыграли «Урал» (2:1).

Теперь у команды Лички 22 очка – опустились на пятое место, столько же у «Крыльев». Отрыв ЦСКА – два очка, «Спартак» и «Локо» отстают всего на одно.

Дальше – «Оренбург» дома.

Фото: vk.com/fcdm_official/