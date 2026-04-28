  • «ПСЖ» обыграл «Баварию» в первом матче 1/2 финала ЛЧ – 5:4! Хвича сделал дубль, у Дембеле 2+1, у Кейна гол с пенальти и ассист на Диаса
4224

В Лиге чемпионов УЕФА стартовала стадия 1/2 финала.

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» Матвея Сафонова победил «Баварию» (5:4). 

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Харри Кейн открыл счет с пенальти на 17-й минуте. Хвича Кварацхелия забил ответный мяч на 24-й. Жоау Невеш на 33-й вывел парижан вперед, забив ударом головой после подачи с углового. Майкл Олисе забил на 41-й. Усман Дембеле на 5-й добавленной к первому тайму минуте реализовал пенальти. Хвича сделал дубль на 56-й. Дембеле также забил свой второй мяч на 58-й. Дайо Упамекано отличился на 65-й, Луис Диас – на 68-й.

Лига чемпионов

1/2 финала

Первый матч

Лига чемпионов. Полуфинал
28 апреля 19:00, Парк-де-Пренс
ПСЖ
Завершен
5 - 4
1.89xG2.52
Бавария
Матч окончен
90’
+3’
Павлович   Джексон
Мендеш   Люка Эрнандес
84’
Кварацхелия   Меюлю
84’
Хакими
80’
79’
Мусиала   Горетцка
Фабиан Руис
77’
Д. Дуэ   Барколя
70’
68’
  Диас
65’
  Упамекано
Заир-Эмери   Фабиан Руис
64’
  Дембеле
58’
  Кварацхелия
56’
46’
Дэвис   Лаймер
2тайм
Перерыв
  Дембеле
45’
+5’
41’
  Олисе
  Жоау Невеш
33’
  Кварацхелия
24’
17’
  Кейн
Маркиньос
12’
ПСЖ
Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Жоау Невеш, Витинья, Заир-Эмери, Кварацхелия, Дембеле, Д. Дуэ
Запасные: Мендеш, Кварацхелия, Бералдо, Забарный, Ли Кан Ин, Марин, Мбайе, Заир-Эмери, Д. Дуэ, Шевалье, Дро Фернандес, Гонсалу Рамуш
1тайм
Бавария:
Нойер, Дэвис, Та, Упамекано, Станишич, Павлович, Киммих, Диас, Мусиала, Олисе, Кейн
Запасные: Ким Мин Чжэ, Ито, Офли, Мусиала, Дэвис, Павлович, Ульрайх, Урбиг, Павич
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Лиги чемпионов

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона? 33842 голоса
Да!
Нет
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
этот полуфинал выглядит круче потенциального финала
Комментарий скрыт
Так матч играется на нейтральных стадионах, зачем растягивать еще и финал?
завтра Симеоне с Доминатором покажут этим драндулетам как в обороне играть с xg 0,24-0,16
Симон ещё и зальёт поляну как следует. Чтоб не особо разыгрывалось😎
И Вадим Лукомский выпустит статью, в которой расскажет, почему это были самые выдающиеся 0-0 в этом сезоне, и вы ничего не понимаете в футболе, если не оценили этот матч
Тот случай когда ты за Баварию, но в тоже время хочешь чтобы Сафонов взял титул в качестве основного кипера
Аналогично 😄
Комментарий скрыт
Отвратительный пока что матч, не оправдывает надежд. Я ждал 5:5 к перерыву, а тут всего лишь 3:2.
Наставят своих автобусов, а нам смотреть на это!!!
Быстрей бы завтрашний матч)))
Представьте, что ПСЖ и Бавария так потеют, чтобы проиграть в финале Арсеналу 0:1 с голом с углового.
Так и будет
Да не будете Арсенала в финале, отлетят со своими бесхребетным харамболом от Чоло
Самый главный матч в карьере Сафонова! Удачи ему!!
Комментарий скрыт
Аккуратнее там со своим парнем.
Олисе с 9 метров расстреливает в упор Сафонова пройдя бесплатно оборону, но виноват Матвей 🤣 клоуны в комментах 😅
Это небратья зляться, что их дырявый Забарный лавку полирует пока Мотя тащит ПСЖ
Не виноват)
Но пихают- зачем упал вправо когда ударили по центру..
Вот смотришь матч, где игра идёт без центра поля, голы с линии штрафной обводящими ударами, Олисе на финтах проходит защиту ПСЖ, а утром выйдет обзор матча, где со стрелочками объяснят, что это всё был гига инвертированный полуфланновый прессинг с перегрузом зон и игроки в центре поля специально уводили друг друга в стороны, инвертируя фланги. Ну какая тут блин тактика ? Футбол это не шахматы. Две команды не боятся друг друга и умеют атаковать. Не нужны тут никакие стрелочки с кружками.
Бей-Беги Лига Чемпионов) Как-то и не припоминаю, когда в полуфинале откровенно забили на оборону обе команды. Точнее, когда обе бы оборонялись на чужой половине поля.
Реал - Ман Сити сезон 21/22
Мужики, я из будущего. Посмотрел второй тайм. Счет 13:13. Боевая ничья.
Брат, ты не досмотрел. Добавили 17 минут. Итог 19-19. В самом конце Нойер не забил пенальти
Как болельщик Арсенала, я вас всех прошу, не смотрите завтрашний полуфинал. Запомните футбол таким как сегодня! ))
завтра тоже будет отличный футбол
Почему же ? Посмотрим. Сёрлот покер делал, Альварез вообще в топ-3 нападающих мира сейчас, ещё Лукман забивать умеет, штук 5 вашему Арсеналу завезут, вполне интересно будет )
