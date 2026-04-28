«ПСЖ» обыграл «Баварию» в первом матче 1/2 финала ЛЧ – 5:4! Хвича сделал дубль, у Дембеле 2+1, у Кейна гол с пенальти и ассист на Диаса
В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» Матвея Сафонова победил «Баварию» (5:4).
Харри Кейн открыл счет с пенальти на 17-й минуте. Хвича Кварацхелия забил ответный мяч на 24-й. Жоау Невеш на 33-й вывел парижан вперед, забив ударом головой после подачи с углового. Майкл Олисе забил на 41-й. Усман Дембеле на 5-й добавленной к первому тайму минуте реализовал пенальти. Хвича сделал дубль на 56-й. Дембеле также забил свой второй мяч на 58-й. Дайо Упамекано отличился на 65-й, Луис Диас – на 68-й.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Но пихают- зачем упал вправо когда ударили по центру..