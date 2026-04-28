«ПСЖ» обыграл «Баварию» в первом матче 1/2 финала ЛЧ – 5:4! Хвича сделал дубль, у Дембеле 2+1, у Кейна гол с пенальти и ассист на Диаса

В Лиге чемпионов УЕФА стартовала стадия 1/2 финала.

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «ПСЖ » Матвея Сафонова победил «Баварию» (5:4).

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Харри Кейн открыл счет с пенальти на 17-й минуте. Хвича Кварацхелия забил ответный мяч на 24-й. Жоау Невеш на 33-й вывел парижан вперед, забив ударом головой после подачи с углового. Майкл Олисе забил на 41-й. Усман Дембеле на 5-й добавленной к первому тайму минуте реализовал пенальти. Хвича сделал дубль на 56-й. Дембеле также забил свой второй мяч на 58-й. Дайо Упамекано отличился на 65-й, Луис Диас – на 68-й.

Лига чемпионов. Полуфинал 28 апреля 19:00, Парк-де-Пренс ПСЖ Завершен 5 - 4 1.89 xG 2.52 Бавария Матч окончен 90’ +3’ Павлович Джексон Мендеш Люка Эрнандес 84’ Кварацхелия Меюлю 84’ Хакими 80’ 79’ Мусиала Горетцка Фабиан Руис 77’ Д. Дуэ Барколя 70’ 68’ Диас

65’ Упамекано

Заир-Эмери Фабиан Руис 64’ Дембеле

58’ Кварацхелия

56’ 46’ Дэвис Лаймер 2 тайм Перерыв Дембеле

45’ +5’ 41’ Олисе

Жоау Невеш

33’ Кварацхелия

24’ 17’ Кейн

Маркиньос 12’ ПСЖ Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Жоау Невеш, Витинья, Заир-Эмери, Кварацхелия, Дембеле, Д. Дуэ Запасные: Мендеш, Кварацхелия, Бералдо, Забарный, Ли Кан Ин, Марин, Мбайе, Заир-Эмери, Д. Дуэ, Шевалье, Дро Фернандес, Гонсалу Рамуш 1 тайм Бавария: Нойер, Дэвис, Та, Упамекано, Станишич, Павлович, Киммих, Диас, Мусиала, Олисе, Кейн Запасные: Ким Мин Чжэ, Ито, Офли, Мусиала, Дэвис, Павлович, Ульрайх, Урбиг, Павич

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Лиги чемпионов