Орлов считает, что арбитры «невольно» помогают «Краснодару» в чемпионской гонке с «Зенитом» в РПЛ: «Это мое оценочное суждение. Вот последний момент с Табидзе. Ну какой там пенальти?!»
Комментатор Геннадий Орлов заявил, что судьи помогают «Краснодару» в чемпионской гонке с «Зенитом» в Мир РПЛ.
За 3 тура до конца чемпионата краснодарцы идут первыми в таблице с 60 очками. Клуб из Санкт-Петербурга отстает на 1 балл.
«Для «Динамо» матч с «Краснодаром» ничего не значит. Сейчас «Динамо» будет думать только о Кубке. А матч чемпионата – это для них матч престижа. Вот с «Акроном» в какой-то степени у «Краснодара» будет борьба, потому что тольяттинцы борются за очки и игра будет в Самаре.
Но на самом деле, хотим мы или нет, судьи невольно помогают [«Краснодару»]. Я говорю «невольно», потому что если не скажу, меня будут обвинять. Это мое оценочное суждение, но они помогают [«Краснодару»].
Вот пенальти последний… В моменте с Табидзе, кажется. Ну какой там пенальти?! А карточки желтые как показывают?» – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Ну и вообще то Зенит пробил уже 12 пенальти в этом году а не 11))) 3 пенальти Спартаку, 2 Сочи, 2 Оренбургу (дубли старались как могли, а Оренбург ещё и извинялся за дерзость но Мостовой и мантуан не забили), 2 Махачкале, 1 Ростову, 1 ЦСКА, 1 Рубину. Уже побит рекорд россии по количеству пенальти. «Зенит» установил клубный рекорд, пробив 7 пенальти в 12 матчах Российской Премьер-лиги (РПЛ),
В кубке России Зенит не отстаёт, пробили 5 пенальти за 11 матчей, опять больше всех.
Ну а по поводу помощи Краснодару, то пусть Орлов и грехи судей в пользу Зенита вспоминает, не засчитанный гол Балтики, локоть Соболева на вторую жёлтую в матче со Спартаком, пенальти с Махачкалой когда КОндаков просто об газон споткнулся при ударе (и это я только весну вспомнил)
Заунывную песню свою
игрок держит Кордобу, который пытаетс побежать за мячом
Кордоба Соболева включил
НИКТО НИКОГО НЕ ЗАСУЖИВАЕТ. Точка. Все.