Орлов считает, что арбитры «невольно» помогают «Краснодару» в чемпионской гонке с «Зенитом» в РПЛ: «Это мое оценочное суждение. Вот последний момент с Табидзе. Ну какой там пенальти?!»

Геннадий Орлов: судьи невольно помогают «Краснодару» в чемпионской гонке Мир РПЛ.

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что судьи помогают «Краснодару» в чемпионской гонке с «Зенитом» в Мир РПЛ .

За 3 тура до конца чемпионата краснодарцы идут первыми в таблице с 60 очками. Клуб из Санкт-Петербурга отстает на 1 балл.

«Для «Динамо» матч с «Краснодаром » ничего не значит. Сейчас «Динамо » будет думать только о Кубке. А матч чемпионата – это для них матч престижа. Вот с «Акроном » в какой-то степени у «Краснодара» будет борьба, потому что тольяттинцы борются за очки и игра будет в Самаре.

Но на самом деле, хотим мы или нет, судьи невольно помогают [«Краснодару»]. Я говорю «невольно», потому что если не скажу, меня будут обвинять. Это мое оценочное суждение, но они помогают [«Краснодару»].

Вот пенальти последний… В моменте с Табидзе , кажется. Ну какой там пенальти?! А карточки желтые как показывают?» – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».