  Орлов считает, что арбитры «невольно» помогают «Краснодару» в чемпионской гонке с «Зенитом» в РПЛ: «Это мое оценочное суждение. Вот последний момент с Табидзе. Ну какой там пенальти?!»
Орлов считает, что арбитры «невольно» помогают «Краснодару» в чемпионской гонке с «Зенитом» в РПЛ: «Это мое оценочное суждение. Вот последний момент с Табидзе. Ну какой там пенальти?!»

Геннадий Орлов: судьи невольно помогают «Краснодару» в чемпионской гонке Мир РПЛ.

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что судьи помогают «Краснодару» в чемпионской гонке с «Зенитом» в Мир РПЛ

За 3 тура до конца чемпионата краснодарцы идут первыми в таблице с 60 очками. Клуб из Санкт-Петербурга отстает на 1 балл. 

«Для «Динамо» матч с «Краснодаром» ничего не значит. Сейчас «Динамо» будет думать только о Кубке. А матч чемпионата – это для них матч престижа. Вот с «Акроном» в какой-то степени у «Краснодара» будет борьба, потому что тольяттинцы борются за очки и игра будет в Самаре.

Но на самом деле, хотим мы или нет, судьи невольно помогают [«Краснодару»]. Я говорю «невольно», потому что если не скажу, меня будут обвинять. Это мое оценочное суждение, но они помогают [«Краснодару»].

Вот пенальти последний… В моменте с Табидзе, кажется. Ну какой там пенальти?! А карточки желтые как показывают?» – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Радио Зенит»
Ааххахаха... Питер не ноет! )))
Ответ Pelerin
Ааххахаха... Питер не ноет! )))
Тм бы в каждой игре по пенальти давали , а то всего 11 поставили , как тут не ныть очередной юбилей накрыться может
Ответ Алексей Ненахов
Тм бы в каждой игре по пенальти давали , а то всего 11 поставили , как тут не ныть очередной юбилей накрыться может
По данным на март 2026 года, «Зенит» занял третье место среди европейских клубов по среднему количеству назначенных пенальти за последние десять сезонов. Показатель петербургской команды составил 0,22 удара за матч, за указанный период клуб забил с «точки» 90 голов в 401 встрече во всех турнирах.
Ну и вообще то Зенит пробил уже 12 пенальти в этом году а не 11))) 3 пенальти Спартаку, 2 Сочи, 2 Оренбургу (дубли старались как могли, а Оренбург ещё и извинялся за дерзость но Мостовой и мантуан не забили), 2 Махачкале, 1 Ростову, 1 ЦСКА, 1 Рубину. Уже побит рекорд россии по количеству пенальти. «Зенит» установил клубный рекорд, пробив 7 пенальти в 12 матчах Российской Премьер-лиги (РПЛ),
В кубке России Зенит не отстаёт, пробили 5 пенальти за 11 матчей, опять больше всех.
Ну а по поводу помощи Краснодару, то пусть Орлов и грехи судей в пользу Зенита вспоминает, не засчитанный гол Балтики, локоть Соболева на вторую жёлтую в матче со Спартаком, пенальти с Махачкалой когда КОндаков просто об газон споткнулся при ударе (и это я только весну вспомнил)
Юбилей подгорает...нервишки начинают сдавать. Гена, успокойся! Еще три тура. Не верите в себя - поверьте в свой административный ресурс. Авось поможет!
Юбилей подгорает...нервишки начинают сдавать. Гена, успокойся! Еще три тура. Не верите в себя - поверьте в свой административный ресурс. Авось поможет!
Слушай, юбиляр, я тебе спою
Заунывную песню свою
Юбилей подгорает...нервишки начинают сдавать. Гена, успокойся! Еще три тура. Не верите в себя - поверьте в свой административный ресурс. Авось поможет!
Вот административный ресурс Галицкого пока помогает "Краснодару"
Как говорили в зените - жаловаться на судейство это удел слабых
Дед таблетки забыл выпить
Дед таблетки забыл выпить
Не помогают они ему! От тупости и наглости таблеток ещё не изобрели.
Дед таблетки забыл выпить
Полная дефекация
Бедный ЗПРФ с админресурсами жалуется на несправедливость
Бедный ЗПРФ с админресурсами жалуется на несправедливость
Чего ж тогда бедный бромантановый прф жалуется на пенальти? Любые нарушения, любые перегибы практически не оспариваются. Вам всё справедливо что против Зенита, а вот когда коснётся вас...маятник обязательно качнётся.
"ну, какой там пенальти?" - 100% пенальти в этом случае

игрок держит Кордобу, который пытаетс побежать за мячом
"ну, какой там пенальти?" - 100% пенальти в этом случае игрок держит Кордобу, который пытаетс побежать за мячом
игрок держит Кордобу, который пытаетс побежать за мячом
Кордоба Соболева включил
Против Краснодара началась газовая атака
Против Краснодара началась газовая атака
"Зенит" оплатит игрокам "Акрона" бобовую диету перед ближайшим матчем?
Да все яяяяясно, всемирный заговор против честного-пречестного зенита. Не дают чемпионство на просроченный юбилей. И все деньги мира не помогают. Ну как тут нормально существовать?
Да все яяяяясно, всемирный заговор против честного-пречестного зенита. Не дают чемпионство на просроченный юбилей. И все деньги мира не помогают. Ну как тут нормально существовать?
Когда по делу возразить нечего лучший метод довести всё до абсурда и свалить с больной головы на здоровую, браво.Бис!
Когда по делу возразить нечего лучший метод довести всё до абсурда и свалить с больной головы на здоровую, браво.Бис!
Нужно просто иногда со стороны на себя смотреть - помогает. Я вот до сих пор переживаю вылет Барсы от матрасов в ЛЧ. Но понимаю, что никаких судейских заговоров не было - просто все вот так получилось. Поэтому когда мне кажется, что Барсу, ЦСКА и Факел засуживают, я смотрю на себя со стороны. И мне бывает смешно. Горько, но смешно.
НИКТО НИКОГО НЕ ЗАСУЖИВАЕТ. Точка. Все.
А когда Оренбургу проигрываешь с двумя пенальти в свою пользу — это тоже судьи виноваты? Друг интересуется
А когда Оренбургу проигрываешь с двумя пенальти в свою пользу — это тоже судьи виноваты? Друг интересуется
Оренбург же фарм и поставщик очков Зениту? Или уже все переобулись?
Оренбург же фарм и поставщик очков Зениту? Или уже все переобулись?
Так я и говорю: даже свой фарм обыграть не могут. Тут можно не тянуть никого к чемпионству, конкуренты-то дохлые.
при этом позор России набил уже 12 пенальти, хехе.
при этом позор России набил уже 12 пенальти, хехе.
Напомнить сколько спартачок в прошлом сезоне пробил пенальти?
Напомнить сколько спартачок в прошлом сезоне пробил пенальти?
даже этот чемп не кончился, а позорище России купило взятками уже 12 пенальти, хехе. Премии судий побьют рекорд
Материалы по теме
Судьи чаще всего ошибаются в пользу «Спартака» и «Динамо» в этом сезоне РПЛ. У «Зенита» и «Махачкалы» худший отрицательный баланс («СЭ»)
11 апреля, 15:59
Рекомендуем
Главные новости
Кейн – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии TNT Sports. Олисе – 2-й, Ямаль – 3-й, Райс – 4-й, Мбаппе – 5-й, Роналду – 10-й
вчера, 21:55
Инфантино предлагал боссам палестинской и израильской федераций сделать фото. Палестинец отказал: «Я не могу жать руку тому, кого израильтяне прислали обелять фашизм и геноцид»
вчера, 21:25Видео
Лига конференций. 1/2 финала. «Шахтер» дома проиграл «Кристал Пэлас», «Райо» победил «Страсбур»
вчера, 21:05
Жезус – главная цель «Милана», желающего усилить атаку под ЛЧ. Контракт форварда с «Арсеналом» истекает в 2027-м
вчера, 21:03
Лига Европы. 1/2 финала. «Ноттингем» одолел «Астон Виллу», «Брага» обыграла «Фрайбург»
вчера, 20:58
Висса – худший трансфер сезона в АПЛ по версии Daily Mail. Исак – 4-й, Гарначо – 5-й, Гиттенс – 8-й, Симонс – 9-й, Делап – 10-й, Виртц – 14-й
вчера, 20:56
Инфантино объявил об участии в выборах президента ФИФА в 2027-м. Джанни возглавляет организацию с 2016 года
вчера, 20:48
«Мбаппе не является лидером для остальных игроков – ни в раздевалке, ни на поле. Они ожидали, что он проявит себя больше». Журналист Кастаньо о форварде «Реала»
вчера, 20:32
Трамп о словах Инфантино про приезд Ирана на ЧМ: «Джанни – это нечто. Если он так сказал, я не против. Пусть играют»
вчера, 20:23
Мбаппе, Олисе, Экитике, Шерки и Салиба номинированы на приз лучшему французскому футболисту, играющему за границей
вчера, 20:15
Ко всем новостям
Последние новости
Алексей Смертин: «Возможно, это девиация, но дождь меня даже мотивирует выйти на пробежку»
11 минут назад
Стив Макманаман: «Правило игры рукой портит футбол, его надо убрать. В Европе пенальти дают за все подряд. Момент с Дэвисом просто отвратителен, мяч отскочил ему в руку от бедра»
вчера, 22:05
У Альвареса небольшое растяжение связок голеностопа. Форвард «Атлетико» может сыграть в ответном матче с «Арсеналом»
вчера, 22:02
«Челси» считает, что Джексон стоит 60 млн фунтов. Аренда в «Баварию» не повлияла на оценку
вчера, 21:50
Маттеус считает, что «Бавария» выйдет в финал ЛЧ: «Она превосходила «ПСЖ» в плане физики. Почти уверен, что парижане не смогут поддерживать такой темп на «Альянц Арене» 90 или 120 минут»
вчера, 21:40
Эбуэ о разводе: «Я многое потерял. У меня было три дома в Англии, много автомобилей – все потерял, как и деньги. Пресса была у дома каждый день – закрывал окна коробками, чтобы не снимали»
вчера, 21:38
Нигматуллин о ВАР: «Справедливости не приносит и убивает романтику футбола в какой-то степени. Игрок радуется голу – а оказывается, что кто-то пять минут назад мизинцем коснулся мяча»
вчера, 21:20
У Эмери седьмой полуфинал ЛЕ – ни у кого нет больше трех. Испанец дошел до финала последние пять раз
вчера, 20:38
Гол Сарра «Шахтеру» на 21-й секунде – самый быстрый в истории Лиги конференций
вчера, 20:12
«Челестини уже уплыл за буйки, спасательный круг не поможет. Крейсер «Зенит» проплывет мимо и не заметит». Губерниев о матче ЦСКА с петербуржцами
вчера, 20:04
Рекомендуем