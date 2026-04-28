  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «СКА Хабаровск» расторг контракт с тренером Поддубским: «Команда не побеждает 9 игр подряд. Уровень нынешнего состава – отнюдь не борьба за выживание в Первой лиге»
2

«СКА Хабаровск» расторг контракт с тренером Поддубским: «Команда не побеждает 9 игр подряд. Уровень нынешнего состава – отнюдь не борьба за выживание в Первой лиге»

«СКА Хабаровск» расторг контракт с тренером Алексеем Поддубским.

«СКА Хабаровск» объявил об уходе из команды главного тренера Алексея Поддубского. 

Контракт с 53-летним специалистом был расторгнут по соглашению сторон. Он возглавил клуб в сентябре 2024 года

Заключительные три матча в Лиге PARI команда проведет под руководством воспитанника клуба – 57-летнего Михаила Семенова, который вошел в тренерский штаб «СКА-Хабаровска» в январе.

После 31 тура команда занимает 15-е место в таблице лиги с 35 очками. 

«Решение было сложным, но необходимым. Команда не побеждает девять игр подряд. Последние два матча закончились поражениями – 0:3. Уровень нынешнего состава – это отнюдь не борьба за выживание в Первой лиге.

Но нужно трезво оценивать турнирную ситуацию: команда в опасной близости от зоны вылета. Необходимы срочная перезагрузка, встряска, с одной стороны, и тренер, который знает возможности футболистов и ситуацию внутри коллектива – с другой.

Поэтому было принято решение освободить Алексея Николаевича с поста главного тренера и назначить исполняющим обязанности наставника команды Михаила Николаевича Семенова», – заявил гендиректор «СКА Хабаровск» Алексей Кандалинцев.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «СКА Хабаровск»
logoПервая лига
logoСКА Хабаровск
logoАлексей Поддубский
отставки
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
