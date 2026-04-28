Ленини не будет пить пиво в случае чемпионства «Краснодара»: «Я не употребляю алкоголь. Но для Кабо-Верде это будет огромным событием. Все в стране будут счастливы»
Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини сказал, что не будет пить алкогольные напитки в случае победы «Краснодара» в Мир РПЛ.
За три тура до конца чемпионата краснодарцы идут первыми в таблице, опережая «Зенит» на 1 очко (60 против 59).
«Я точно не буду пить пиво в случае нашего чемпионства, так как не употребляю алкоголь. Но для всей моей семьи это будет большой день, большой праздник.
Думаю, для Кабо-Верде это тоже будет огромным событием. Я творю историю в чужой для себя стране и вдали от дома.
В случае второго чемпионства «Краснодара» все в моей стране будут счастливы», – сказал Ленини.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
то и для всех натуралов России будет большой праздник!