Кевин Ленини: не буду пить пиво в случае чемпионства «Краснодара».

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини сказал, что не будет пить алкогольные напитки в случае победы «Краснодара» в Мир РПЛ .

За три тура до конца чемпионата краснодарцы идут первыми в таблице, опережая «Зенит » на 1 очко (60 против 59).

«Я точно не буду пить пиво в случае нашего чемпионства, так как не употребляю алкоголь. Но для всей моей семьи это будет большой день, большой праздник.

Думаю, для Кабо-Верде это тоже будет огромным событием. Я творю историю в чужой для себя стране и вдали от дома.

В случае второго чемпионства «Краснодара » все в моей стране будут счастливы», – сказал Ленини.