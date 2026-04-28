Шарль Каборе: матч России и Буркина-Фасо – мощный символ сотрудничества стран.

Бывший футболист «Краснодара », московского «Динамо » и сборной Буркина-Фасо Шарль Каборе высказался о предстоящей игре национальной команды против сборной России.

BetBoom товарищеский матч между командами состоится 5 июня в Волгограде.

«Матч между Буркина-Фасо и Россией – это отличная инициатива, способствующая укреплению отношений между нашими двумя странами. У России сильная команда и высококачественная лига с игроками высшего уровня.

Что касается Буркина-Фасо, то несколько наших игроков выступают на международном уровне, особенно в Европе, что обеспечивает богатый опыт и интересный уровень конкуренции. Поэтому этот матч станет прекрасной возможностью для оценки, особенно для тренера национальной сборной, который сможет проверить большую группу игроков и скорректировать свой выбор.

Я убежден, что это будет очень полезный матч для обеих команд: настоящая спортивная проверка, а также мощный символ сотрудничества и укрепления связей между нашими странами.

Главное остается неизменным: укрепить наши связи посредством спорта, в духе уважения, взаимопомощи и стремления к совершенству», – сказал Каборе.