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«Спартаку» не дали пенальти за отмашку. А ведь только что в их ворота поставили ну очень похожий

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И в чем отличия?

В первом тайме кубкового матча с «Уралом» спартаковец Кристофер Мартинс ворвался в штрафную «Урала» и боролся там с Сильвие Бегичем – защитник отмахнулся и попал ладонью в район подбородка/шеи.

Игрок «Спартака» упал, намекая на пенальти.

Главный судья Сергей Карасев нарушения не увидел, послушал видеоассистентов в паузе (главный на ВАР – Анатолий Жабченко) и показал: продолжаем, фола нет. Партнер Бегича по центру защиты Егор Филипенко в перерыве подтвердил, что видел контакт, но оставил решение судей без комментариев.

Моментально вспомнился эпизод из игры с «Факелом» – очень похожий, в штрафной «Спартака». В субботу Даниил Пруцев выставил руку, не видя Ираклия Квеквескири, и попал ему примерно туда же, куда Бегич влепил Мартинсу.

В том эпизоде Владислав Безбородов нарушения на поле тоже не увидел, хотя был в идеальной позиции, однако видеоассистент подозвал его к монитору, и главный судья изменил решение. По данным «РБ», экспертно-судейсткая комиссия признала пенальти правильным.

Тогда «Факел» напряг игру со «Спартаком», сравнял в концовке, а Гильермо Абаскаль иронизировал о влиянии барберов на исход эпизодов и матчей.

Между прочим, Безбородов и Карасев – самые опытные судьи в России прямо сейчас, именно их остальные судьи выделяли в опросах на канале РФС.

А что думаете вы? Понимаете ли вы, почему одно – пенальти, а другое нет?

«Мячи Соболева не считаются». Очень спорное судейство «Спартака» – второй матч подряд

Где пенальти был, а где нет?
1358 голосов
Были оба нарушения
46%
РФС
Было только с «Факелом», сейчас – нет
8%
Владислав Безбородов
Было только с «Уралом», с «Факелом» – нет
19%
Спартак
Не было обоих нарушений
27%
Сергей Карасев

57 комментариев

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personne
Ответ Komisss
Т.е. 3 дня назад все кричали о том, что это не пенальти и ошибка, а теперь недовольны, что не поставили?
В обоих случаях пенальти не надо было ставить, особенно в случае с Пруцевым, потому что он не пытался помешать сопернику, а просто неудачно отмахнулся; защитник же "Урала" целенаправленно мешал рукой Мартинсу. Так что Карасев /был бы/ прав, потому что он, в отличие от Безбородова, квалифицированный судья. Но мешает прецедент.
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Qwarlex
Когда карась задавил авторитетом и хренс экраном зассал настоять
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Eridan
Позор российского футбола по всем фронтам - судьи даже телевизор не могут нормально посмотреть.
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Дмитрий Беляев
Ответ Тайосич
Зенитовцы/газпромовцы всё развалили. Они - главные враги российского футбола.
У них мечты сбываются а у нас нет!!!
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Дмитрий Беляев
Такой п@мойк@ как судейский корпус еще не кто не видывал!!!!
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Евгений Араев
Отличие есть. Один клоун лысый, второй нет.
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Tiestorzn17
На самом деле и тот и другой ставить не надо было. Скоро за дуновения свистеть начнут.
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sah_mz
Какая по счету уже это клоунада в матче со спартаком?
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Евгений Заманов
Карася специально не позвали смотреть ВАР, а вдруг пеналь даст
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Посторонним В
Не понимаю, почему Лапочкин не нашёл оснований для не назначения этого пенальти. Я вижу сразу несколько:
1.Мартинс не так сильно корчился
2.У него нет бороды
3.Карасев и его ВАР настолько круты, что не в грош не ставят даже вчерашние решения ЭСК
4.Такие пенальти по правилам РФС можно ставить только в ворота Спратака, но никак не в ворота его соперников.
Как видим, решение вполне обосновано))))
+2
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Vorhun
Ответ Метью Харрельсон
Думаю, что в обоих случаях пенальти не было
Да уже сказали что Пруцев ударил локтем а игрок Урала кистью… лапочкин который эксперт судейства на матч тв… Интересно что скажут в следующий раз
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Pele1973
Пора вводить Вар на Вар
+2
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Garre Garre
Ответ Метью Харрельсон
Думаю, что в обоих случаях пенальти не было
Ты думаешь так, а эск по другому, а судьи продолжают косячить вот и сказки конец
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-1
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SpartakLiverpool
Где повторы???
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Посторонним В
Ответ Байтулла Дагиров
Это же Спартак, вы не понимаете, это другое.
Соболев напишет пост. "ВАР: возможно пенальти. Хрен вам, вы Спартак, только в ваши". А ЭСК признает решение правомерным.
+2
0
+2
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Nikolay Romanenko
Ответ Komisss
Т.е. 3 дня назад все кричали о том, что это не пенальти и ошибка, а теперь недовольны, что не поставили?
Да, недовольны. Тем, что одинаковые эпизоды трактуются по разному, и оба раза не в пользу Спартака
+14
0
+14
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Нина Инкогнито
Ответ bedLaM
Я конечно все понимаю, но три матча подряд, это уже тенденция. Хотя вчера глава судей в комментшоу доказывал, что это потому что за Спартак болеем, поэтому нам кажется, что решения против клуба.
Всемирный заговор, как всегда секта визжит.
0
-3
-3
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Komisss
Т.е. 3 дня назад все кричали о том, что это не пенальти и ошибка, а теперь недовольны, что не поставили?
+1
-3
-2
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StillInTheGame
пожалуйста, забаньте косячных судей с помощью fan-id
это будет единственная польза от этой системы
+2
0
+2
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dpv
Ответ Метью Харрельсон
Думаю, что в обоих случаях пенальти не было
Я согласен. Карасев как раз норм отсудил. Это не пенальти оба раза!!!
+5
0
+5
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Docentr9
Газпромовцы-ваш выход..Объясните пожалуйста..почему так?Крови не было?
+3
0
+3
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Алексей Никитин
Ответ Метью Харрельсон
Думаю, что в обоих случаях пенальти не было
именно. Если дали там то надо давать тут.
+7
0
+7
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bedLaM
Я конечно все понимаю, но три матча подряд, это уже тенденция. Хотя вчера глава судей в комментшоу доказывал, что это потому что за Спартак болеем, поэтому нам кажется, что решения против клуба.
+3
0
+3
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dpv
Ответ ers49@yandex.ru
Карась🤡
Карась норм. А вот его коллега барбершопер клоун
0
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garp
кровавый режим!
0
0
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