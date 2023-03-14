«Спартаку» не дали пенальти за отмашку. А ведь только что в их ворота поставили ну очень похожий

И в чем отличия?

В первом тайме кубкового матча с «Уралом» спартаковец Кристофер Мартинс ворвался в штрафную «Урала» и боролся там с Сильвие Бегичем – защитник отмахнулся и попал ладонью в район подбородка/шеи.

Игрок «Спартака» упал, намекая на пенальти.

Главный судья Сергей Карасев нарушения не увидел, послушал видеоассистентов в паузе (главный на ВАР – Анатолий Жабченко) и показал: продолжаем, фола нет. Партнер Бегича по центру защиты Егор Филипенко в перерыве подтвердил, что видел контакт, но оставил решение судей без комментариев.

Моментально вспомнился эпизод из игры с «Факелом» – очень похожий, в штрафной «Спартака». В субботу Даниил Пруцев выставил руку, не видя Ираклия Квеквескири, и попал ему примерно туда же, куда Бегич влепил Мартинсу.

В том эпизоде Владислав Безбородов нарушения на поле тоже не увидел, хотя был в идеальной позиции, однако видеоассистент подозвал его к монитору, и главный судья изменил решение. По данным «РБ», экспертно-судейсткая комиссия признала пенальти правильным .

Тогда «Факел» напряг игру со «Спартаком», сравнял в концовке, а Гильермо Абаскаль иронизировал о влиянии барберов на исход эпизодов и матчей.

Между прочим, Безбородов и Карасев – самые опытные судьи в России прямо сейчас, именно их остальные судьи выделяли в опросах на канале РФС.

А что думаете вы? Понимаете ли вы, почему одно – пенальти, а другое нет?