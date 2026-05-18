  • Аршавин о чемпионстве «Зенита»: «Дивеев — лучший российский защитник последних лет, он лидер. Возможно, именно этого и не хватало»
Аршавин о чемпионстве «Зенита»: «Дивеев — лучший российский защитник последних лет, он лидер. Возможно, именно этого и не хватало»

Андрей Аршавин назвал защитника «Зенита» Игоря Дивеева одним из главных творцов чемпионства петербургского клуба в прошедшем сезоне Мир РПЛ.

Зимой «Зенит» выменял Дивеева у ЦСКА на форварда Лусиано Гонду.

«Дивеев — лучший российский защитник последних лет, он лидер. Возможно, именно этого и не хватало. 

Дивеев очень уверен, после игр он говорит четко, внятно и по делу», — сказал зампредседателя правления «Зенита» по спортивному развитию.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
По факту.
А ведь сколько было насмешек, что Гонду это топ, а Семак ничего не понимает в реализации потенциала нападающего )) Ну ну
Пока делать выводы рано , другой вопрос была ли возможность удержать Дивеева в команде или он бы все равно ушел бы . А так по факту ЦСКА очень нужен нападающий, не может команда претендовать на высокие места если забивать некому .
Почему рано-то?
Гонду проиграл конкуренцию сначала Кассьерре, потом Соболеву. Плотнейшим образом полировал лавку в Зените. Потом пропал в ЦСКА.
По итогу Бабаев за 4 ляма отдал Дивеева. И всё. Гонду продать будет очень сложно.
Через сезон поедет по арендам в родную Аргентину.
Что то не понял коней.. отдать своего лучшего игрока посреди сезона-это надо постараться
Болельщики тоже не поняли
Да он ушел бы летом бесплатно.
Да, Дивеев отлично влился в защитный строй "Зенита", были сомнения по поводу его скорости и здоровья, но со здоровьем всё отлично, чего и в дальнейшем ему желаю, а насчёт скорости никто особо его и не проверял.
Поздравляю Дивеева и Лусиано с первым чемпионским титулом!
так и не понял зачем кони его отдали
Слишком поверили в свою молодежь
Возможно , мое мнение , что игроки ЦСКА могли взбрыкнуть против швейцарца именно из за этого сомнительного обмена
Уже постоянно в последних турах решают судьбу золота Динамо , Зенит, Краснодар и Ростов .
Но Ростов традиционно в пользу Зенита , Динамо получается тоже, хотя они были самыми вероятными чемпионами 2 года назад
Учитывая очень вероятную потерю Нино летом (к величайшему сожалению), взять Дивеева было очень логично и оправданно - топ трансфер 👏
Еще можем предложить лучшего спортивного директора и лучшего генерального директора. В обмен на лапшу.
Пока мусолили Дивеева, у ЦСКА Данилов появился за короткий срок.
Дивеев о чемпионстве «Зенита»: «Такое чувство не передать словами. Переживу эмоции и скажу»
Дивеев выиграл первый чемпионский титул в карьере в 1-м сезоне после перехода в «Зенит» из ЦСКА
Владимир Пономарев: «Лусиано просто никакой. Я думал, ЦСКА поменял кукушку на ястреба, а получилось наоборот. Дивеев в «Зените» здорово прибавил»
