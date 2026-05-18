Аршавин о чемпионстве «Зенита»: «Дивеев — лучший российский защитник последних лет, он лидер. Возможно, именно этого и не хватало»
Андрей Аршавин назвал защитника «Зенита» Игоря Дивеева одним из главных творцов чемпионства петербургского клуба в прошедшем сезоне Мир РПЛ.
Зимой «Зенит» выменял Дивеева у ЦСКА на форварда Лусиано Гонду.
«Дивеев — лучший российский защитник последних лет, он лидер. Возможно, именно этого и не хватало.
Дивеев очень уверен, после игр он говорит четко, внятно и по делу», — сказал зампредседателя правления «Зенита» по спортивному развитию.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
А ведь сколько было насмешек, что Гонду это топ, а Семак ничего не понимает в реализации потенциала нападающего )) Ну ну
Гонду проиграл конкуренцию сначала Кассьерре, потом Соболеву. Плотнейшим образом полировал лавку в Зените. Потом пропал в ЦСКА.
По итогу Бабаев за 4 ляма отдал Дивеева. И всё. Гонду продать будет очень сложно.
Через сезон поедет по арендам в родную Аргентину.
Но Ростов традиционно в пользу Зенита , Динамо получается тоже, хотя они были самыми вероятными чемпионами 2 года назад