Аршавин о чемпионстве «Зенита»: «Дивеев — лучший российский защитник последних лет, он лидер. Возможно, именно этого и не хватало»

Аршавин о чемпионстве «Зенита»: возможно, именно Дивеева и не хватало.

Андрей Аршавин назвал защитника «Зенита» Игоря Дивеева одним из главных творцов чемпионства петербургского клуба в прошедшем сезоне Мир РПЛ .

Зимой «Зенит » выменял Дивеева у ЦСКА на форварда Лусиано Гонду.

«Дивеев — лучший российский защитник последних лет, он лидер. Возможно, именно этого и не хватало.

Дивеев очень уверен, после игр он говорит четко, внятно и по делу», — сказал зампредседателя правления «Зенита» по спортивному развитию.