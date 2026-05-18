Арбелоа перед «Атлетиком»: «Заключительный матч, а также день прощаний для некоторых игроков «Реала»
Тренер «Реала» Альваро Арбелоа заявил, что матч заключительного тура Ла Лиги с «Атлетиком» станет последним для некоторых игроков «Мадрида».
«Реал» сыграет с басками дома 23 мая.
«Мы спланируем эту неделю, тренировки, определим, кто из игроков готов, ведь у некоторых есть ушибы. Это заключительный матч, а также день прощаний, для некоторых игроков – точно.
Так что постараемся провести отличный матч перед нашими болельщиками, насладиться каждой минутой в футболке клуба. И меня это тоже касается», – сказал Арбелоа.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
Лунин, Менди (пусть на костылях выходит), Гарсия, Алаба, Карвахаль, Камавинга, Себальос