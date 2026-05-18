  Арбелоа перед «Атлетиком»: «Заключительный матч, а также день прощаний для некоторых игроков «Реала»
Арбелоа перед «Атлетиком»: «Заключительный матч, а также день прощаний для некоторых игроков «Реала»

Тренер «Реала» Альваро Арбелоа заявил, что матч заключительного тура Ла Лиги с «Атлетиком» станет последним для некоторых игроков «Мадрида».

«Реал» сыграет с басками дома 23 мая.

«Мы спланируем эту неделю, тренировки, определим, кто из игроков готов, ведь у некоторых есть ушибы. Это заключительный матч, а также день прощаний, для некоторых игроков – точно. 

Так что постараемся провести отличный матч перед нашими болельщиками, насладиться каждой минутой в футболке клуба. И меня это тоже касается», – сказал Арбелоа.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
Комментарии

Будет решать новый тренер,ты то тут причём??😁😁😁
ОтветНикита Михайлов
Комментарий скрыт
ОтветНикита Михайлов
Новый тренер-то тут при чём? будет решать дедушка, а не тренер
И для тренера.
ОтветDaRt FeLiX
И меня это тоже касается», – сказал Арбелоа
ОтветDaRt FeLiX
Тренеры, в отличии от возрастных игроков, иногда возвращаются. И не всегда тренерами ( Саньяго Солари, например, вернулся как director of football ).
На поле на последок пусть выйдут
Лунин, Менди (пусть на костылях выходит), Гарсия, Алаба, Карвахаль, Камавинга, Себальос
Ответliverpool and barcelona fan
Я бы ещё добавил одного из пары Мбаппе/Вини
Ответliverpool and barcelona fan
А Тчуамени и Вальверде оба останутся?
Для некоторых тренеров тоже.
Самое главное для, Реала это то что это прощальный матч самого Арбелоу как главного тренера команды. Надеюсь он больше ни когда не будет главным тренером Реала.
Как минимум уже сообщили об уходе Карвахаля и заканчиваются контракты у Рюдигера и Алабы, о продлениях не слышно.
ОтветYa Tolik
Моуриньо точно захочет оставить в команде такого психа, как Рюдигер, мадридский мини Пепе
Ответchiscuid
Да в эпоху вар, особо не сломаешь никого без палева
Вот и правильно, тут добрая половина Мадриды не заслуживает даже скамейки запасных!
ОтветЗа правду!
Вот и правильно, тут добрая половина Мадриды не заслуживает даже скамейки запасных!
так и есть
Наконец-то скоро закончатся его интервью
Про себя умолчал?...
