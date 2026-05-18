Мусаев об упущенном чемпионстве «Краснодара»: «Зимой сорвалось несколько трансферов, хотели взять хороших футболистов. Было много травм»

Мусаев об упущенном чемпионстве «Краснодара»: зимой сорвалось несколько трансферов.

Тренер «Краснодара » Мурад Мусаев рассказал, почему клуб упустил чемпионство в Мир РПЛ в гонке с «Зенитом».

За два тура до финиша «быки» опережали петербургский клуб в таблице, но в итоге заняли второе место.

«Говорить о том, что скамейки не хватило — да, конечно, пара игроков не была бы лишней. Но мы дошли до этой стадии и этим количеством игроков. Буквально не хватило реализации одного момента в матче с «Динамо». И мы бы не вспоминали сейчас об этой скамейке.

У нас зимой сорвалось несколько трансферов. Мы хотели взять хороших, больших футболистов. Но не срослось, зимой тяжело это сделать, тем более привезти в Россию без еврокубков.

Сейчас нужно только похвалить ребят, проделана большая работа. Много было травм, повреждений, Агкацев играл с ангиной, Эдик [Сперцян] тоже не тренировался. Никто это не видит, но ребята играют на пределе своих возможностей. Сейчас мы разговариваем, как команда изменится летом, какие позиции надо усилить», — сказал Мусаев.