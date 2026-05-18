Мусаев об упущенном чемпионстве «Краснодара»: «Зимой сорвалось несколько трансферов, хотели взять хороших футболистов. Было много травм»
Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, почему клуб упустил чемпионство в Мир РПЛ в гонке с «Зенитом».
За два тура до финиша «быки» опережали петербургский клуб в таблице, но в итоге заняли второе место.
«Говорить о том, что скамейки не хватило — да, конечно, пара игроков не была бы лишней. Но мы дошли до этой стадии и этим количеством игроков. Буквально не хватило реализации одного момента в матче с «Динамо». И мы бы не вспоминали сейчас об этой скамейке.
У нас зимой сорвалось несколько трансферов. Мы хотели взять хороших, больших футболистов. Но не срослось, зимой тяжело это сделать, тем более привезти в Россию без еврокубков.
Сейчас нужно только похвалить ребят, проделана большая работа. Много было травм, повреждений, Агкацев играл с ангиной, Эдик [Сперцян] тоже не тренировался. Никто это не видит, но ребята играют на пределе своих возможностей. Сейчас мы разговариваем, как команда изменится летом, какие позиции надо усилить», — сказал Мусаев.
Судьи тянули Краснодар блин... Бред какой-то. Если тянули, дотянули бы!! Все гораздо проще - судьи ошибаются! Не только в России, между прочим.
Я против Зенита, но надо поздравить и поблагодарить за честную игру, они наверно первые кто может построить под себя в том числе судейство (уж точно более на это ресурсов чем у Краснодара, причём не только финансовые), но не стали этого делать. Играли как могли и победили, вот и всё. Это спорт. А Краснодар проиграл скамейкой своей никакой....