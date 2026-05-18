  Мусаев об упущенном чемпионстве «Краснодара»: «Зимой сорвалось несколько трансферов, хотели взять хороших футболистов. Было много травм»
Мусаев об упущенном чемпионстве «Краснодара»: «Зимой сорвалось несколько трансферов, хотели взять хороших футболистов. Было много травм»

Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, почему клуб упустил чемпионство в Мир РПЛ в гонке с «Зенитом».

За два тура до финиша «быки» опережали петербургский клуб в таблице, но в итоге заняли второе место. 

«Говорить о том, что скамейки не хватило — да, конечно, пара игроков не была бы лишней. Но мы дошли до этой стадии и этим количеством игроков. Буквально не хватило реализации одного момента в матче с «Динамо». И мы бы не вспоминали сейчас об этой скамейке.

У нас зимой сорвалось несколько трансферов. Мы хотели взять хороших, больших футболистов. Но не срослось, зимой тяжело это сделать, тем более привезти в Россию без еврокубков. 

Сейчас нужно только похвалить ребят, проделана большая работа. Много было травм, повреждений, Агкацев играл с ангиной, Эдик [Сперцян] тоже не тренировался. Никто это не видит, но ребята играют на пределе своих возможностей. Сейчас мы разговариваем, как команда изменится летом, какие позиции надо усилить», — сказал Мусаев.

Надо было Перрена не отпускать к примеру.
ОтветОлег Мамошин
Он бы не играл на максимум из за семейных обстоятельств .
ОтветОлег Мамошин
Или хотя бы Козлова, а Ваханию купить зимой сразу.
А как же трансферы Алексея Сухого, Артема Чистякова, Сереги Карасева, в конце концов? Сколько тебе еще надо, чтобы побеждать?
ОтветRamon Mercader
Доколе уже в?
Судьи тянули Краснодар блин... Бред какой-то. Если тянули, дотянули бы!! Все гораздо проще - судьи ошибаются! Не только в России, между прочим.

Я против Зенита, но надо поздравить и поблагодарить за честную игру, они наверно первые кто может построить под себя в том числе судейство (уж точно более на это ресурсов чем у Краснодара, причём не только финансовые), но не стали этого делать. Играли как могли и победили, вот и всё. Это спорт. А Краснодар проиграл скамейкой своей никакой....
ОтветN. Vidich
Комментарий скрыт
Да нет Мурад. Просто не повезло с Динамо, с реализацией. А так могли с этой скамейкой и составом решать исход в свою пользу.
ОтветЮквэл
Так он это и сказал.
Слили бы кубок - выиграли бы чемпионат.
ОтветГусеконь
Инфа 100%?
Ответbrutton
Тогда бы Сперцян не держался за поясницу, вот это 100% ).
У Краснодара действительно удивило то, что зимой никого не купили. Теперь понятно, что пытались, но не получилось. Жаль, что никаких молодых игроков не появилось при таком раскладе, видимо, совсем слабое поколение
Ответzer
Откуда вы знаете появились игроки или нет. Достоверно лишь одно: Мурад никому из них не доверил и шанса не дал.
ЦСКА , Динамо, Спартак, Зенит , провели этот сезон ниже своих возможностей, сильно ниже . Краснодар же выдал свой максимум , причем с хорошим фартом . Зенит и Москва точно станут сильнее в следующем сезоне, так что я не думаю, что Краснодару светит даже тройка . Хочется сыграть со Спартаком за супер кубок , от постоянно ноющего и провоцирующего Краснодара уже подташнивает . Все матчи с топами РФПЛ проводят в истерике , провокациях и ударами из под тишка …
ОтветDmitry_Teplov
«Да что там тройка, в десятку вряд ли попадут». Какой год уже выдают свой максимум, а у выше перечисленных один за другим слабые сезоны. Разумеется, дело только в этом, ага. Ну и чтоб закрепить, предлагаю накидать ещё пробелов исподтишка, чтоб вышло, например, из под тиш ка. Лучше ведь, заиграло сразу?
Ответtiunov
Комментарий скрыт
Хотели взять хороших футболистов , взяли Боссели )
Интересно, и даже хвалёная академия, которую воспевают все краснодарские глорики, не помогла?
ОтветKutyrs
11 воспитанников)) Лол))
если бы у бабушки был х.... из этой оперы. Продули чемпионство в конкретном матче с Динамо. При чем тут трансферы?
ОтветJonny Odyssey
Конечно, так всегда и бывает. Боселли не забил - и сразу все проблемы вывалились в СМИ: травмы, трансферы, логистика. Краснодар не имел запаса прочности, это факт! Но они всё равно шли по чемпионскому графику до предпоследнего тура. Случилась осечка с Динамо, такое сплошь и рядом бывает, даже с лучшими клубами мира, и с лучшими футболистами мира. Так что Краснодар - красавцы, в любом случае! Потому что выдали максимум, 100% своих возможностей.
Чуть не доработали с судьями
