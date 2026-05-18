Энрике про 1:2 с «Парижем»: «Худший матч «ПСЖ» за мои три года. Я недоволен»

Энрике про 1:2 с «Парижем»: худший матч «ПСЖ» за мои три года.

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил поражение от «Парижа » (1:2) в заключительном туре Лиги 1.

«Что мы должны извлечь из этого? Ничего. Первый тайм был очень низкого уровня. Сложно оценить игру команды. Это, без сомнения, наш худший матч за мои три года.

Объяснить это [предстоящим] финалом [Лиги чемпионов]? Есть много факторов, много оправданий, но я не люблю оправданий. Знаю, что играть в таких матчах сложно. Но когда ты в «ПСЖ », ты должен показать, что ты другой. Сегодня, на мой взгляд, мы провели плохой матч, и я недоволен», – сказал Энрике.