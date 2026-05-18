Энрике про 1:2 с «Парижем»: «Худший матч «ПСЖ» за мои три года. Я недоволен»

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил поражение от «Парижа» (1:2) в заключительном туре Лиги 1.

«Что мы должны извлечь из этого? Ничего. Первый тайм был очень низкого уровня. Сложно оценить игру команды. Это, без сомнения, наш худший матч за мои три года.

Объяснить это [предстоящим] финалом [Лиги чемпионов]? Есть много факторов, много оправданий, но я не люблю оправданий. Знаю, что играть в таких матчах сложно. Но когда ты в «ПСЖ», ты должен показать, что ты другой. Сегодня, на мой взгляд, мы провели плохой матч, и я недоволен», – сказал Энрике.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Footmercato
Вроде с Парижем им сложно в этом сезоне. Если не ошибаюсь, второе поражение от них
Теперь главное за две недели безделья перед финалом, не растерять форму и настрой. А то у Арсенала то 2 игры ещё, они в спокойном темпе будут подходить к главному матчу сезона
ОтветИхарь Окенфэйлов
Ага, в очень спокойном. У Арсенала каждый матч как финал сейчас, будут умирать на поле в каждом матче. Главное без травм доехать до финала, а там уж сколько сил хватит...
ОтветRhett Butler
С кем там умирать? Они играют раз в неделю с командами, которые вообще не мотивированы. Это идеальный график для подготовки к финалу.
А вот и хозяин Парижа. И да, этот клуб появился до ПСЖ за 2 года
ОтветCaleb Marvin
И да, если прочитать дальше первого предложения в Википедии, то можно узнать, что основан на 65-68 лет раньше. А 50-летняя история ПСЖ это миф, широко распространённый среди школьников, которым лень читать дальше первой строчки.
ОтветКрушение баварского драндулета
Когда я читал про Париж ФК в 2016 году, тебя вообще не было
Ну и ладно. Раз этот матч стал худшим, то по теории вероятности следующий будет лучшим, в крайнем случае просто победным.
Париж хозяин Парижа!
