  • Талалаев о 6-м месте «Балтики»: «Мы там, где должны быть, а следующий сезон будет еще лучше»
Талалаев о 6-м месте «Балтики»: «Мы там, где должны быть, а следующий сезон будет еще лучше»

Тренер «Балтики» Андрей Талалаев после поражения от «Динамо» (1:2) оценил 6-е место калининградцев в прошедшем сезоне Мир РПЛ.

— Наконец‑то закончилось, четыре поражения кряду. Будем думать, что‑то менять, встречаться с руководителями. Хотелось по‑другому заканчивать этот рекордный сезон. Но что имеем, то имеем. Команда сегодня показала то, что может. Жаль, что не получилось хотя бы вничью сыграть.

— Уже в перерыве две замены. Недовольны были, как складывался матч?

— Немножко не так вошли в игру. Честно, я и Бевеева хотел поменять. Не совсем его игра сегодня. В конце концов, и ошибка оттуда пришла. Ну, не все сразу. Кто‑то сыграл чуть лучше, кто‑то сыграл чуть хуже. 

Думаю, в табеле о рангах мы там, где должны быть, а следующий сезон будет еще лучше, — сказал Талалаев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Лучше врятли уже будет , с учётом того что пару игроков точно разберут + если уйдёт тренер,то это будет другая команда. Скорее всего борьба за выживание
Если будет финансирование и Талалаев останется, то результат покажут точно не хуже.
Чушь. С Талалаевым как раз в следующем сезоне будут бороться за непопадание в стыки. Разовая акция этот успех
Второй сезон будет тяжелым для Балтики , из команды скорее всего уйдут лидеры , смогут ли найти адекватную замену большой вопрос. Трансферы из команды Талалаева в топ 5 вызывают большие сомнения, Калининград играл за счет бешеной самоотдачи и выстроенной модели тренера , смогут ли они проявить себя уровнем выше вопрос . А так на команду ходят болельщики , да фигура тренера неоднозначная и скандальная , но с такими финансами , по другому нельзя добиваться результата в РПЛ .
Никто там особо не уйдёт. Эти игроки сильны командой, а не индивидуально.
И какие же сомнения вызывают трансферы Митрюшкина, Ненахова?
В следующем сезоне придется бороться за выживание.Недавний пример "Сочи" с его серебром ещё не выветрился из памяти.
Так там тренер ушел
Офигкть, мне как будто память стерли с 2 местом Сочи, пришлось гуглить)
Борьба за выживание будет, сдулась балтика уже
Как говорил Глеб Жеглов, твой номер 16 в следующем сезоне)
Комментарий скрыт
Второй сезон команды-выскочки как правило проваливают. Думаю Балтика будет бороться за выживание
ну выстрелил Талалаев, бывает такое. А вообще такие неадекватные тренеры не могут стабильно приносить результат, уверен следующий сезон завалит и со скандалом уйдет
Причем весь сезон чуется он не доработает, половину. Если так крыша съезжает за невинные обращения к нему , и попытки анализировать его команду - то сам себе яму вырыет
Если свою игру найдут Рубин и Динамо , то о 6м месте можно забыть.
6-е место было благодаря истерикам и психам самого Талалаева
Шестое место Балтики несомненно успех.
карма хорошо настигла Андрюшу
надеюсь, это еще не всё для него
Я не знаю зачем такие люди как ты существуют. Посмотри фильм «паразиты»
Твой любимый, да?
