Талалаев о 6-м месте «Балтики»: «Мы там, где должны быть, а следующий сезон будет еще лучше»

Талалаев о 6-м месте «Балтики»: следующий сезон будет еще лучше.

Тренер «Балтики» Андрей Талалаев после поражения от «Динамо » (1:2) оценил 6-е место калининградцев в прошедшем сезоне Мир РПЛ .

— Наконец‑то закончилось, четыре поражения кряду. Будем думать, что‑то менять, встречаться с руководителями. Хотелось по‑другому заканчивать этот рекордный сезон. Но что имеем, то имеем. Команда сегодня показала то, что может. Жаль, что не получилось хотя бы вничью сыграть.

— Уже в перерыве две замены. Недовольны были, как складывался матч?

— Немножко не так вошли в игру. Честно, я и Бевеева хотел поменять. Не совсем его игра сегодня. В конце концов, и ошибка оттуда пришла. Ну, не все сразу. Кто‑то сыграл чуть лучше, кто‑то сыграл чуть хуже.

Думаю, в табеле о рангах мы там, где должны быть, а следующий сезон будет еще лучше, — сказал Талалаев.