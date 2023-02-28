«Локо» вылетел, но может попасть на «Зенит». Что происходит в Кубке России?

В Фонбет Кубке России сыграли больше половины матчей первой весенней стадии. Давайте смотреть, как теперь выглядит сетка турнира.

Она необычная, как и весь этот розыгрыш. «Спартак» прошел «Локомотив», а «Урал» выбил «Ростов» только из верхней части, но не из Кубка России-2022/23 вообще.

В Пути РПЛ мы теперь знаем двоих полуфиналистов, еще два определятся во вторник и среду: «Крылья» сыграют ответный матч с «Динамо» (после 2:1 в первом), а ЦСКА – с «Краснодаром» (начали с 3:0).

В нижней части, в Пути регионов, все стадии – в два этапа, но в один матч. Поэтому не совсем правильно говорить, что «Зенит» и остальные выиграли матчи 1/8 финала, это был первый этап четвертьфинала.

Единственный оставшийся участник Кубка России не из РПЛ – тольяттинский «Акрон», представитель Первой лиги выбил «Торпедо». В остальных матчах выиграли фавориты: «Зенит» выбил ульяновскую «Волгу» (3:0), «Ахмат» – «Уфу» (2:1), а «Пари НН» – петербургскую «Звезду» из Второй лиги (2:0).

2 марта узнаем, кто с кем дальше: когда определятся оставшиеся герои верхней сетки и отправляющиеся вниз. Это будет слепая жеребьевка: то есть из четырех верхних могут сложиться любые пары, как и из четырех нижних команд.

Например, в Пути регионов между собой вполне могут сыграть «Зенит» с «Локомотивом» – и у них (или любой другой пары) будет один матч, кто-то вылетит уже без второго шанса. Что еще любопытно для «Локо»: есть вероятность сыграть с «Пари НН», бывшей командой Михаила Галактионова, с которой он работал еще на групповом этапе турнира.

Следующие стадии Кубка России запланированы на 15-16 марта.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев