Ираола о неназначенном пенальти после падения Амада: «Не думаю, что ​​что-то было. Эпизоды с Эванилсоном и Куньей — 11-метровые, защитники теряли позицию»

Ираола поддержал неназначение пенальти после падения Амада.

Тренер «Борнмута » Андони Ираола после ничьей с «Манчестер Юнайтед » (2:2) в АПЛ поддержал неназначение 11-метрового после падения вингера манкунианцев Амада Диалло .

На 67-й минуте ивуариец вошел в штрафную, и защитник Адриен Трюффер толкнул его руками, после чего Диалло упал на газон. Арбитр Стюарт Эттуэлл не увидел фола в этом эпизоде. В следующей же атаке «вишни» сравняли счет – Трюффер отдал голевой пас на Райана Кристи.

«Теперь у нас есть преимущество – можем быстро посмотреть повторы, и я не думаю, что в том эпизоде ​​[с Амадом] что-то было. Я думаю, что эпизоды с Эванилсоном и Куньей — это пенальти, потому что защитники теряли позицию, а вот момент с Амадом совсем не тянет на 11-метровый.

Мы просили пенальти в первом тайме — обе руки Магуайра были на спине, но, впрочем, не думаю, что этого было достаточно для назначения 11-метрового. Думаю, здесь нечего обсуждать», – сказал Ираола.