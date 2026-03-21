  • Ираола о неназначенном пенальти после падения Амада: «Не думаю, что ​​что-то было. Эпизоды с Эванилсоном и Куньей — 11-метровые, защитники теряли позицию»
Ираола о неназначенном пенальти после падения Амада: «Не думаю, что ​​что-то было. Эпизоды с Эванилсоном и Куньей — 11-метровые, защитники теряли позицию»

Ираола поддержал неназначение пенальти после падения Амада.

Тренер «Борнмута» Андони Ираола после ничьей с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в АПЛ поддержал неназначение 11-метрового после падения вингера манкунианцев Амада Диалло.

На 67-й минуте ивуариец вошел в штрафную, и защитник Адриен Трюффер толкнул его руками, после чего Диалло упал на газон. Арбитр Стюарт Эттуэлл не увидел фола в этом эпизоде. В следующей же атаке «вишни» сравняли счет – Трюффер отдал голевой пас на Райана Кристи.

«Теперь у нас есть преимущество – можем быстро посмотреть повторы, и я не думаю, что в том эпизоде ​​[с Амадом] что-то было. Я думаю, что эпизоды с Эванилсоном и Куньей — это пенальти, потому что защитники теряли позицию, а вот момент с Амадом совсем не тянет на 11-метровый.

Мы просили пенальти в первом тайме — обе руки Магуайра были на спине, но, впрочем, не думаю, что этого было достаточно для назначения 11-метрового. Думаю, здесь нечего обсуждать», – сказал Ираола.

При всем уважении, Ираола, думать, видимо, не твоё, если не думаешь что опрокинуть игрока борцовским захватом - не пенальти.
Мистер там тоже ваш защитник был обыгран, не зря же он прихватил и толкнул Амада двумя руками
Так если защитник свалил Амада значит он как раз таки и потерял позицию.
🤦‍♂️🤦‍♂️
Если не думаешь, то и не нужно что-то говорить, прежде чем что-то сказать, лучше сначала подумать.
Ираола о 2:2 с «МЮ»: «Борнмут» был ближе к победе, в концовке мы играли в большинстве»
вчера, 01:20
Кэррик про 2:2 с «Борнмутом»: «Я разочарован, что «МЮ» не набрал 3 очка, моментов хватало. Не понимаю, почему нам дали один пенальти, но не дали такой же второй, безумие»
20 марта, 22:47
Бруну о падении Амада и удалении Магуайра: «Либо и то, и другое – пенальти, либо ни то, ни другое не пенальти. Не понимаю, почему не вмешался ВАР. Для победы «МЮ» сделал достаточно»
20 марта, 22:31
