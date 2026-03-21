Безруков о «Рубине» при Артиге: «Много играем в «квадраты» — этого требует современный футбол. Больше заточены на контроль мяча, быстрый переход из обороны в атаку»

Безруков о «Рубине» при Артиге: много играем в «квадраты».

Полузащитник «Рубина » Руслан Безруков рассказал о работе под руководством нового тренера казанцев Франка Артиги .

— Что изменил Артига в команде за зимние сборы?

— В тренировочном процессе, я думаю, стало больше позиционных игр, игр с удержанием мяча. Сейчас мы очень много играем в «квадраты» — это как раз то, что требует современный футбол. Это как раз одно из нововведений.

— Для вас что поменялось с приходом нового главного тренера?

— Я думаю, что в целом ничего. Может быть, только Артига стал больше доверять, раскрепощать меня. А так в целом и Маматкулыч [Рахимов] требовал, чтобы я больше за спину открывался и между линиями мячи получал. Сейчас просто из-за того, что вся команда больше заточена на контроль мяча, на быстрый переход из обороны в атаку, моя позиция начала больше раскрываться, – сказал Безруков.