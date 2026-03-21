  • Безруков о «Рубине» при Артиге: «Много играем в «квадраты» — этого требует современный футбол. Больше заточены на контроль мяча, быстрый переход из обороны в атаку»
11

Безруков о «Рубине» при Артиге: «Много играем в «квадраты» — этого требует современный футбол. Больше заточены на контроль мяча, быстрый переход из обороны в атаку»

Безруков о «Рубине» при Артиге: много играем в «квадраты».

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков рассказал о работе под руководством нового тренера казанцев Франка Артиги.

— Что изменил Артига в команде за зимние сборы?

— В тренировочном процессе, я думаю, стало больше позиционных игр, игр с удержанием мяча. Сейчас мы очень много играем в «квадраты» — это как раз то, что требует современный футбол. Это как раз одно из нововведений.

— Для вас что поменялось с приходом нового главного тренера?

— Я думаю, что в целом ничего. Может быть, только Артига стал больше доверять, раскрепощать меня. А так в целом и Маматкулыч [Рахимов] требовал, чтобы я больше за спину открывался и между линиями мячи получал. Сейчас просто из-за того, что вся команда больше заточена на контроль мяча, на быстрый переход из обороны в атаку, моя позиция начала больше раскрываться, – сказал Безруков.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
квадраты это понятно, а легендарные татарские треугольники?
Ответ Роман Грожан
квадраты это понятно, а легендарные татарские треугольники?
Лишь бы квадраты не превратились в лепешки
Ответ Роман Грожан
квадраты это понятно, а легендарные татарские треугольники?
Легендарные эчпочмаки 😂😂😂
Раскрепощаются пока больше языком, в махачкале и с краснодаром вчистую проиграли контроль мяча, с Локомотивом до удаления переходы в атаку были единичны, значительные отрезки команду продолжало корежить - сбивались на старые настройки с выносами и откатом назад. Эпизодами тренерские изменения уже считываются, но работы еще непочатый край.
Хорошо что тренер прямо называет параметры, которые нужно исправить и в тренировочном процессе это учитывает. А именно: Рубин в аутсайдерах по общему владению, игре на чужой половине, общему пробегу, количеству спринтов, голевым моментам, голам. Артиге только удачи!
Раскрепощаются пока больше языком, в махачкале и с краснодаром вчистую проиграли контроль мяча, с Локомотивом до удаления переходы в атаку были единичны, значительные отрезки команду продолжало корежить - сбивались на старые настройки с выносами и откатом назад. Эпизодами тренерские изменения уже считываются, но работы еще непочатый край. Хорошо что тренер прямо называет параметры, которые нужно исправить и в тренировочном процессе это учитывает. А именно: Рубин в аутсайдерах по общему владению, игре на чужой половине, общему пробегу, количеству спринтов, голевым моментам, голам. Артиге только удачи!
Не привычно на спортс ру увидеть комментарий по делу😁👍
Ответ Mel"s
Не привычно на спортс ру увидеть комментарий по делу😁👍
Спасибо за оценку, надеюсь, что таких комментаторов станет больше!🤝
Сотни, если не тысячи ответов слышал на вопрос - "что изменилось с приходом нового тренера?"
В 100% был ответ - "стали больше играть с мячом, упор на контроль мяча".
Очень хочется услышать хоть раз, просто для разнообразия - "стали меньше играть с мячом".
Прочиталось спросоня как «о Рубине при Артете». Удивился
Ответ mg-3
Прочиталось спросоня как «о Рубине при Артете». Удивился
При Артете было бы в принципе как при Рахимове
Квадраты давно придуманы. Это даже без Мостового известно.
А,не тот Безруков.
