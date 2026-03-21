«Балтика» разгромила «Сочи» (4:0), Заика получил красную в конце игры. У калининградцев две победы и ничья в трех последних матчах

«Балтика» победила «Сочи».

«Балтика» разгромила «Сочи» в 22-м туре РПЛ – 4:0.

Матч проходил на «Ростех Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Сергей Волков забил в свои ворота на 5-й минуте, Александр Филин отличился на 12-й, Максим Петров реализовал пенальти на 84-й, а итоговый счет установил Михаил Рядно на 87-й. Кирилл Заика получил красную карточку за фол последней надежды в добавленное время.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 22 тур
21 марта 17:30, Ростех Арена
Балтика
4 - 0
Сочи
90’
+5’
Заика
89’
Зиньковский   Мециев
М. Петров   Андерсон
89’
88’
Мухин   Корнеев
  Рядно
87’
  М. Петров
84’
83’
Литвинов
78’
Крамарич   Мелешин
78’
Федоров   Игнатов
Бевеев
73’
Титков   Беликов
65’
Хиль   Оффор
65’
61’
Волков   Камано
Чивич   Манелов
56’
Йенне   Рядно
56’
2тайм
Перерыв
Филин
45’
+3’
Чивич
40’
  Филин
12’
  Волков
5’
Балтика
Бориско, Чивич, Бевеев, Гассама, Филин, Варатынов, Йенне, И. Петров, Титков, М. Петров, Хиль
Запасные: Рядно, Андерсон, Манелов, Беликов, Оффор, Кукушкин, Ковач, Ковалев, Мурид, Любаков
Сочи:
Дегтев, Макарчук, Заика, Солдатенков, Литвинов, Волков, Зиньковский, Коваленко, Мухин, Крамарич, Федоров
Запасные: Силев, Дюпин, Корнеев, Носатый, Игнатов, Кравцов, Ежов, Барт, Мелешин, Мециев, Камано
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Александр Филин
Максим Петров
Кирилл Заика
Михаил Рядно
Сергей Волков
Вперед Балтийцы! Вперед за Калининград! Если выиграем, временно будем занимать третье место)
Балтийцы ещё в гонке за титул
Завтра за Дзюбу болеем🙂
Талалаев, Талалаев ❤️❤️❤️
Ира з ота
Таллалихин, Таллалихин
Балтика! вперед! Можно только не на 73 или подобной минуте забивать победный.А где-то к 30ой минуте вести в пару мячей форы?)))
Всё как просил☝️
еще лигу чемпионов хорошо бы выиграть
Что творит эта Балтика!
Не знаю, будет ли уместен комментарий с таким соперником, но по-моему просто на классе обыграли, не припомню таких спокойных матчей Балтики..
А чему удивляться -- курортники не в своей лиге.
Удачи сегодня Балтике
И "Балтика" уже снова третья! 🍻
Привет из Калининграда!
Сочи - футбольные трупы
Топ трупы
Балтика с разгромной победой над Сочи. Они молодцы!
Балтийцы с победой..
