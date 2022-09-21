Карпин допустил переход России в Азию – «через 2-3 года». Но от этого варианта отказались еще весной

«Мы – часть европейской футбольной семьи».

Во вторник официально подтвердили то, о чем многие в российском футболе уже догадывались – УЕФА не допустила Россию до квалификации Евро-2024. Сборная пропустит второй турнир подряд.

Об этом спросили и Валерия Карпина. У главного тренера сборной поинтересовались, видит ли он выход в переходе в азиатскую конфедерацию футбола:

«Смотря когда. Через полгода, наверное, нет. Через два-три года, возможно, да. Но я надеюсь на скорейшее разрешение ситуации, в течение года».

Вообще, разговоры о переходе сборной России и всего РФС в Азиатскую конфедерацию идут еще с весны. Но даже тогда у этой идеи было не очень много сторонников.

Переход в Азию реален – так уже делали. Но будет непросто (и хватает минусов)

Да, прецеденты были: Казахстан переходил из АФК в УЕФА в 2002-м, Австралия меняла Океанию на Азию в 2006-м, Израиль вообще скитался между конфедерациями.

Вариант с переходом в АФК даже рассматривали на официальном уровне. В конце апреля РФС представил три сценария развития российского футбола, среди которых был и азиатский, подразумевавший переход сборной и клубов в турниры под эгидой АФК.

Два других пути – «европейский» (ждать отмены санкций и играть товарищеские матчи с теми, кто согласится) и «внутренний» (сосредоточиться на развитии РПЛ и других турниров внутри страны).

Переход в АФК – все-таки вполне реальный сценарий. Хотя, это все равно непросто: сначала необходимо получить одобрение ФИФА и самой Азиатской конфедерации. А там в исполкоме хватает представителей государств, которые в РФ признали «недружественными»: например, Сингапур, Япония, Австралия, Южная Корея.

Еще одно препятствие – нужно провести год без международного футбола. Но тут, в принципе, УЕФА многое решил за РФС.

Минусы тоже много раз проговаривались: слабые соперники и для сборной и клубов, долгие и дорогие перелеты, всего 2 клубных турнира с маленькими призовыми (победитель азиатской ЛЧ получает меньше, чем участник группового этапа европейской), меньше путевок на ЧМ.

Против инициативы руководство РФС (Дюков, Митрофанов, Колосков) и даже Чеферин

У инициативы смены конфедерации есть громкие противники. Прежде всего, почетный президент РФС Вячеслав Колосков. Он выступил против этого весной:

«Человек, который это предложил, вообще не понимает, как осуществляется переход из одной конфедерации в другую, что такое ФИФА, УЕФА и АФК, какие здесь привилегии и в чем состоит выигрыш.

Для понимания ситуации нужно вспомнить разницу между классом «А» и «Б». Получается, что мы добровольно хотим перейти в тот класс, который хуже. Денег нет, перелеты огромные, престиж меньше. Поэтому данный вопрос не стоит того, чтобы его обсуждать».

И еще раз в сентябре, как раз после вопроса Карпину про АФК:

«Думать о переходе в Азию нам не стоит! Тогда мы закопаем свой футбол навечно! Переходить в азиатскую федерацию – это значит вырыть себе яму, из которой мы потом не выберемся.

Нам нужно продолжать активную работу с членами исполкома УЕФА и не вставать в позу. Это единственный способ вернуться в европейскую семью».

В руководстве РФС, похоже, разделяют мнение Колоскова. Еще весной Александр Дюков выступил по этому вопросу:

«В прессе поднимают тему, что Россия может перейти в азиатскую или даже африканскую конфедерацию. Но пока это лишь фантазии. Мы видим себя в семье ФИФА, частью УЕФА. И будем смотреть, как развивается ситуация».

В похожем духе высказался и директор РФС Максим Митрофанов. А вот мнение долго игравшего в Азии Дениса Лактионова:

«Это будет регресс. Если мы хотим расти, нам нужно стремиться туда, где футбол топ-уровня. Сегодня мы попали в сложную ситуацию, но она когда-нибудь закончится. Мы не должны загонять себя в азиатскую лигу. Азиатский клубный футбол очень сложно сравнивать с европейским. Только если такая ситуация с отстранением от турниров будет продолжаться несколько лет. Только тогда можно задуматься о таком решении».

Против перехода России в АФК высказывались и другие: например, Дмитрий Губерниев, Василий Уткин и даже Александр Чеферин.

«Эта идея исходит от какого-то политика, а не от РФС, поскольку это означало бы откат российского футбола на 100 лет назад», – сказал тогда глава УЕФА.

За «азиатский сценарий» – депутаты и Геркус

Если пройтись по тегу «Азиатская конфедерация футбола», то может показаться, что «за» переход в Азию высказывались только люди с приставкой «депутат» перед фамилией (Пайкин, Пирог, Терюшков).

Впрочем, за переход в АФК высказался и Илья Геркус. Он увидел в этом шанс выйти из изоляции и дать футболистам международную практику. Нынешний гендиректор «Торпедо» у себя в телеграм-канале обозначил главные плюсы:

«После в общем-то ожидаемых решений УЕФА по бану наших клубов и сборных (всех подряд без разбору) настал момент серьезно задуматься о перспективах нашего футбола на международной арене.

И тут я хочу активно поагитировать в пользу перехода в Азиатскую конфедерацию. Для всех наших сборных это вполне приличный и совсем не простой уровень конкуренции как для отбора и участия в Кубке Азии, так и для отбора на чемпионат мира.

Например, вспомним, что мужские сборные Японии и Южной Кореи много раз доходили до 1/8 финала ЧМ, а Корея даже до полуфинала. Путевки на ЧМ от Азии получают 4 сборных, есть все шансы быть в этой четверке. Кроме этого, если говорить о сборных, в Азии очень высокий уровень женского футбола. Сборная Китая относительно недавно выигрывала чемпионат мира.

Наконец, сами соперники. Замечательно, конечно, год за годом играть с одними и теми же Кипрами и Словакиями в отборах, но разве не интересно сыграть со сборной Китая или Южной Кореи? С Ираном?

Теперь о клубах. Там уровень соперников сильно ниже, чем в Европе. Это факт и спорить бессмысленно. Но зато можно ставить (и иметь на то основания) цель выигрывать азиатскую Лигу чемпионов и Кубок Азиатской конфедерации. И не забываем, что победитель АЛЧ получает путевку на клубный чемпионат мира, на котором наши клубы сыграть шансов не имеют.

Среди клубов соперников точно будут представители Средней Азии: Узбекистана, Киргизии. Эти матчи вызовут большой интерес и у нас, и на выезде. Да и в другие страны региона: на Ближний Восток, в Восточную Азию, уверен, многим болельщикам будет крайне интересно слетать.

Это возможность прорекламировать нашу Премьер-лигу на новых территориях, выгодно продать туда медиа права, посмотреть и привлечь к нам интересных местных игроков. В целом, плюсы есть.

Я бы очень серьезно отнесся к этому варианту. Если все делать быстро, то можно уже через сезон вернуться в международный футбол».

Впрочем, тут надо сказать только одно: сборная Китая никогда не выигрывала женский ЧМ (был только финал в 1999-м).

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Все тот же депутат Терюшков позже заявил, что в Азии нас тоже никто не ждет, так что надо создавать собственную конфедерацию «с дружественными Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией, ДНР и ЛНР».

В подобном ключе на днях высказался и Анзор Кавазашвили – предложил послать УЕФА и ФИФА «на букву х!», объединиться с Индией, странами СНГ и Южной Америки и создать конфедерацию, которая будет базироваться в Москве или Санкт-Петербурге.

На фоне таких предложений даже переход в АФК кажется вполне адекватным шагом.

Фото: globallookpress.com/Yohei Osada; РИА Новости/Алексей Филиппов; Gettyimages.ru/Amin M. Jamali