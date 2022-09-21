ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2022
Блог

Карпин допустил переход России в Азию – «через 2-3 года». Но от этого варианта отказались еще весной

Валерий Карпин Валерий Карпин
ФИФА ФИФА
Вячеслав Колосков Вячеслав Колосков
чемпионат мира чемпионат мира
Азиатская футбольная конфедерация
Александр Дюков Александр Дюков
Илья Геркус Илья Геркус
Сборная России по футболу Сборная России по футболу
УЕФА УЕФА
Футбол Футбол

«Мы – часть европейской футбольной семьи».

Во вторник официально подтвердили то, о чем многие в российском футболе уже догадывались – УЕФА не допустила Россию до квалификации Евро-2024. Сборная пропустит второй турнир подряд.

Об этом спросили и Валерия Карпина. У главного тренера сборной поинтересовались, видит ли он выход в переходе в азиатскую конфедерацию футбола:

«Смотря когда. Через полгода, наверное, нет. Через два-три года, возможно, да. Но я надеюсь на скорейшее разрешение ситуации, в течение года».

Вообще, разговоры о переходе сборной России и всего РФС в Азиатскую конфедерацию идут еще с весны. Но даже тогда у этой идеи было не очень много сторонников.

Переход в Азию реален – так уже делали. Но будет непросто (и хватает минусов)

Да, прецеденты были: Казахстан переходил из АФК в УЕФА в 2002-м, Австралия меняла Океанию на Азию в 2006-м, Израиль вообще скитался между конфедерациями.

Вариант с переходом в АФК даже рассматривали на официальном уровне. В конце апреля РФС представил три сценария развития российского футбола, среди которых был и азиатский, подразумевавший переход сборной и клубов в турниры под эгидой АФК.

Два других пути – «европейский» (ждать отмены санкций и играть товарищеские матчи с теми, кто согласится) и «внутренний» (сосредоточиться на развитии РПЛ и других турниров внутри страны).

Переход в АФК – все-таки вполне реальный сценарий. Хотя, это все равно непросто: сначала необходимо получить одобрение ФИФА и самой Азиатской конфедерации. А там в исполкоме хватает представителей государств, которые в РФ признали «недружественными»: например, Сингапур, Япония, Австралия, Южная Корея.

Еще одно препятствие – нужно провести год без международного футбола. Но тут, в принципе, УЕФА многое решил за РФС.

Минусы тоже много раз проговаривались: слабые соперники и для сборной и клубов, долгие и дорогие перелеты, всего 2 клубных турнира с маленькими призовыми (победитель азиатской ЛЧ получает меньше, чем участник группового этапа европейской), меньше путевок на ЧМ.

Против инициативы руководство РФС (Дюков, Митрофанов, Колосков) и даже Чеферин

У инициативы смены конфедерации есть громкие противники. Прежде всего, почетный президент РФС Вячеслав Колосков. Он выступил против этого весной:

«Человек, который это предложил, вообще не понимает, как осуществляется переход из одной конфедерации в другую, что такое ФИФА, УЕФА и АФК, какие здесь привилегии и в чем состоит выигрыш.

Для понимания ситуации нужно вспомнить разницу между классом «А» и «Б». Получается, что мы добровольно хотим перейти в тот класс, который хуже. Денег нет, перелеты огромные, престиж меньше. Поэтому данный вопрос не стоит того, чтобы его обсуждать».

И еще раз в сентябре, как раз после вопроса Карпину про АФК:

«Думать о переходе в Азию нам не стоит! Тогда мы закопаем свой футбол навечно! Переходить в азиатскую федерацию – это значит вырыть себе яму, из которой мы потом не выберемся.

Нам нужно продолжать активную работу с членами исполкома УЕФА и не вставать в позу. Это единственный способ вернуться в европейскую семью».

В руководстве РФС, похоже, разделяют мнение Колоскова. Еще весной Александр Дюков выступил по этому вопросу: 

«В прессе поднимают тему, что Россия может перейти в азиатскую или даже африканскую конфедерацию. Но пока это лишь фантазии. Мы видим себя в семье ФИФА, частью УЕФА. И будем смотреть, как развивается ситуация».

В похожем духе высказался и директор РФС Максим Митрофанов. А вот мнение долго игравшего в Азии Дениса Лактионова:

«Это будет регресс. Если мы хотим расти, нам нужно стремиться туда, где футбол топ-уровня. Сегодня мы попали в сложную ситуацию, но она когда-нибудь закончится. Мы не должны загонять себя в азиатскую лигу. Азиатский клубный футбол очень сложно сравнивать с европейским. Только если такая ситуация с отстранением от турниров будет продолжаться несколько лет. Только тогда можно задуматься о таком решении».

Против перехода России в АФК высказывались и другие: например, Дмитрий Губерниев, Василий Уткин и даже Александр Чеферин.

«Эта идея исходит от какого-то политика, а не от РФС, поскольку это означало бы откат российского футбола на 100 лет назад», – сказал тогда глава УЕФА. 

За «азиатский сценарий» – депутаты и Геркус

Если пройтись по тегу «Азиатская конфедерация футбола», то может показаться, что «за» переход в Азию высказывались только люди с приставкой «депутат» перед фамилией (Пайкин, Пирог, Терюшков).

Впрочем, за переход в АФК высказался и Илья Геркус. Он увидел в этом шанс выйти из изоляции и дать футболистам международную практику. Нынешний гендиректор «Торпедо» у себя в телеграм-канале обозначил главные плюсы:

«После в общем-то ожидаемых решений УЕФА по бану наших клубов и сборных (всех подряд без разбору) настал момент серьезно задуматься о перспективах нашего футбола на международной арене.

И тут я хочу активно поагитировать в пользу перехода в Азиатскую конфедерацию. Для всех наших сборных это вполне приличный и совсем не простой уровень конкуренции как для отбора и участия в Кубке Азии, так и для отбора на чемпионат мира.

Например, вспомним, что мужские сборные Японии и Южной Кореи много раз доходили до 1/8 финала ЧМ, а Корея даже до полуфинала. Путевки на ЧМ от Азии получают 4 сборных, есть все шансы быть в этой четверке. Кроме этого, если говорить о сборных, в Азии очень высокий уровень женского футбола. Сборная Китая относительно недавно выигрывала чемпионат мира.

Наконец, сами соперники. Замечательно, конечно, год за годом играть с одними и теми же Кипрами и Словакиями в отборах, но разве не интересно сыграть со сборной Китая или Южной Кореи? С Ираном?

Теперь о клубах. Там уровень соперников сильно ниже, чем в Европе. Это факт и спорить бессмысленно. Но зато можно ставить (и иметь на то основания) цель выигрывать азиатскую Лигу чемпионов и Кубок Азиатской конфедерации. И не забываем, что победитель АЛЧ получает путевку на клубный чемпионат мира, на котором наши клубы сыграть шансов не имеют.

Среди клубов соперников точно будут представители Средней Азии: Узбекистана, Киргизии. Эти матчи вызовут большой интерес и у нас, и на выезде. Да и в другие страны региона: на Ближний Восток, в Восточную Азию, уверен, многим болельщикам будет крайне интересно слетать.

Это возможность прорекламировать нашу Премьер-лигу на новых территориях, выгодно продать туда медиа права, посмотреть и привлечь к нам интересных местных игроков. В целом, плюсы есть.

Я бы очень серьезно отнесся к этому варианту. Если все делать быстро, то можно уже через сезон вернуться в международный футбол».

Впрочем, тут надо сказать только одно: сборная Китая никогда не выигрывала женский ЧМ (был только финал в 1999-м).

***

Все тот же депутат Терюшков позже заявил, что в Азии нас тоже никто не ждет, так что надо создавать собственную конфедерацию «с дружественными Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией, ДНР и ЛНР».

В подобном ключе на днях высказался и Анзор Кавазашвили – предложил послать УЕФА и ФИФА «на букву х!», объединиться с Индией, странами СНГ и Южной Америки и создать конфедерацию, которая будет базироваться в Москве или Санкт-Петербурге.

На фоне таких предложений даже переход в АФК кажется вполне адекватным шагом.

Как вообще устроен футбол в Азии? Россия бы выиграла местный кубок? А Лигу чемпионов?

России не будет на Евро-2024. Всего второй раз в истории пропускаем два крупных турнира подряд

Фото: globallookpress.com/Yohei Osada; РИА Новости/Алексей Филиппов; Gettyimages.ru/Amin M. Jamali

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные