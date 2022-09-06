Федуна в «Спартаке», скорее всего, сменит вице-президент «Лукойла» Матыцын. Чем он известен?

Знакомимся.

По информации «Матч ТВ», новым президентом «Спартака» станет Александр Матыцын – он входил в совет директоров клуба, но на футбольные темы никогда не высказывался. Скорее всего, Матыцын также станет председателем совета директоров клуба.

Добавляют, что Евгений Мележиков сохранит пост гендиректора клуба, коммерческий блок и пресс‑служба тоже останутся в прежнем виде. Вместе с Матыцыным в «Спартак» на одну из руководящих должностей придет еще один человек из «Лукойла».

Напомним, что 22 августа «Лукойл» купил «Спартак» и «Открытие Банк Арену». Леонид Федун, руководивший «Спартаком» с 2004 года, из клуба ушел.

Матыцын возглавлял совет директоров «Спартака», его называют скрытым совладельцем клуба

Матыцын не слишком известен в футболе, но он уже играл важную роль в «Спартаке». По информации «Коммерсанта», в отчетности за первый квартал 2004 года (то есть сразу после покупки клуба Федуном) Матыцын упоминался в качестве председателя совета директоров клуба.

После 2004-го он в контексте управления «Спартаком» больше не фигурировал, но «Чемпионат» со ссылкой на свои источники называл его скрытым совладельцем клуба. Источник «Коммерсанта» же подтвердил, что непосредственного участия в управлении клубом Матыцын не принимал, но «внимательно наблюдал со стороны» за событиями в «Спартаке».

Еще одна деталь, говорящая о связи с клубом: когда Шамиль Газизов подал иск к «Спартаку», то в качестве третьих лиц был указан в том числе Матыцын.

Ну и совсем косвенная связь с футболом – Матыцын был председателем попечительского совета Лиги чемпионов ЛУКОЙЛ – там играют дети из постсоветского пространства. Турнир организовали в 2002 году, участвуют примерно 60 команд.

Большой опыт в бизнесе, близок к Алекперову. О футболе не высказывался, зато много говорил о нефти

Потенциальному боссу «Спартака» 61 год: в 1984-м он окончил Экономический факультет МГУ, а в 1997-м получил степень MBA в Бристольком университете. В «Лукойле» он с 1997 года на должности вице-президента, а с 2017-го – первого вице-президента. Сначала работал в Главном управлении казначейства, а с 2013-го по 2017-й занимал пост старшего вице-президента по финансам.

Источник «Коммерсанта» охарактеризовал Матыцына как человека с солидной биографией в бизнесе и очень близкого бывшему главе «Лукойла» Вагиту Алекперову. До того как в 1997-м занять пост вице-президента компании, где главным бухгалтером работает его супруга Любовь Хоба, Матыцын в течение пяти лет был гендиректором российского представительства аудиторской компании KPMG, курируя, в частности, сектор банковского страхования.

Матыцын – заслуженный экономист России, награжден двумя медалями. О футболе он публично никогда не говорил – в редких интервью он рассуждает о нефтяном бизнесе и «Лукойле». На основе этой информации мы попытались понять, за что он отвечал и как мыслит.

В основном в сети ответы Матыцына на разные кризисные ситуации. Так, в 2016 году он сообщил, что «Лукойл» способен добывать нефть в России практически при любых ценовых условиях:

«Позитивно то, что свыше 90% российских активов прошли стресс-тест, и мы способны будем добывать при практически любых сценарных условиях. Что касается зарубежных проектов, то они в зависимости от их эффективности могут быть отложены, остановлены, тем самым представляется определенная гибкость потенциальной программе капитальных затрат. Стресс-тесты включали два параметра: минимальная потенциальная цена на нефть и возможности потенциального увеличения налоговой нагрузки. Мы взяли наиболее агрессивную ситуацию».

В 2017-м Матыцын рассказал, как на них влияют договоренности о глобальном сокращении добычи нефти: «Нефтяная компания должна уметь работать при любой цене. Мы считаем, что для этого у «Лукойла» есть все возможности. Прежде всего, нужно более эффективно разрабатывать те запасы, которые имеются. Мы исходим из того, что цель сделки ОПЕК+ это стабилизация цены на нефть. Стабильность цен компенсирует компании издержки от сокращения добычи нефти».

При этом он признал, что важно думать об улучшении эффективности: «Если совсем недавно американские сланцевые компании говорили, что цена $80 за баррель для них комфортная, то сейчас они говорят уже о $40 и ниже. Этого удалось добиться за счет применения современных технологий и снижения затрат. По официальным данным, в компаниях США почти 80% персонала работает над снижением издержек и повышением эффективности. Получается, в условиях переизбытка предложения страдают наиболее затратные производители, те, у кого эффективность ниже».

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов; globallookpress.com/Federation Council of Russia/via Globallookpress.com, Alexander Pohl/Keystone Press Agency